Chi è Michelle Rivera, la nuova (presunta) fidanzata di Fabio Volo Lo scrittore e speaker radiofonico sarebbe impegnato al momento con una nuova, misteriosa compagna. La relazione con l'ex Jóhanna Hauksdóttir era finita nel 2022. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Da qualche giorno, il nome di Michelle Rivera ha iniziato a circolare nelle cronache di gossip come possibile nuova compagna di Fabio Volo. L’indiscrezione è stata rilanciata in queste ore anche da Dagospia, e parla di una frequentazione in corso, vissuta però con grande riservatezza dallo scrittore e speaker radiofonico. Nessuna conferma ufficiale, dunque, ma solo indizi (più o meno espliciti) che suggeriscono un nuovo amore all’orizzonte. Scopriamo qui sotto tutti i particolari.

Fabio Volo, chi è la (presunta) nuova fidanzata Michelle Rivera

Per Fabio Volo (all’anagrafe Fabio Luigi Bonetti) quello attuale è un periodo particolarmente positivo sul fronte professionale. Mentre prosegue il suo impegno quotidiano in radio, è tornato in tv su Rai 3, con un nuovo progetto televisivo. E in più a febbraio 2026 uscirà al cinema il film "Prendiamoci una pausa", che lo vede nuovamente protagonista. Ma a quanto pare per lui sarebbe un momento magico anche in ambito sentimentale.

Come riporta infatti Dagospia, con un’indiscrezione firmata da Giuseppe Candela, pare che l’attore e scrittore sia impegnato in una nuova relazione con Michelle Rivera. Di lei, al momento, si sa pochissimo: non è un volto noto della tv, non è un’influencer e non risultano suoi profili social particolarmente esposti. Pare che i due si frequentino da tempo, però, come sottolinea lo stesso Candela nel suo pezzo: "I due negli ultimi mesi sono apparsi insieme più volte e lo scorso agosto hanno trascorso le vacanze a Ibiza".

Alcuni "timidi accenni" social avrebbero ulteriormente alimentato le voci sulla coppia, ma a parte questo, la linea scelta sembra quella della massima discrezione.

La rottura di Fabio Volo con l’ex Jóhanna Hauksdóttir

Fabio Volo, reduce dalla lunga storia con l’ex compagna islandese Jóhanna Hauksdóttir, madre dei suoi due figli, negli ultimi anni ha mostrato sempre meno la propria sfera privata, limitandosi a condividere qualche momento di vita familiare senza entrare nei dettagli della sua situazione sentimentale. Dopo la separazione, confermata nel 2022, lo scrittore ha raccontato in varie interviste il desiderio di proteggere i bambini e di mantenere un rapporto sereno con l’ex, evitando il più possibile il clamore mediatico.

In questo contesto, l’eventuale nascita di una nuova relazione viene trattata con grande cautela anche dagli autori delle ultime indiscrezioni. "Se sono rose fioriranno", conclude Candela su questo punto. E l’impressione è che per sapere davvero qualcosa in più su Michelle Rivera – il suo lavoro, le sue origini, come si sarebbero conosciuti – sarà probabilmente necessario attendere eventuali conferme future da parte dello stesso Volo. Al momento, resta il ritratto ‘sfumato’ di una donna lontana dai riflettori che potrebbe aver conquistato un posto speciale nella vita dello scrittore. Il resto si vedrà.

