‘Chi l’ha visto?’ pesca la conduttrice dal Tg1 (ma non è Giorgia Cardinaletti): chi può essere l’erede di Federica Sciarelli La ricerca della nuova guida di Chi l’ha visto? prosegue tra indiscrezioni, valutazioni interne e candidature: nelle ultime ore una giornalista del Tg1 sarebbe salita in pole position per il ruolo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? ha inevitabilmente aperto uno dei capitoli più delicati della prossima stagione televisiva Rai. Dopo oltre vent’anni alla guida del programma di Rai 3, il volto della giornalista è diventato quasi inseparabile dalla trasmissione, che nel tempo ha costruito il proprio successo grazie a un mix di cronaca, servizio pubblico e vicinanza alle famiglie coinvolte nei casi trattati. Proprio per questo motivo, la scelta della sua erede richiede particolare attenzione e, almeno per il momento, i vertici dell’azienda sembrano intenzionati a non affrettare i tempi.

Chi l’ha visto?, chi sostituirà Federica Sciarelli

Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, l’obiettivo sarebbe quello di arrivare a una decisione definitiva entro la fine di luglio, anche se negli ambienti Rai non ci sarebbe alcuna intenzione di procedere con fretta. La convinzione sarebbe che una scelta così importante debba essere valutata con estrema attenzione, considerando il peso di un programma che rappresenta da anni un punto di riferimento per il pubblico. In queste settimane sono circolati numerosi nomi. Tra le ipotesi emerse nelle varie indiscrezioni figuravano anche Eleonora Daniele, Massimo Giletti, Francesca Fagnani e alcune giornaliste che hanno già collaborato con la trasmissione. Tuttavia, nelle ultime ore sarebbe emersa una candidatura che starebbe convincendo sempre più osservatori e dirigenti.

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Laura Chimenti in pole position per la conduzione

L’indiscrezione rilanciata da AffariItaliani.it indica infatti Laura Chimenti come il profilo che starebbe guadagnando terreno nella corsa alla successione. La giornalista, da anni tra i volti più riconoscibili del Tg1, sarebbe considerata particolarmente adatta per affrontare un incarico tanto delicato.

A sostegno della sua candidatura ci sarebbero alcune caratteristiche ritenute fondamentali per guidare Chi l’ha visto?. Come evidenziato dal portale: "La Chimenti appare senza dubbio adatta, a condurre Chi l’ha visto?, sia per la sua professionalità che per il suo rigore, ma soprattutto per il suo modo estremamente empatico di porsi davanti al pubblico televisivo". Rigore giornalistico, credibilità professionale e capacità di instaurare un rapporto diretto con i telespettatori sarebbero dunque gli elementi che la renderebbero una delle favorite per la successione.

Si allontana l’ipotesi Giorgia Cardinaletti

Se le quotazioni di Laura Chimenti sembrano crescere, diversa sarebbe invece la situazione di Giorgia Cardinaletti, il cui nome era stato accostato con insistenza alla trasmissione nelle scorse settimane. Secondo le ricostruzioni riportate da AffariItaliani.it, la giornalista del Tg1 sarebbe stata progressivamente esclusa dalla corsa proprio per il percorso professionale intrapreso negli ultimi anni. La sua presenza sempre più frequente in contesti di intrattenimento avrebbe infatti spinto i vertici a orientarsi verso altri profili. Come riferito dal portale: "E’ stata ampiamente sdoganata come conduttrice di programmi d’intrattenimento. Proprio per questo il suo nome pare sia stato accantonato". Al momento, è bene sottolinearlo, non esistono conferme ufficiali da parte della Rai e tutte le informazioni circolate finora restano indiscrezioni. Tuttavia, il nome di Laura Chimenti oggi appare effettivamente tra quelli più accreditati per raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli, un compito che va ben oltre la semplice conduzione di un programma televisivo.

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