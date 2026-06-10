Chi è il rapper Le One, il nuovo fidanzato di Chanel Totti dopo Cristian Babalus La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbe ritrovato l’amore grazie al giovane rapper campano: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nel segno di mamma Ilary Blasi e papà Francesco, Chanel Totti è salita alla ribalta nell’ultima edizione di Pechino Express, dove ha trionfato insieme all’amico di sempre Filippo Laurino. La figlia della conduttrice e dell’ex capitano della Roma ha inevitabilmente attirato anche le attenzioni del mondo del gossip e il suo nome è finito sotto la luce dei riflettori proprio nelle ultime ore. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la vita privata di Chanel sarebbe stata ‘scossa’ da un nuovo amore, il giovane rapper Le One. Scopriamo tutti i dettagli.

Chi è Le One, la nuova ‘fiamma’ di Chanel Totti

Nato nel 2003 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, Le One è uno dei giovani nomi emergenti della scena campana. Gaetano Di Maio all’anagrafe, inizia a scrivere le prime rime all’età di 13 anni e la svolta arriva nel 2024 con il singolo ‘Addo Staje’, che ottiene milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e consacra Le One come uno dei nomi da tenere d’occhio per in futuro. Negli anni successivi, infatti, firma altri successi come ‘Diego’ e il suo primo album Nessuno. Il singolo ‘Yamal’, brano d’apertura del disco, sfonda la parete dei 30 milioni di ascolti in streaming su Spotify e viene certificato disco d’oro, il secondo riconoscimento dopo il platino di ‘Addo Staje’.

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Il flirt con Chanel e tutti gli indizi: il rumor

Oltre ad attirare le attenzioni del mondo della musica – come detto – il nome di Le One ha iniziato a fare chiacchierare anche quello del gossip. Il motivo? Stando a un’indiscrezione lanciata dal portale Webboh, il giovane rapper sarebbe al centro di un (presunto) flirt con Chanel Totti. L’indizio è arrivato pochi giorni fa in una discoteca fuori Milano, a Lissone (in provincia di Monza), dove Le One si è esibito; al suo fianco c’era proprio la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che in un video circolato sui social si può vedere con in mano la sua giacca. Stando ad alcune voci il weekend milanese di Chanel potrebbe essere proseguito proprio insieme al rapper (i due, tra l’altro, si seguono reciprocamente su Instagram). Il condizionale, comunque, resta d’obbligo, dal momento che nessuno dei due diretti interessati ha confermato né smentito il rumor. Quel che è certo è cha Chanel arriva dalla rottura con il tiktoker Cristian Babalus, mentre fino a poco tempo fa Le One aveva una relazione con Melany Musillo, influencer e creator.

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