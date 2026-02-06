Chi ha ucciso Tupac: a 30 anni dalla morte si riscrive la storia grazie a un documentario Il caso dell'omicidio del rapper Tupac torna sotto i riflettori: un nuovo documentario cercherà di fare luce sugli ultimi aggiornamenti della drammatica vicenda

A distanza di trent’anni dall’omicidio di Tupac Shakur, il caso che ha segnato la storia del rap mondiale torna sotto i riflettori non solo in tribunale, ma anche sul piccolo schermo. La casa di produzione britannica Pioneer Productions ha infatti annunciato un nuovo documentario incentrato su Duane Davis, meglio noto come Keefe D, l’uomo attualmente accusato di essere coinvolto nel delitto.

Il progetto vanta un accesso senza precedenti a Davis e alla sua famiglia. La produzione punta a lanciare il titolo sul mercato internazionale proprio a ridosso del processo, fissato per il 10 agosto 2026. Sebbene l’incriminazione per omicidio da parte della giuria del Nevada risale al settembre 2023, il procedimento legale ha subito diversi rinvii rispetto alla data inizialmente prevista per giugno 2024, aumentando l’attesa e l’attenzione mediatica.

Chi è Duane Davis e perché è legato all’omicidio di Tupac

Duane Davis è una figura chiave nel mistero della morte di Tupac. È lo zio di Orlando Anderson, il ragazzo che fu aggredito da Tupac e dal suo entourage all’MGM Grand di Las Vegas, subito dopo un incontro di Mike Tyson.

Nel suo libro di memorie Compton Street Legend e in diverse interviste, Davis ha ammesso di trovarsi sul sedile del passeggero dell’auto da cui partirono i colpi mortali diretti al rapper. Il suo arresto, avvenuto decenni dopo i fatti, ha scosso profondamente la comunità hip-hop globale.

L’omicidio di Tupac al centro di molti documentari

Va detto che l’omicidio di Tupac Shakur è stato uno dei temi più trattati dalla cinematografia documentaristica. Nel corso degli anni, si è indagato sul caso in speciali e serie televisive. Ricordiamo titoli come Tupac Resurrection di Lauren Lazin , che ha ricevuto una nomination all’Oscar; Tupac Shakur: Before I Wake… , diretto da Sean Long; Who Killed Tupac?, una serie in sei parti trasmessa su A&E con la partecipazione di personaggi del calibro di Chuck D e Benjamin Crump. E ancora Murder Rap: Inside the Biggie and Tupac Murders, diretto da Mike Dorsey e basato sulle informazioni dell’ex investigatore del LAPD Greg Kading; e infine Biggie & Tupac di Nick Broomfield.

Questo nuovo progetto mira, tuttavia, ad indagare sugli ultimi avvenimenti legati al caso e alla figura di Duane Davis, facendo luce su aspetti, ad oggi, ancora poco chiari.

