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'Chi l’ha visto?', sfida Fialdini-Colella ma il dopo Sciarelli nasconde una svolta clamorosa: il piano Rai va oltre il nuovo conduttore

Dopo l'addio di Federica Sciarelli, la Rai riflette sul futuro del format: non solo il nuovo volto, ma un cambio di rotta per riportare il programma alle origini.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La prossima stagione potrebbe segnare una svolta storica per Chi L’Ha Visto?. Dopo l’ufficialità dell’addio di Federica Sciarelli, in Rai si lavora su un doppio fronte: da una parte la scelta del volto che raccoglierà la sua eredità, dall’altra si riflette su piano preciso ovvero, quella di ‘rivedere’ l’identità editoriale della trasmissione. L’idea, infatti, non sarebbe quella di limitarsi a cambiare conduttore o conduttore, ma di riportare il programma alle sue origini, recuperando quella missione che lo aveva reso un punto di riferimento della televisione di servizio. Di seguito, tutti i dettagli.

Chi L’Ha Visto?, esplode il toto nomi: ballottaggio tra Coletta e Fialdini

Sul fronte della conduzione, la lista dei possibili successori si è notevolmente assottigliata rispetto a quella delle prime ore dopo l’annuncio dell’addio della Sciarelli. In un primo momento circolavano diversi nomi di big, da Giletti a Sottile fino a Francesca Fagnani e Giorgia Cardinaletti, passando anche per alcuni profili interni alla redazione del programma. Oggi, però, la scelta sembrerebbe ridotta a un vero e proprio ballottaggio tra due candidati. Da una parte c’è Stefano Coletta, attuale direttore del Coordinamento Generi Rai, ma soprattutto una figura che conosce molto bene Chi l’ha visto?, avendone seguito il percorso negli anni in qualità di autore e capostruttura. La sua eventuale nomina comporterebbe anche un importante riassetto ai vertici dell’azienda, con la conseguente liberazione della direzione che oggi ricopre.

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Dall’altra parte resta forte la candidatura di Francesca Fialdini, che negli ultimi anni ha dimostrato una particolare sensibilità nel raccontare storie personali e familiari in programmi come Fame d’amore, oltre a diventare un volto popolare della Rai al timone di Da Noi a Ruota libera. Proprio questa capacità di affrontare temi delicati con empatia e misura la renderebbe, secondo molti osservatori, una scelta naturale per raccogliere il testimone lasciato da Sciarelli.

Chi L’Ha Visto?, la Rai pensa a un ritorno alle origini: di cosa si tratta

Ma la vera novità potrebbe riguardare soprattutto il format di Chi L’Ha Visto?. L’idea della Rai, stando a quanto scrive Affaritaliani, è riportare il programma alle sue origini. Nato nel 1989 con Paolo Guzzanti e Donatella Raffai, si dedicava esclusivamente alla ricerca delle persone scomparse e al sostegno delle loro famiglie. Negli anni, però, ha dato sempre più spazio alla cronaca nera, una scelta che ne ha decretato il successo ma che oggi si confronta con un panorama televisivo ricco di trasmissioni dedicate ai casi giudiziari, come Quarto Grado e Ore 14. Anche il lieve calo di ascolti dell’ultima stagione avrebbe alimentato questa riflessione.

Per questo la Rai starebbe valutando un cambio di rotta per riportare al centro del racconto le persone scomparse e le loro storie, recuperando la vocazione di servizio pubblico e quella capacità di raccontare l’Italia attraverso le vicende di persone comuni. Una svolta editoriale che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella storia del programma nell’anno zero dopo l’addio di Federica Sciarelli.

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