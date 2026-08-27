"Chi l’ha visto?", Raffaella Griggi debutta nel promo e il web va già in tilt: “L’unica dopo Federica Sciarelli”, perché La sostituta designata per la guida dello show su Rai 3 è apparsa nel video di presentazione della nuova stagione. Nettamente positive le reazioni social per la 'soluzione interna'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un video promo semplicissimo, che detta la linea della nuova ‘era’ targata Raffaella Griggi a Chi l’ha Visto?. Così l’ex inviata del programma di Rai 3, dal 23 settembre prossimo al timone della trasmissione al posto di Federica Sciarelli, si è presentata al pubblico di appassionati e curiosi. In una clip breve, ben calibrata, che ha subito scatenato una valanga di reazioni positive sui social. Perché in moltissimi si aspettavano una soluzione ‘interna’, per la successione a Sciarelli, e sono stati accontentati nonostante le varie suggestioni su possibili nomi di peso. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Chi l’ha visto?, il video promo di Raffaella Griggi che annuncia la nuova stagione

Manca poco meno di un mese al debutto di Raffaella Griggi come nuova conduttrice del cult di Rai 3 Chi l’ha Visto?. Dopo 22 anni segnati dalla guida di Federica Sciarelli, l’azienda ha puntato tutto su un volto interno e affidabile, già inviata del programma e quindi conosciutissima dal pubblico. Per annunciare la stagione imminente, è uscito recentemente il video promo con Griggi protagonista. Una breve clip che dà già l’idea del taglio professionale e asciutto portato dalla presentatrice neo-promossa.

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"Dietro ogni scomparsa c’è una famiglia che soffre", spiega Griggi rivolgendosi alla telecamera, "una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa, ci sono gli occhi di tutti noi, che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto"

Per settimane, dopo l’annuncio choc di Sciarelli, i fan della trasmissione avevano temuto che lo scettro sarebbe passato a un nome molto noto della tv. Si era parlato di Giletti, e poi di Francesca Fagnani. Ma il timore era che, così facendo, Chi l’ha visto? avrebbe svoltato verso una facile spettacolarizzazione, abbandonando la sua storica missione di utilità pubblica. Missione che adesso sembra decisamente al sicuro.

La reazione dei social al nuovo promo di Chi l’ha visto?

A conferma dell’apprezzamento del pubblico, sono arrivate via social tantissime reazioni positive al nuovo promo con Griggi. "Solo tu potevi sostituire la Sciarelli!! Congratulazioni", ha esclamato uno dei tanti fan dello show, e altri si sono uniti con entusiasmo genuino: "L’unica che poteva sostituire Federica. Buon lavoro Raffaella!"; "Credo che non ci deluderà, è già da tanto che lavora per Chi l’ha visto ed era molto brava", "Benvenuta, con l’augurio che la tua fonte d’ispirazione sia la stimata Sciarelli. Ci aspettiamo serietà e uno stile adeguato che purtroppo non è sempre garantito nelle varie trasmissioni". E ancora: "Sono sollevata per la scelta, solo una di voi poteva sostituire Federica Sciarelli senza snaturare il programma. Spero che il lavoro fatto continui nella stessa direzione, Chi l’ha Visto? è l’ultimo baluardo del servizio pubblico".

Si attende ora il debutto effettivo della nuova stagione. Ma le premesse sono già ottime.

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