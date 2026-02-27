Chi è Tony Pitony, il cantante con la maschera a Sanremo: la vera identità e il segreto del suo successo Dalla parrucca di Elvis ai teatri del West End, dal rifiuto a X Factor alla consacrazione sul palco dell’Ariston. Ecco cosa sappiamo dell'originale artista.

L’arrivo di Tony Pitony al Festival di Sanremo 2026, nella serata delle cover insieme a Ditonellapiaga, rappresenta uno di quei cortocircuiti perfetti tra cultura alta e cultura popolare che solo l’Ariston sa generare. I due porteranno sul palco The lady is a tramp, standard jazz composto nel 1937 da Richard Rogers e Lorenz Hart e reso immortale dalle interpretazioni di Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e, più recentemente, Lady Gaga con Tony Bennett. Una scelta che sembra cucita addosso a Pitony, artista che vive di contrasti e che ha costruito la propria identità proprio sulla sovrapposizione tra tradizione e rottura.

L’identità nascosta e il personaggio di Tony Pitony

Chi è davvero Tony Pitony? Dietro questo nome, scritto spesso tutto attaccato, si nasconde con ogni probabilità Ettore Ballarino, siracusano classe 1996. Ma ridurre la questione a un semplice pseudonimo sarebbe fuorviante. Pitony non è soltanto un cantante: è un progetto artistico dichiaratamente concettuale, un performer che utilizza maschera, parrucca ispirata a Elvis Presley e teatralità per costruire un personaggio volutamente enigmatico. Per anni ha mantenuto nascosta la propria identità, alimentando un alone di mistero che oggi è parte integrante del suo successo.

Formatosi nelle arti performative e con esperienze lavorative nei teatri del West End di Londra, si considera prima di tutto un attore. La musica diventa un’estensione naturale di quella formazione, un territorio in cui sperimentare linguaggi e provocazioni. Non a caso si definisce un "Artista concettuale che si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli Anni ’60, le sonorità della musica elettronica, l’espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a convergere in un’estetica che esplora il fetish e l’antiproibizionismo", si legge online.

Il rifiuto a X Factor e la rivincita

Nel 2020 si presenta alle audizioni di X Factor con una versione personale e strampalata di Hallelujah, suscitando reazioni contrastanti tra i giudici. Incassa tre no da Manuel Agnelli, Emma ed Hell Raton, mentre Mika intravede qualcosa di diverso: "Lui canta molto bene, come se si stesse nascondendo ma fosse un ‘professionale’ che ha lavorato tanto". Quel rifiuto non lo ferma. Anzi, diventa parte della narrazione. La sua carriera cresce in modo indipendente grazie ai social e alle piattaforme di streaming, dove brani come Mil’ano, Culo e Mi piacciono le nere diventano virali, dividendo pubblico e critica. Testi volutamente espliciti, ironici, politicamente scorretti, che provocano sapendo di provocare. Come osservato su Rolling Stone: "L’oscenità e le parolacce sono all’ordine della musica punk, nella trap o nell’hip-hop, quindi perché c’è da stupirsi se quello stesso registro viene trasferito sulla musica leggera?".

Tra mainstream e mistero

Nel 2026 arriva la consacrazione mainstream: firma la sigla ufficiale del FantaSanremo con Scapezzolate e approda alla serata cover del Festival insieme a Ditonellapiaga. Proprio lui che, ai microfoni di The BSMT, aveva dichiarato: "Non succederà mai, ma se succedesse la mia onesta reazione sarebbe molto fredda, perché comunque il Festival ti apre la porta, però arrivi all’italiano sul divano e io ho sempre paura di quell’italiano lì, l’italiano in mutande sul divano. Sarebbe sicuramente una cosa da ragionare bene e da fare a modo mio". La sua figura resta volutamente ambigua. Non rilascia quasi interviste, della sua vita privata si sa pochissimo, e questo silenzio alimenta la curiosità tanto quanto le sue canzoni. I suoi live, affollati di vip e spesso sold-out, mescolano jazz, disco, rap, elettronica e musica leggera.

