Chi l'ha visto, le ultime parole di Federica Sciarelli: "Mi commuovete", il congedo da brividi nell'ultima puntata Mercoledì 1° luglio 2026 Federica Sciarelli ha condotto la sua ultima puntata di Chi l'ha visto? dopo 22 anni. Cosa è successo e quale sarà il futuro del programma.

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Dopo ventidue anni alla guida di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli ha chiuso uno dei capitoli più importanti della televisione italiana. La puntata in onda ieri sera – mercoledì 1° luglio 2026 – non è stata soltanto il finale di stagione dello storico programma di Rai 3, ma un vero e proprio passaggio di testimone che ha commosso telespettatori, redazione e molte delle famiglie che negli anni hanno trovato nella trasmissione un punto di riferimento.

Dal 2004 a oggi la giornalista ha trasformato il format, ampliandone il raggio d’azione e rendendolo uno degli appuntamenti più seguiti dedicati alle persone scomparse e ai grandi casi di cronaca nera. Per questo il suo saluto finale prima dell’addio definito al programma ha assunto un significato speciale, accompagnato dall’affetto di chi ha condiviso con lei alcune delle vicende più dolorose della cronaca italiana.

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L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?: "Per me questi 22 anni sono stati una bellissima passeggiata"

L’emozione era evidente già nei primi minuti della trasmissione. Prima di entrare nel vivo della puntata, Federica Sciarelli ha voluto rivolgere un pensiero al pubblico che l’ha seguita per oltre due decenni, ringraziando quella che ha definito una vera comunità, costruita nel tempo grazie alla fiducia reciproca tra telespettatori, redazione e familiari delle persone scomparse. "Grazie a voi, vi sto leggendo tutti e mi raccontate anche le vostre cose private. Una comunità bellissima che non deve andare dispersa. Parleremo dopo, adesso iniziamo con un’emergenza", sono state le parole in apertura di trasmissione.

Il momento più intenso è arrivato però in chiusura di serata. La conduttrice di Chi l’ha visto?, pronta ad andare in pensione, ha ricordato il lungo percorso professionale iniziato al Tg3 e proseguito su Rai 3, definendo questi ventidue anni "una bellissima passeggiata":

"Quando finisce una stagione si ringrazia sempre. È stata una stagione così lunga, ma per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto. E devo ringraziare la mia bellissima squadra, tutti quanti lì uno accanto all’altro e c’è anche il nostro direttore Paolo Corsini. Vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, vi siete fidati di noi. Avete detto: ‘Federica pensaci tu’. ‘Squadra di Chi l’ha visto? pensateci voi’. E grazie ai nostri telespettatori che hanno aiutato chi ha chiesto aiuto. E io lo so, qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo qualche persona che vagava senza contezza di sè e quella persona ce l’avete trovata e l’avete portata a casa. Abbraccio tutti e tutte".

I grandi scoop di Federica Sciarelli, da Sara Scazzi a Emanuela Orlando

Durante la sua conduzione, Sarah Scazzi, Emanuela Orlandi, Hashi Omar Hassan, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono stati alcuni dei casi che hanno segnato la storia del programma. Tra gli scoop rimasti nella memoria del pubblico c’è l’annuncio in diretta del ritrovamento del corpo di Sarah Scazzi nel 2010, una delle pagine televisive più discusse della cronaca italiana. Negli anni la trasmissione ha inoltre contribuito a riaccendere i riflettori sul caso di Emanuela Orlandi, dando spazio alla celebre telefonata anonima che indirizzò le indagini verso la Basilica di Sant’Apollinare, e ha avuto un ruolo determinante nella revisione del processo che portò all’assoluzione di Hashi Omar Hassan per l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Da Elisa Claps a Denise Pipitone: il saluto delle famiglie che hanno condiviso il cammino con Sciarelli

L’ultima puntata di Chi l’ha visto? è stata segnata anche dalle testimonianze di chi, negli anni, ha vissuto accanto alla redazione una lunga ricerca della verità.

In studio sono intervenuti Gildo e Filomena Iemma, fratello e madre di Elisa Claps, una delle storie più seguite da Chi l’ha visto? sin dagli inizi della conduzione di Federica Sciarelli. Proprio Filomena ha rivolto alla giornalista un messaggio carico di riconoscenza, ricordando il suo impegno costante e il sostegno dato alla famiglia durante gli anni più difficili. "Hai attraversato il mondo intero, hai spaccato le montagne", ha detto con emozione, prima di salutarla con un affettuoso "ti voglio un mondo di bene". Parole che hanno profondamente colpito la conduttrice, che ha ammesso visibilmente emozionata: "Questo affetto per me ha dell’incredibile. Davvero, mi commuovete".

Poche ore prima della diretta è arrivato anche il messaggio di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, un altro volto simbolo della storia del programma. In un post pubblicato insieme al marito Pietro Pulizzi, la donna ha ricordato come l’inizio della conduzione di Federica Sciarelli, nel settembre 2004, abbia coinciso con l’inizio del dramma vissuto dalla loro famiglia dopo la scomparsa della piccola Denise.

Piera e Pietro hanno definito Sciarelli "una professionista, una donna e un’amica", sottolineando il rapporto di fiducia costruito in oltre vent’anni di collaborazione. Nel messaggio hanno anche espresso la convinzione che senza Sciarelli al timone "Chi l’ha visto? non sarà più lo stesso", pur augurando ogni bene alla giornalista per il suo futuro. Un riconoscimento che testimonia il ruolo svolto dalla trasmissione nel mantenere alta l’attenzione sul caso Denise Pipitone, ancora oggi al centro delle ricerche attraverso il portale Cerchiamodenise.it.

Chi sostituirà Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?: Veronica Briganti prende quota

Conclusa l’era Sciarelli, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul futuro della conduzione. Nelle ultime settimane sono circolati numerosi nomi, da Francesca Fialdini a Eleonora Daniele, passando per Stefano Coletta, Massimo Giletti, Pino Rinaldi, Luisella Costamagna e altri volti noti della Rai. Tuttavia, secondo le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri, diversi profili considerati inizialmente tra i favoriti, come Fialdini e Coletta, avrebbero preferito declinare la proposta di raccogliere l’eredità della storica conduttrice, ritenendo particolarmente delicato il compito di guidare un programma così identificato con la figura di Sciarelli.

Per questo motivo ai piani alti di Viale Mazzini starebbe prendendo forza una soluzione interna. La candidatura che appare più accreditata è quella di Veronica Briganti, inviata storica della trasmissione e volto già conosciuto dal pubblico. L’idea sarebbe quella di seguire il cosiddetto "modello Report": una successione interna, simile a quella che portò Sigfrido Ranucci a raccogliere il testimone di Milena Gabanelli, garantendo continuità editoriale e preservando il rapporto di fiducia costruito negli anni tra il programma e gli spettatori.

Chi l’ha visto? 2026/2027: la Rai verso svolta editoriale dopo l’addio di Sciarelli

Il cambiamento potrebbe però non fermarsi alla scelta della nuova conduttrice. Secondo rumors circolati nelle ultime settimane, la Rai starebbe infatti riflettendo anche su una revisione dell’identità della trasmissione. L’orientamento sarebbe quello di riportare Chi l’ha visto? più vicino alle sue origini, concentrando nuovamente gran parte delle puntate sulla ricerca delle persone scomparse e sul sostegno alle loro famiglie, cancellando (o riducendo al massimo) i focus dedicati ai casi della cronaca nera nazionale.

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