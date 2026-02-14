Checco Zalone, chi è la nuova fiamma Valentina Liguori: l'incontro segreto, la storia con un calciatore e il suo lavoro Dopo la rottura con la storica compagna Mariangela Eboli, sembra che Cecco Zalone abbia finalmente ritrovato un po' di felicità. Ecco tutti i retroscena sulla loro storia.

La vita sentimentale di Checco Zalone torna al centro delle cronache, ma questa volta con una notizia che sembra avere solide basi: il comico e attore pugliese avrebbe intrapreso una nuova relazione con Valentina Liguori, ex modella napoletana dal passato noto nel mondo dello sport e dello spettacolo.

L’incontro segreto a Roma tra Checco Zalone e Valentina Liguori

Dopo mesi di voci sulla sua vita privata, e una rottura con la sua storica compagna, Checco Zalone sembra pronto a voltare pagina. In passato erano circolate indiscrezioni su un presunto flirt con Virginia Raffaele, notizia sulla quale gli stessi interessati avevano ironizzato, ma ora l’attenzione si concentra su Valentina Liguori. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Liguori sarebbe la nuova compagna dell’attore. Lo scorso weekend la coppia sarebbe stata vista insieme a Roma, ma sempre cercando di mantenere il massimo riserbo: "al riparo da occhi indiscreti", come d’altronde Zalone ha sempre fatto. Il legame tra i due sarebbe nato gradualmente, tra discrezione e incontri lontani dai riflettori. Il profilo Instagram di Valentina, chiuso al pubblico, testimonia questa scelta di riservatezza: pochi scatti, nessuna esposizione e una gestione della vita privata lontana dal clamore mediatico.

Il passato di Valentina Liguori

Ma chi è quindi Valentina Liguori? Ex modella napoletana, la sua vita privata è stata già al centro dell’attenzione per un’altra storia famosa, quella con il calciatore ed ex campione del mondo Gianluca Zambrotta. La relazione con il calciatore si è conclusa da tempo e la separazione legale è avvenuta due anni fa. Dalla loro unione è nato un figlio, Riccardo, nel 2012. Nonostante la fine del legame sentimentale, i rapporti sarebbero rimasti buoni e Liguori ha continuato a vivere a Como per il figlio, dividendosi tra la città lombarda e Roma. La nuova relazione con Checco Zalone si inserisce quindi in un contesto già consolidato di riservatezza e attenzione alla famiglia. La discrezione è una costante nella vita di Valentina.

Checco Zalone e la fine della storia con Mariangela Eboli

La rottura con Mariangela Eboli, ex compagna e figura importante nella vita privata e professionale di Zalone, è stata ufficializzata nel 2024. La loro storia, durata circa 18 anni, ha visto nascere due figlie, Gaia e Greta, e una collaborazione professionale attraverso la "Mlz srl", società amministrata proprio da Mariangela. Conosciutisi in una pizzeria dove lei cantava, la coppia non si è mai sposata, ma ha condiviso anni intensi sia dal punto di vista affettivo che lavorativo. Con la separazione, si è interrotto anche il rapporto professionale, segnando la fine di una delle coppie più riservate del panorama artistico italiano. Oggi, invece, Checco sembra pronto a guardare oltre, questa volta insieme a Valentina Liguori. L’incontro a Roma, la discrezione dei loro movimenti e il passato di lei rendono la storia una delle più chiacchierate del momento, ma con un filo di autenticità e riservatezza che conquista curiosità e rispetto del pubblico.

