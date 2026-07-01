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“Chi l’ha visto”, Fialdini e Coletta rifiutano. Il dopo Sciarelli spaventa i big e la Rai sceglie una conduttrice a sorpresa. Chi è

Alla viglia dell'ultima puntata della stagione, si intensifica il toto-nomi per la successione alla storica conduttrice. L'idea sarebbe quella di seguire il 'modello Report'.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il dopo Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si sta rivelando una delle successioni più delicate dell’ultimo periodo in Rai. Archiviato l’annuncio choc dell’addio alla conduzione su Rai3 – lo show è in onda da oltre vent’anni con il volto di Sciarelli – Viale Mazzini ha iniziato a sondare diversi nomi, ma molti dei profili più ‘pesanti’ avrebbero già scelto di sfilarsi. Nel frattempo, tra gli spettatori e negli ambienti interni prende quota un’ipotesi diversa: promuovere alla conduzione una delle inviate storiche del programma. Ecco tutti i dettagli.

Chi l’ha visto, i ‘no’ di Fialdini, Daniele e Coletta per il dopo Sciarelli

Secondo quanto riportato di recente dal portale AffariItaliani, Stefano Coletta, inizialmente tra i nomi circolati per raccogliere l’eredità della Sciarelli, avrebbe scelto di declinare l’invito dopo "lunghe riflessioni". Il punto è che Chi l’ha visto? non è un semplice programma da condurre, ma un format che richiede un patto di serietà e responsabilità molto forte, sia con il pubblico che con le famiglie coinvolte nelle storie di cronaca. La scelta quindi va ponderata attentamente.

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Nella stessa girandola di nomi, tra l’altro, AffariItaliani ha segnalato anche la presenza di Francesca Fialdini ed Eleonora Daniele, che tuttavia avrebbero preferito non accettare la guida del programma, scegliendo di restare alla conduzione dei rispettivi format, Da noi… A ruota libera e Storie Italiane.

Il risultato è una strada in salita per la Rai: molti dei volti esterni individuati come possibili eredi percepiscono il dopo Sciarelli come una prova di maturità professionale e mediatica complessa, più che un semplice avanzamento di carriera. Non si tratta solo di gestire uno studio e un flusso di collegamenti, ma di muoversi nel perimetro delicatissimo della cronaca nera e delle persone scomparse, rispettando i principi deontologici e il rapporto empatico con i familiari. Un terreno che rende comprensibile la cautela di chi, pur avendo esperienza, preferisce non sedersi al momento al posto di Federica.

Briganti in pole e il ‘modello’ Report

In questo contesto, prende forza l’idea di inseguire il cosiddetto ‘modello Report’. Affidando cioè il programma a una figura interna, cresciuta nella squadra e già riconosciuta dal pubblico. È lo stesso schema che ha portato Sigfrido Ranucci a succedere a Milena Gabanelli, garantendo continuità editoriale e rassicurando gli spettatori affezionati.

Per Chi l’ha visto?, i nomi indicati in tal senso come naturali eredi interni sarebbero quelli delle inviate Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga. Quest’ultima, però, si è già tirata fuori: in un post sui social ha ringraziato chi la sosteneva, chiarendo di non sentirsi all’altezza e di voler continuare a fare l’inviata.

Resta Veronica Briganti, che molti fan del programma vedono come soluzione ideale: abbastanza conosciuta dal pubblico per non apparire inesperta, ma comunque in grado di portare una cifra personale alla nuova era del format.

Nel frattempo, stasera andrà in onda l’ultima puntata di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli, che saluterà il pubblico dopo 22 anni di conduzione, in una serata annunciata come particolarmente intensa, con la presenza della madre di Elisa Claps. Il 3 luglio, con la presentazione dei palinsesti Rai, avremo il verdetto sulla successione. Due nomi ulteriori in lizza potrebbero essere quelli di Pino Rinaldi e Luisella Costamagna. Ma i giochi restano apertissimi.

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