Chi l’Ha Visto, cade l’ipotesi Bortone per il dopo Sciarelli: Chimenti favorita, ma la Rai cambia strategia e spicca un nuovo nome
Entro fine luglio la Rai dovrà decidere chi raccoglierà l’eredità di Federica Sciarelli: una candidatura perde quota e un’altra convince sempre di più.
Il futuro di Chi l’Ha Visto? resta avvolto nell’incertezza. Federica Sciarelli, storico volto del programma, non sarà più al timone del programma e in Rai si lavora ancora per individuare la sua erede. La decisione, assicurano fonti vicine ai palinsesti, dovrà arrivare entro la fine di luglio. Tra i nomi circolati finora (tutti al femminile), l’ipotesi Serena Bortone sembrerebbe ormai destinata a sfumare, nonostante alcuni tentativi delle scorse settimane. A guadagnare terreno sarebbe invece Laura Chimenti, storico volto del Tg1, considerata al momento la candidata più accreditata. Ma nelle ultime ore, sottotraccia, si fa largo anche un’altra suggestione, capace di ribaltare ogni pronostico. Di seguito, tutti i dettagli.
Chi l’Ha Visto?: sfuma Serena Bortone, Laura Chimenti super favorita
La Rai è ancora alla ricerca del successore di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’Ha Visto?, dopo il suo addio al programma seguito per 22 anni. La decisione dovrà arrivare entro la fine di luglio per consentire la preparazione della nuova stagione. Tra i nomi circolati figurano Manuela Moreno, sostenuta da una parte della dirigenza, e Serena Bortone, per la quale, secondo Fanpage, ci sarebbe stato un tentativo nelle scorse settimane. Tuttavia, la sua candidatura appare destinata a sfumare a causa dei rapporti non semplici con l’attuale vertice Rai, anche alla luce delle polemiche seguite al caso Scurati.
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Al momento, la favorita sarebbe Laura Chimenti, storica giornalista del Tg1. Pur essendo legata al telegiornale, il suo eventuale passaggio alla conduzione del programma viene considerato possibile, anche perché Federica Sciarelli arrivò a Chi l’ha visto? dopo una lunga esperienza al Tg3.
Chi l’Ha Visto?, spunta il nome di Domenico Iannacone per il post Sciarelli
Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Domenico Iannacone, che non risulta candidato ufficialmente ma viene indicato come possibile sorpresa. A rilanciare la sua candidatura è stato Carlo Freccero, secondo cui il giornalista, grazie alla sua empatia, potrebbe rinnovare il programma, rendendolo meno investigativo e più orientato al racconto umano. Iannacone è stato recentemente coinvolto anche nella vicenda relativa a Report, dopo che la Rai ha scelto il suo programma per sostituire temporaneamente le repliche della trasmissione di Sigfrido Ranucci. Una decisione che lo stesso giornalista ha definito motivo di amarezza, ribadendo l’importanza di preservare Report come presidio di legalità. Insomma, bisognerà aspettare la fine di luglio per avere la certezza su chi prenderà il posto di Federica Sciarelli, la quale lascia un’eredità bella pesante da raccogliere a colui o colei che la sostituirà.
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