“Chi l’ha visto?”, stasera il debutto di Raffaella Griggi (senza Garlasco): tutti i casi e le anticipazioni
Al via stasera, 23 settembre, la nuova stagione con il cambio di conduzione dopo 22 anni: l'erede di Federica Sciarelli parte dalle vicende di Aurora Tila, Maria Chindamo e Domenico Manzo.
Una nuova stagione e soprattutto un nuovo volto alla conduzione. Chi l’ha visto? torna questa sera, mercoledì 23 settembre, su Rai 3, con Raffaella Griggi al timone dello storico programma dedicato alle persone scomparse e ai casi ancora senza risposta (QUI la nostra intervista alla conduttrice). Dopo 22 anni, Federica Sciarelli lascia la conduzione e passa il testimone a una giornalista che il pubblico della trasmissione già conosce.
Per Griggi si tratta di una nuova sfida dopo nove anni trascorsi come inviata di Chi l’ha visto?. Il debutto arriva con una puntata ricca di casi e nuovi sviluppi: ecco tutte le anticipazioni.
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Chi l’ha visto?, anticipazioni della prima puntata del 23 settembre 2026
Al centro della prima puntata ci sarà il caso di Aurora Tila, la tredicenne morta a Piacenza nell’ottobre 2024 dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo. La vicenda torna sotto i riflettori anche alla luce dei recenti sviluppi giudiziari.
Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, in studio sarà presente la madre di Aurora, che racconterà la storia della figlia e gli ultimi sviluppi del caso. Una vicenda particolarmente delicata, che nella prima puntata accompagnerà il debutto di Raffaella Griggi alla conduzione.
Spazio anche alla scomparsa di Maria Chindamo, l’imprenditrice calabrese sparita nel 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. A dieci anni dalla sua scomparsa, il caso è tornato recentemente al centro delle indagini con l’iscrizione nel registro degli indagati di otto persone. In studio ci sarà il fratello Vincenzo, che da anni cerca di ottenere risposte sulla sorte della sorella.
Tra i casi della serata anche quello di Domenico Manzo, scomparso da Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino, nel gennaio 2021. La trasmissione tornerà a occuparsi della vicenda attraverso il lavoro degli inviati e gli ultimi sviluppi dell’inchiesta.
Come da tradizione, non mancheranno inoltre gli appelli per le persone scomparse, le segnalazioni del pubblico e i documenti esclusivi che rappresentano uno degli elementi distintivi del programma.
Chi l’ha visto?, la novità Raffaella Griggi dopo Federica Sciarelli
La grande novità della stagione è naturalmente Raffaella Griggi. Dopo una lunga esperienza come inviata, la giornalista passa alla conduzione di Chi l’ha visto? e raccoglie un’eredità importante come quella di Federica Sciarelli, alla guida del programma per oltre due decenni.
Griggi manterrà intatta la struttura di Chi l’ha visto?, che resta soprattutto un programma di utilità sociale, al servizio delle famiglie e del pubblico. "Chi l’ha visto? è un patrimonio immenso e quindi non cambia. Il format è un baluardo, non diventerà un programma di cronaca nera", ha sottolineato la conduttrice, segnando una distanza dalla tv che in questi mesi ha trasformato casi come Garlasco e le vicende delle due donne avvelenate con la ricina in temi ricorrenti di numerosi salotti televisivi. Al centro resteranno dunque le persone scomparse, i casi irrisolti e le segnalazioni del pubblico. Tra le novità della nuova stagione c’è inoltre una maggiore attenzione alle storie dei più giovani e ai rischi legati al mondo digitale, tra social, chat e contenuti online.
Guida TV
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24 Settembre 2026
Ore 14Rai 2
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