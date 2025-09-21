Tommaso Cerno: chi Stefano Balloch, il marito del nuovo conduttore di Domenica In Chi è Stefano Balloch, ex sindaco e politico friulano, compagno del nuovo conduttore di Domenica In: l'amicizia trentennale, il matrimonio e le liti su Berlusconi.

Oggi – 21 settembre 2025 – Tommaso Cerno fa il suo debutto come co-conduttore di Domenica In, affiancando Mara Venier nella 50ª edizione del celebre programma di Rai 1. Noto per la sua carriera alla guida di importanti testate e per il suo impegno politico e civile, nella vita privata del giornalista c’è Stefano Balloch, marito e suo compagno di vita. Ex sindaco di Cividale del Friuli e candidato alle elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia, Balloch ha condiviso con Cerno un percorso lungo e profondo, fatto di amore e rispetto reciproco, sviluppatosi lungo una convivenza di otto anni culminata con le nozze nel dicembre 2022.

Chi è Stefano Balloch, marito di Tommaso Cerno

Stefano Balloch è una figura di rilievo nella politica locale e regionale friulana. E’ stato ex sindaco di Cividale del Friuli e candidato alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia per Fratelli d’Italia. In passato aveva militato in Forza Italia, e a convincerlo ad accettare la proposta politica di Fli è stato proprio Tommaso Cerno: "Mi ha detto di avere coraggio, di non appendere le "scarpe" della campagna elettorale al chiodo dopo vent’anni da amministratore a Cividale. Mi ha sempre insegnato a non avere paura. Sa che per me hanno un grande valore il rispetto del denaro pubblico e l’impegno con gli elettori", ha confessato il politico.

Oltre alla carriera politica, il marito di Tommaso Cerno è noto per la sua discrezione e per il supporto al compagno nelle iniziative civili e sociali. La loro unione civile si è celebrata nel dicembre 2022 nel monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli, con una cerimonia officiata dall’attivista Franco Grillini – presidente onorario dell’Arcigay – e circa 150 invitati

Trent’anni di amici, poi l’amore e il matrimonio (e le liti su Berlusconi)

Il legame tra Tommaso Cerno e Stefano Balloch nasce da un’amicizia trentennale che nel tempo si è tramutata in amore. Dopo otto anni di convivenza, i due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia civile, coronando un percorso fatto di rispetto, complicità e affetto autentico. Eppure in qualche caso le divergenze politiche hanno influito sulla vita di coppia: per esempio quando l’Espresso diretto da Cerno pubblicò alcune copertine contro Silvio Berlusconi in occasione del suo ottantesimo compleanno, nel 2016. "Adesso ne ridiamo assieme, ma non è sempre stato così. Berlusconi è quello che a 18 anni mi ha spinto a iniziare la mia avventura politica con Forza Italia. – ha dichiarato Balloch – Abbiamo avuto anche momenti in cui ho detto in maniera forte che non condividevo una parola di quelle copertine". Regole per salvare la coppia dai litigi? «Non riusciamo a rispettarle: è una vita che litighiamo sulla politica. Adesso spero di riuscire almeno a fare in modo che mio marito mi voti». Nonostante le divergenze politiche, la coppia ha sempre dimostrato come il confronto in amore possa superare ogni ostacolo: "Litighiamo, ma per sposarsi non serve la tessera di partito", ha detto con ironia Balloch.

Tommaso Cerno a Domenica In: cosa farà con Mara Venier

Tommaso Cerno, nato a Udine il 28 gennaio 1975 (QUI la sua scheda completa), è un giornalista ed senatore del PD che negli ultimi anni ha guadagnato popolarità anche come volta televisivi grazie alla sua partecipazione in qualità di ospite a diversi programmi su Rai, Mediaset e La7. Ha diretto testate prestigiose come L’Espresso e La Repubblica e nel quadriennio 2018-2022 ha ricoperto il ruolo di senatore tra i banchi del Partito Democratico. Attualmente è direttore del quotidiano conservatore Il Tempo. Conosciuto anche per il suo impegno civico e per la difesa dei diritti civili, Cerno a partire dal 21 settembre 2025 diventa co-conduttore di Domenica In, affiancando Mara Venier. Nel programma domenicale di Rai 1 curerà una rubrica dedica all’analisi e ai dibattiti sui temi caldi dell’attualità italiana.

