Riccardo Piancatelli, chi è il campionissimo de La Ruota della Fortuna: il rito immancabile, la fidanzata e la vincita storica

Il campione del game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha messo da parte un bottino di oltre 400mila euro a suon di vittorie da record: la sua storia

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La Ruota della Fortuna continua a macinare numeri da record. Se da un lato, infatti, Gerry Scotti domina gli ascolti tv dell’access prime time, dall’altra il campione del game show di Canale 5 Riccardo Piancatelli sta contribuendo a questo successo a suon di vincite clamorose. Ieri l’ingegnere marchigiano ha messo a segno l’ennesimo ‘colpo’ assicurandosi 200mila euro, incrementando il suo clamoroso bottino. Scopriamo quanto ha vinto e tutta la sua storia.

Chi è Riccardo Piancatelli, il campione de La Ruota della Fortuna: i successi e la fidanzata

Marchigiano originario di Recanati, in provincia di Macerata, Riccardo Piancatelli ha 32 anni ed è un ingegnere ambientale che lavora in un’azienda di prodotti per il riscaldamento degli interni. Sbarcato a La Ruota della Fortuna nella prima metà di novembre 2025, Riccardo ha registrato una vittoria dopo l’altra entrando di fatto nella storia del programma. Al suo fianco, in studio, non è mai mancato il supporto della sua fidanzata Giulia, che l’ha accompagnato in un’incredibile cavalcata all’interno del game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Il campionissimo si è distinto per il suo acume e per la sua abilità nel ‘giocare’ con le parole, ma anche per qualche scaramanzia tipica del gioco. In tanti hanno notato la sua predilezione per la lettera ‘R’, forse legata alla sua città (Recanati) o proprio all’iniziale del suo nome.

Le vittorie da record per un totale di oltre 400mila euro: tutte le vincite

Riccardo Piancatelli è arrivato a La Ruota della Fortuna il 13 novembre del 2025 e, alla sua prima puntata, ha messo subito a segno un ‘colpaccio’ incredibile non solo detronizzando il campionissimo Gabriele Casti (il più vincente della storia del programma con un bottino di quasi 300mila euro, prima dell’arrivo proprio di Riccardo), ma anche vincendo subito un montepremi di 17mila e 600 euro. Dopo appena una puntata il campione marchigiano ha fatto il bis e si è assicurato una Fiat Panda, prima di vincere ben 100mila euro. Nella puntata del 17 novembre un’altra vincita storica, con Riccardo che si portato a casa il premio massimo di 200mila euro, portando così il suo bottino a ben 410mila e 700 euro (più la macchina) e facendo segnare il record del programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui.

