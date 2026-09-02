'Chi l'ha visto?', quando inizia la nuova stagione con Raffaella Griggi: il rinvio e la decisione della Rai La nuova stagione di “Chi l’ha visto?” partirà il 23 settembre su Rai 3, in leggero ritardo rispetto agli anni passati: cosa aspettarci dalla prima edizione senza Federica Sciarelli.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La nuova stagione televisiva si prepara a entrare nel vivo e tra i ritorni più attesi c’è anche quello di "Chi l’ha visto?". Lo storico programma di Rai 3 si prepara però a una ripartenza diversa dal solito, dopo una lunga stagione caratterizzata dalla presenza di Federica Sciarelli. La trasmissione tornerà in prima serata mercoledì 23 settembre, con uno slittamento rispetto alla data inizialmente prevista. A guidarla sarà la nuova conduttrice Raffaella Griggi, giornalista che da anni fa parte della squadra del programma nel ruolo di inviata. Una scelta che segna un vero cambio di fase, senza però modificare l’identità di una trasmissione diventata un punto di riferimento per il pubblico.

Chi l’ha visto?, quando ricomincia: Raffaella Griggi prepara la nuova stagione

La prima puntata della nuova edizione di "Chi l’ha visto?" è fissata per mercoledì 23 settembre 2026. La trasmissione manterrà quindi la sua storica collocazione del mercoledì sera su Rai 3, una delle certezze che la rete ha deciso di conservare in vista del nuovo corso. La data rappresenta però un piccolo cambiamento rispetto alle abitudini delle passate stagioni. Il programma, infatti, era solito tornare in onda già nella seconda settimana di settembre. Nel 2025, infatti, la prima puntata era andata in onda il 10 settembre, mentre nel 2024 e nel 2023 il riavvio era arrivato rispettivamente l’11 e il 13 settembre. In un primo momento la Rai aveva indicato anche quest’anno il 16 settembre come data di partenza, ma successivamente ha scelto di far slittare il debutto di una settimana. Il rinvio potrebbe essere legato anche alla necessità di preparare al meglio una stagione profondamente rinnovata con una nuova conduttrice e nuovi equilibri redazionali da trovare.

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La vera novità è naturalmente il volto che accompagnerà il pubblico nel nuovo corso. Dopo 22 anni, Federica Sciarelli non sarà più alla guida del programma: al suo posto arriva Raffaella Griggi, giornalista già molto conosciuta dagli spettatori. Griggi non è una presenza nuova nella trasmissione. Dal 2017 fa parte della redazione e negli anni ha seguito numerosi casi come inviata, entrando in contatto direttamente con famiglie, territori e vicende raccontate dal programma. Nel promo della nuova stagione, la giornalista richiama proprio il cuore della missione del programma: raccontare le persone scomparse e il dolore di chi continua ad aspettare risposte. Un messaggio che lascia intendere la volontà di mantenere intatta l’anima della trasmissione.

Cosa cambia dopo Federica Sciarelli

Il cambiamento non riguarderà soltanto la conduzione. La nuova edizione dovrebbe infatti valorizzare maggiormente anche il lavoro degli inviati, con una presenza più importante direttamente nello studio di Rai 3. Accanto a Griggi sono attesi Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti, volti già noti al pubblico. L’obiettivo è rendere il racconto più corale, dando maggiore spazio alla squadra che quotidianamente lavora sui casi.

La struttura resterà comunque quella conosciuta dal pubblico: persone scomparse, misteri, casi irrisolti, cronaca e appelli dei familiari continueranno a essere al centro delle puntate. Anche il rapporto con i telespettatori rimarrà fondamentale, attraverso segnalazioni e informazioni utili alla redazione. Il confronto con Sciarelli sarà inevitabile, ma la Rai sembra aver scelto la strada della continuità. Nessun tentativo di replicare la conduttrice che ha segnato un’epoca, ma la volontà di affidarsi a una professionista che conosce già molto bene il programma, il suo linguaggio e la sua delicata missione.

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