Loris Karius: chi è il portiere marito di Diletta Leotta e futuro papà per la seconda volta Il percorso professionale e personale del portiere tedesco, ora pronto ad accogliere il secondo figlio con Diletta Leotta

Diletta Leotta e Loris Karius hanno iniziato la loro relazione nel 2022, pochi mesi dopo la separazione tra la conduttrice Dazn e il modello Giacomo Cavalli. Da allora, il loro amore ha compiuto passi da gigante, passando dalla nascita della loro primogenita Aria nel 2023 al matrimonio dell’anno successivo. Ora, la showgirl e il portiere tedesco stanno per vivere un altro momento magico: ieri pomeriggio, infatti, hanno annunciato l’imminente arrivo del loro secondo figlio.

Chi è Loris Karius, marito di Diletta Leotta e padre del suo secondo figlio

Classe 1993, Loris Karius è un calciatore tedesco, portiere professionista, conosciuto a livello europeo per aver giocato in club importanti come Liverpool, Newcastle e Schalke 04. E’ diventato suo malgrado famoso anche a causa degli errori nella finale di Champions League Real Madrid-Liverpool del 2018, quando due sue ‘papere’ costarono la sconfitta ai ‘Reds’. In Italia, però, è celebre soprattutto per essere il marito della giornalista sportiva, modella e conduttrice Diletta Leotta, che tra qualche mese lo renderà padre per la seconda volta. Attualmente gioca per lo Schalke 04, squadra che milita nel secondo campionato tedesco.

L’annuncio della nuova gravidanza

Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato ufficialmente che stanno aspettando il loro secondo figlio insieme. La coppa ha confermato la notizia il 10 dicembre 2025 con un post suoi social, condividendo una foto tenera in cui il marito e la loro prima figlia Aria accarezzano il pancino della showgirl siciliana. In passato il 32enne Karius aveva confessato di non vedere l’ora di allargare la famiglia: "Vorremmo un secondo figlio, ma non sappiamo ancora quando", aveva raccontato la scorsa estate. Ora il suo desiderio diventerà realtà.

Dove vive Loris Karius: l’amore a distanza con Diletta Leotta

Nel 2024 Loris ha vissuto a Milano insieme alla moglie, essendo rimasto svincolato dopo l’ultimo contratto con il Newcastle. Dopo aver cercato (senza riuscirci) un ingaggio in serie A per restare vicino alla famiglia, il portiere tedesco dallo scorso gennaio si è trasferito a Gelsenkirchen, nel nord ovest della Germania, diventando uno dei pilastri dello Schalke 04 che in questo momento lotta per la promozione in Bundesliga. Al momento, quindi, lui e Diletta vivono un amore a distanza, ma è una situazione che non ha intaccato il loro rapporto: "A dire il vero Diletta mi ha persino consigliato di prolungare il mio accordo… pensa che lo Schalke sia la scelta perfetta per la mia carriera", ha raccontato Karius. Che poi ha aggiunto: "È dura per me perché non posso vedere spesso la mia bambina, Aria. Usiamo FaceTime per colmare questa lontananza".

