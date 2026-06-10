Chi è il rapper Le One, il nuovo fidanzato di Chanel Totti dopo Cristian Babalus
La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbe ritrovato l’amore grazie al giovane rapper campano: l’indiscrezione e tutti i dettagli
Nel segno di mamma Ilary Blasi e papà Francesco, Chanel Totti è salita alla ribalta nell’ultima edizione di Pechino Express, dove ha trionfato insieme all’amico di sempre Filippo Laurino. La figlia della conduttrice e dell’ex capitano della Roma ha inevitabilmente attirato anche le attenzioni del mondo del gossip e il suo nome è finito sotto la luce dei riflettori proprio nelle ultime ore. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la vita privata di Chanel sarebbe stata ‘scossa’ da un nuovo amore, il giovane rapper Le One. Scopriamo tutti i dettagli.
Chi è Le One, la nuova ‘fiamma’ di Chanel Totti
Nato nel 2003 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, Le One è uno dei giovani nomi emergenti della scena campana. Gaetano Di Maio all’anagrafe, inizia a scrivere le prime rime all’età di 13 anni e la svolta arriva nel 2024 con il singolo ‘Addo Staje’, che ottiene milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e consacra Le One come uno dei nomi da tenere d’occhio per in futuro. Negli anni successivi, infatti, firma altri successi come ‘Diego’ e il suo primo album Nessuno. Il singolo ‘Yamal’, brano d’apertura del disco, sfonda la parete dei 30 milioni di ascolti in streaming su Spotify e viene certificato disco d’oro, il secondo riconoscimento dopo il platino di ‘Addo Staje’.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il flirt con Chanel e tutti gli indizi: il rumor
Oltre ad attirare le attenzioni del mondo della musica – come detto – il nome di Le One ha iniziato a fare chiacchierare anche quello del gossip. Il motivo? Stando a un’indiscrezione lanciata dal portale Webboh, il giovane rapper sarebbe al centro di un (presunto) flirt con Chanel Totti. L’indizio è arrivato pochi giorni fa in una discoteca fuori Milano, a Lissone (in provincia di Monza), dove Le One si è esibito; al suo fianco c’era proprio la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che in un video circolato sui social si può vedere con in mano la sua giacca. Stando ad alcune voci il weekend milanese di Chanel potrebbe essere proseguito proprio insieme al rapper (i due, tra l’altro, si seguono reciprocamente su Instagram). Il condizionale, comunque, resta d’obbligo, dal momento che nessuno dei due diretti interessati ha confermato né smentito il rumor. Quel che è certo è cha Chanel arriva dalla rottura con il tiktoker Cristian Babalus, mentre fino a poco tempo fa Le One aveva una relazione con Melany Musillo, influencer e creator.
Potrebbe interessarti anche
Francesco Totti e Chanel, pace fatta? Il retroscena sulla lite e l'intervento (a sorpresa) di nonna Fiorella
Francesco e Chanel Totti avrebbero ricucito i rapporti dopo gli ultimi anni turbolen...
Chanel Totti rompe il silenzio dopo la vittoria a Pechino Express: "Stanchi, nervosi, affamati". Gli auguri di Totti e Ilary
Chanel Totti ha scelto Instagram per raccontare cosa le ha lasciato davvero l’esperi...
Isabel Totti festeggia Prima Comunione due volte, tensioni tra mamma Ilary e papà Francesco?
Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più ai ferri corti? Si parla di due feste per l...
Pechino Express 2026, trionfo dei 'Raccomandati' e il miracolo di Chanel Totti: “Mai visto prima”. Il web va in tilt: “Rosiconi”
Chi ha vinto Pechino Express 2026? Il recap della finale culminata con il successo d...
Pechino Express 2026, Chanel Totti già vince (aiutata da papà): “Vera rivelazione”. Lite durissima tra mamma e figlia
La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha conquistato la prima tappa e (soprattu...
Pechino Express 2026, Chanel Totti vince (ma non voleva) e piange per la sorella. Web in tilt: "Mi sono emozionata"
Tra gli scontri e l'eliminazione degli Ex, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Tott...
Pechino Express 2026, Chanel Totti fa piangere tutti. Poi pubblico in rivolta per l’eliminazione choc: “Non lo guardo più”
Videomessaggi, vendette e colpi di scena: la corsa verso il Giappone cambia tutto e ...
Chanel Totti, quanti anni ha e cosa fa dopo Pechino Express: il nuovo lavoro e l’ex fidanzato famoso
Chanel Totti debutta a Pechino Express: quanti anni ha, il lavoro da influencer dopo...