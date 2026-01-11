Chi l’ha vista (Laura Pausini nella classifica dei singoli più venduti)? Serve Sanremo per il rilancio I tre estratti dal prossimo album Io Canto 2 non sono riusciti a entrare in Top 100. In realtà sono anni che la cantante fatica a farsi notare in quel ranking

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

CONDIVIDI

Cercasi Laura Pausini disperatamente. No, la voce de La Solitudine non è diventata improvvisamente irrintracciabile. Anzi. Sarà tra gli ospiti musicali della Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Non solo. Il suo nome è tra quelli più citati quando si parla di chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston per esibirsi fuori gara. D’altronde l’artista è in uscita proprio il 6 febbraio con un nuovo album, Io Canto 2, la seconda parte del suo vendutissimo disco di cover uscito vent’anni fa. Il posto dove Laura Pausini non si vede da po’ è la classifica dei singoli più venduti in Italia se escludiamo la collaborazione con Lazza che, a onor del vero, riuscirebbe a piazzare in top 10 anche Fra Martino Campanaro cantata con un coro di scimmie urlanti. Ma andiamo con ordine.

Nessuno dei tre singoli estratti da Io Canto 2 è entrato nella Top 100 dei più venduti

Io Canto 2 ha avuto già tre anticipazioni. A settembre è uscito quello che sembrava essere il primo singolo della nuova era musicale della cantante: La mia storia tra le dita, reinterpretazione del brano del 1994 di Gianluca Grignani che, però, non ha particolarmente gradito alcuni aspetti dell’iniziativa inaugurando una polemica di cui si è parlato per settimane. A ottobre è stata la volta di Eso y más, cover di un pezzo del cantautore messicano Joan Sebastian. Poi, con esibizione in anteprima alla finale di X Factor 2025, è arrivata Ritorno ad amare, ripresa dalle hit di Biagio Antonacci, che viene presentato come primo vero singolo dell’album (probabilmente la reazione di Grignani ha fatto declassare La mia storia tra le dita a una sorta di regalo per i fan).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cos’hanno in comune queste tre canzoni? Nessuna è riuscita ad affacciarsi, nemmeno per una settimana, nella classifica dei singoli più venduti. Eppure, la spinta radio non è mancata, perlomeno per le due uscite in lingua italiana. Il singolo di settembre è entrato alla posizione 26 della classifica dei brani più ascoltati in radio per poi piano piano scendere nelle settimane successive. Ritorno ad amare ha fatto il suo debutto alla 30 e attorno da quella posizione galleggia tutt’ora. A mancare per il grande salto tra i più venduti è lo streaming. Da settembre La mia storia tra le dita ha accumulato un milione e mezzo di ascolti su Spotify. In poco più di un mesetto invece la cover di Antonacci ha macinato poco più di 500 mila riproduzioni. Pochini se confrontati con i 50 mila stream che servono per entrare alla 200, fanalino di coda che più fanalino non si può, del ranking quotidiano della piattaforma riferito al mercato italiano.

Laura Pausini non entra in Top 5 da più di dieci anni

La realtà però è che sono anni che Laura Pausini, come molti della sua generazione o più grandi, faticano a trovare il loro posto al sole tra i singoli più venduti. La sua Durare nel 2023 era riuscita ad arrampicarsi fino alla 71. Il primo passo sulla luna, nonostante il potenziale, non è riuscita nemmeno ad affacciarsi tra i primi 100. Nel 2022 Scatola è arrivata alla 47, mentre Io sì (Seen) alla 71. Per trovare la cantante in top 10 con un brano da solista dobbiamo tornare indietro addirittura al 2017 quando Non è detto arrivò alla 7. Per la top 5 invece bisogna fare un rewind di altri due anni e sbarcare all’epoca di Lato destro del cuore che ha raggiunto la 3.

Ancora meglio aveva fatto il singolo di lancio della "prima parte" di Io Canto nel 2006: l’omonimo estratto era, infatti, arrivato in prima posizione portandosi a casa dischi di platino e pure un posto al sole nella classifica dei più venduti di quell’anno (25) e dell’anno successivo (49). Spaccacuore, originariamente di Samuele Bersani, ha raggiunto invece la posizione 14 rimanendo in top 100 per nove settimane.

Non è ancora detta comunque l’ultima parola. Pausini ha svelato la tracklist di Io Canto 2 e di singoli con un enorme potenziale da lanciare ce ne sono eccome. Dagli omaggi forse un po’ più scontati che però possono fare presa sul pubblico come Quanno chiove (Pino Daniele) a scelte più sorprendenti come La isla bonita (Madonna), Já sei namorar (Tribalistas), Ma che freddo fa (Nada). Per non parlare della versione spagnola dell’album in cui trovano posto hit globali come Livin’ la vida loca (Ricky Martin) e El talismán (Rosana).

Potrebbe interessarti anche