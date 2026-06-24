Chi l'ha visto?, “Francesca Fagnani in pole” per il dopo Federica Sciarelli: ma occhio al ribaltone di Massimo Giletti Fagnani è la candidata che convince la Rai per il dopo Sciarelli, grazie ai successi di Belve e al suo passato nel giornalismo investigativo.

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Francesca Fagnani è il nome che circola con maggiore forza per raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?. Dopo la conferma dell’uscita della storica conduttrice dallo storico programma di Rai 3 dopo 22 anni alla conduzione, l’attenzione si è immediatamente spostata su chi sarà chiamato a guidare uno dei marchi più importanti del servizio pubblico. E tra tutti i profili emersi nelle ultime ore, quello della giornalista romana appare il più coerente con la storia e l’identità della trasmissione.

Non è soltanto una questione di popolarità. Negli ultimi anni Fagnani ha dimostrato di saper coniugare ascolti, autorevolezza e credibilità giornalistica grazie al successo di Belve, diventato uno dei programmi più riconoscibili della televisione italiana. Ma a renderla una candidata naturale per Chi l’ha visto? è soprattutto il suo percorso professionale: prima del successo televisivo, infatti, ha costruito la propria carriera nel giornalismo d’inchiesta, occupandosi di cronaca, criminalità organizzata e vicende giudiziarie. Un bagaglio che ben si sposerebbe con un programma come Chi l’ha visto? che vive di segnalazioni, casi irrisolti e approfondimenti investigativi.

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Chi l’ha visto?, Francesca Fagnani sostituisce Federica Sciarelli: il retroscena

A indicare Fagnani come favorita è stato Giuseppe Candela su Dagospia, dove in un lancio di oggi si legge: "Chi prenderà il suo posto? In pole position c’è la giornalista Francesca Fagnani, già conduttrice di ‘Belve'".

Un’indiscrezione che non sorprende gli osservatori televisivi. Oltre ai risultati ottenuti in termini di ascolti, Fagnani ha saputo costruire negli anni un’immagine professionale basata su rigore, preparazione e capacità di affrontare temi complessi. Caratteristiche indispensabili per raccogliere il testimone di una figura come Federica Sciarelli, che in oltre vent’anni ha trasformato Chi l’ha visto? in un punto di riferimento per milioni di telespettatori.

L’eventuale approdo della giornalista alla conduzione rappresenterebbe anche una scelta di continuità editoriale. Pur con uno stile differente, Fagnani condivide infatti con Sciarelli una forte matrice giornalistica e una particolare attenzione ai temi della cronaca. Inoltre, l’impegno a Chi l’ha visto? non escluderebbe quello al timone di Belve, che va in onda in totale per circa due mesi l’anno, inoltre con puntate registrare.

Massimo Giletti resta un’opzione, ma c’è il nodo Lo Stato delle Cose

Tra i nomi circolati nelle ultime ore figura anche quello di Massimo Giletti. Dal punto di vista mediatico sarebbe probabilmente la candidatura più rumorosa. Il giornalista è uno dei volti più conosciuti dell’informazione televisiva italiana e il suo eventuale arrivo a Chi l’ha visto? garantirebbe immediatamente curiosità, dibattito e una forte esposizione mediatica al programma anche a causa dello stile del conduttore piemontese, vero maestro nel creare inchieste destinate a diventare casi mediatici.

Esiste però un ostacolo evidente. Giletti è già al timone de Lo Stato delle Cose, il talk di approfondimento del lunedì sera su Rai 3. Difficilmente il giornalista accetterebbe di rinunciare a un progetto costruito su misura per lui e che ha rappresentato due anni fa il suo ritorno nel servizio pubblico dopo l’addio burrascoso con La7 di Urbano Cairo.

Al tempo stesso, gestire due prime serate in diretta ogni settimana non sarebbe semplice. Sia Lo Stato delle Cose sia Chi l’ha visto? richiedono settimane di preparazione redazionale, lavoro giornalistico di qualità e una presenza costante nella costruzione dei contenuti. Un doppio impegno che rischierebbe di diventare particolarmente gravoso anche per un professionista esperto come Giletti.

Per questo motivo, pur restando uno dei nomi più autorevoli in circolazione, la sua candidatura appare oggi più complessa rispetto a quella di Francesca Fagnani. Sul tavolo della Rai ci sono anche altre opzioni, su tutte Francesca Fagnani, che avrebbe il profilo televisivo e l’affetto del pubblico necessari a essere una degna erede della Sciarelli. In lizza ci ci sarebbero anche i nomi di Paola Perego, Pietro Rinaldi e Manuela Moreno, ma è in piedi anche l’ipotesi di una ‘promozione’ per una delle storiche inviate della trasmissione, come Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga. Uno scenario ipotizzato dalla stessa Sciarelli in un’intervista di due anni fa.

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