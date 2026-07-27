Raffaella Griggi a Chi l’ha Visto?: chi è l’erede di Federica Sciarelli su Rai 3
Stando alle ultime indiscrezioni sarà la giornalista genovese a prendere le redini del programma: gli esordi, La Vita in Diretta, carriera e vita privata
Chi prenderà il posto di Federica Sciarelli? Rai 3 è rimasta ‘orfana’ di uno dei suoi volti simbolo, che dopo oltre vent’anni ha dato l’addio a Chi l’ha visto?. La sua eredità al timone del programma rimane un’incognita ma, stando alle ultime indiscrezioni, il nome più caldo per la successione resta quello di Raffaella Griggi, una scelta che garantirebbe continuità all’interno del programma e, allo stesso tempo, un volto ‘fresco’ tra le fila delle conduttrici della tv di Stato. Scopriamo la sua storia e tutti i dettagli.
Chi è Raffaella Griggi, la sostituta di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto?: la carriera e la tv
Le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore indicano Raffaella Griggi come una delle figure più accreditate per raccogliere il testimone di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?. Al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali da parte della Rai ma il nome della giornalista, rilanciato dal portale Today, sarebbe in pole position per garantire continuità a uno dei programmi simbolo dell’informazione di servizio di Rai 3. Nata a Genova nel 1973, Griggi ha iniziato la propria carriera nel giornalismo lavorando per l’edizione ligure de La Repubblica per poi collaborare con diverse emittenti televisive locali. Tra le esperienze che hanno segnato il suo percorso professionale c’è la copertura del G8 di Genova del 2001, prima di approdare a trasmissioni nazionali come Unomattina e La Vita in Diretta e maturare esperienze anche a Mediaset, La7 e Sky TG24. Entrata successivamente nella redazione di Chi l’ha visto?, si è occupata di numerosi casi di cronaca nera, persone scomparse e femminicidi, distinguendosi per un approccio rigoroso e attento ai protagonisti delle vicende raccontate.
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Gli altri nomi in corsa per il dopo Sciarelli
Oltre a Raffaella Griggi, tra i nomi emersi per il futuro di Chi l’ha Visto figurano anche Francesco Paolo Del Re, giornalista e inviato della trasmissione, Chiara Cazzaniga, da anni impegnata nella cronaca e nelle inchieste televisive, e Veronica Briganti, altra firma della redazione che ha seguito numerosi casi affrontati dal programma. Sullo sfondo resta Pietro Rinaldi. Una rosa di candidati accomunati dall’esperienza maturata all’interno di Chi l’ha visto?, elemento che confermerebbe la volontà dell’azienda di preservare l’identità della trasmissione in questo cambio alla conduzione. Tramontate, dunque, le ipotesi più suggestive come Francesca Fialdini, Eleonora Daniele o Paola Perego.
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