Tommaso Cerno: chi Stefano Balloch, il marito del nuovo conduttore di Domenica In
Chi è Stefano Balloch, ex sindaco e politico friulano, compagno del nuovo conduttore di Domenica In: l'amicizia trentennale, il matrimonio e le liti su Berlusconi.
Oggi – 21 settembre 2025 – Tommaso Cerno fa il suo debutto come co-conduttore di Domenica In, affiancando Mara Venier nella 50ª edizione del celebre programma di Rai 1. Noto per la sua carriera alla guida di importanti testate e per il suo impegno politico e civile, nella vita privata del giornalista c’è Stefano Balloch, marito e suo compagno di vita. Ex sindaco di Cividale del Friuli e candidato alle elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia, Balloch ha condiviso con Cerno un percorso lungo e profondo, fatto di amore e rispetto reciproco, sviluppatosi lungo una convivenza di otto anni culminata con le nozze nel dicembre 2022.
Chi è Stefano Balloch, marito di Tommaso Cerno
Stefano Balloch è una figura di rilievo nella politica locale e regionale friulana. E’ stato ex sindaco di Cividale del Friuli e candidato alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia per Fratelli d’Italia. In passato aveva militato in Forza Italia, e a convincerlo ad accettare la proposta politica di Fli è stato proprio Tommaso Cerno: "Mi ha detto di avere coraggio, di non appendere le "scarpe" della campagna elettorale al chiodo dopo vent’anni da amministratore a Cividale. Mi ha sempre insegnato a non avere paura. Sa che per me hanno un grande valore il rispetto del denaro pubblico e l’impegno con gli elettori", ha confessato il politico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Oltre alla carriera politica, il marito di Tommaso Cerno è noto per la sua discrezione e per il supporto al compagno nelle iniziative civili e sociali. La loro unione civile si è celebrata nel dicembre 2022 nel monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli, con una cerimonia officiata dall’attivista Franco Grillini – presidente onorario dell’Arcigay – e circa 150 invitati
Trent’anni di amici, poi l’amore e il matrimonio (e le liti su Berlusconi)
Il legame tra Tommaso Cerno e Stefano Balloch nasce da un’amicizia trentennale che nel tempo si è tramutata in amore. Dopo otto anni di convivenza, i due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia civile, coronando un percorso fatto di rispetto, complicità e affetto autentico. Eppure in qualche caso le divergenze politiche hanno influito sulla vita di coppia: per esempio quando l’Espresso diretto da Cerno pubblicò alcune copertine contro Silvio Berlusconi in occasione del suo ottantesimo compleanno, nel 2016. "Adesso ne ridiamo assieme, ma non è sempre stato così. Berlusconi è quello che a 18 anni mi ha spinto a iniziare la mia avventura politica con Forza Italia. – ha dichiarato Balloch – Abbiamo avuto anche momenti in cui ho detto in maniera forte che non condividevo una parola di quelle copertine". Regole per salvare la coppia dai litigi? «Non riusciamo a rispettarle: è una vita che litighiamo sulla politica. Adesso spero di riuscire almeno a fare in modo che mio marito mi voti». Nonostante le divergenze politiche, la coppia ha sempre dimostrato come il confronto in amore possa superare ogni ostacolo: "Litighiamo, ma per sposarsi non serve la tessera di partito", ha detto con ironia Balloch.
Tommaso Cerno a Domenica In: cosa farà con Mara Venier
Tommaso Cerno, nato a Udine il 28 gennaio 1975 (QUI la sua scheda completa), è un giornalista ed senatore del PD che negli ultimi anni ha guadagnato popolarità anche come volta televisivi grazie alla sua partecipazione in qualità di ospite a diversi programmi su Rai, Mediaset e La7. Ha diretto testate prestigiose come L’Espresso e La Repubblica e nel quadriennio 2018-2022 ha ricoperto il ruolo di senatore tra i banchi del Partito Democratico. Attualmente è direttore del quotidiano conservatore Il Tempo. Conosciuto anche per il suo impegno civico e per la difesa dei diritti civili, Cerno a partire dal 21 settembre 2025 diventa co-conduttore di Domenica In, affiancando Mara Venier. Nel programma domenicale di Rai 1 curerà una rubrica dedica all’analisi e ai dibattiti sui temi caldi dell’attualità italiana.
Potrebbe interessarti anche
Rai, pasticcio online su Domenica In: l'errore che spiffera i nuovi conduttori. Chi affiancherà Mara Venier
Gaffe su RaiPlay, dove sono svelati rivela in anteprima i tre nomi che affiancherann...
Domenica In, Mara Venier è pronta: arrivano Enzo Miccio, Teo Mammucari, Tommaso Cerno e una sorpresa
Tutto pronto per la nuova formula corale dello storico programma Rai, con volti ined...
Domenica In, Mara Venier ci ripensa: Tommaso Cerno e un altro big in lizza per affiancarla. Cosa succede
Ancora dubbi e ipotesi su quella che sarà la conduzione della prossima stagione del ...
Domenica In al via, Mara Venier non è più sola e ha un ospite speciale. Chi è
Il talk della domenica pomeriggio riparte con grandi novità: tre conduttori accanto ...
Mara Venier, c’è il ‘sì’ della Rai per Che Tempo Che Fa. Ma spunta una condizione (pesantissima)
La storica conduttrice di Domenica In avrebbe raggiunto un patto con i vertici di Vi...
Domenica In oggi 14 settembre non va in onda in diretta: quando inizia Mara Venier (e cosa cambierà)
Anticipazioni Domenica In, la puntata di oggi 14 settembre sarà ancora ‘best of’: la...
Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier dimentica le polemiche con Al Bano e altre star, Fialdini debutta con Gabriel Garko
Oggi debuttano le nuove edizione dei due show domenicali condotti da Mara Venier e F...
Mara Venier, l’omaggio strappalacrime a Pippo Baudo: "Già ci manchi, grazie per avermi voluto bene”
A poche ore dal debutto della nuova stagione, la conduttrice Rai ha salutato il coll...