Chi è Léonie Cassel, la figlia minore di Monica Bellucci che ha stupito sfilando per Dolce&Gabbana (30 anni dopo la madre) La secondogenita dell'attrice e di Vincent Cassel ha sorpreso in Sicilia durante l'ultimo show del brand di alta moda. Prima di lei si era cimentata anche la sorella Deva.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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A oltre trent’anni dalla prima sfilata di Monica Bellucci per Dolce&Gabbana, è la figlia minore Léonie Cassel a prendere il testimone (letteralmente) dalle sue mani. La secondogenita dell’attrice e di Vincent Cassel ha infatti percorso la passerella, a soli 16 anni, per il brand iconico italiano di alta moda. Un’apparizione fugace ma significativa, nella bellissima cornice del Parco Botanico Radicepura di Giarre a Taormina, sulle orme tanto della mamma quanto della sorella maggiore, Deva Cassel. Ma Léonie, giovane rappresentante della Gen-Z, ha subito dimostrato di possedere uno stile davvero tutto suo. Ecco i particolari.

Léonie Cassel, chi è la figlia di Monica Bellucci che ha sfilato per Dolce&Gabbana

Solo pochi mesi fa, ad aprile 2026, Léonie Cassel aveva debuttato nel dorato mondo della moda come protagonista della sua prima cover per Vogue Italia. Adesso, invece, la secondogenita di Monica Bellucci, nata nel 2010 dalla relazione con l’ex Vincent Cassel, ha fatto un altro passo avanti diventando vera e propria modella per un giorno. È stata lei, infatti, ad aprire l’ultima sfilata di Dolce&Gabbana Alta Moda del 13 luglio 2026.

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Organizzata alle pendici dell’Etna, in un giardino rigoglioso di cinque ettari, la collezione dal titolo "Dal cielo alla terra" ha preso vita lungo una passerella sospesa in mezzo al verde. E proprio la giovane Léonie ha avuto l’onore di aprire le danze con un look strabiliante: un abito nero con gonna maestosa, ricoperto da fantasie di fiori rosa, rossi, azzurri e lilla. Il tutto completato da un paio di guanti scuri, fiori tra i capelli e gioielli decisamente appariscenti.

Ad osservarla, in prima fila, sedeva ovviamente mamma Monica Bellucci. Che proprio per Dolce&Gabbana aveva posato e sfilato nel lontano 1988, ad appena 25 anni. L’attrice italiana era poi diventata una delle muse più iconiche e amate dal duo di stilisti siciliani, portatrice di uno stile sensuale e caldo, tra corsetti, abiti di pizzo nero e rossetto rosso estremamente provocante.

Chi è Leonie Cassel e il confronto con la sorella Deva

Dopo Monica era stata la volta della primogenita Deva Cassel. Oggi affermata anche come attrice, la giovane aveva afferrato il testimone dalla madre diventando il volto della campagna del profumo Dolce Shine, nel 2019. Nel 2021 aveva anche sfilato per l’Alta Moda a Venezia, prima di dedicarsi alla recitazione e alla collaborazione con altre maison come Dior, Jacquemus e Coperni.

Per terza, in questo passaggio generazionale, è arrivata adesso la più piccola Léonie, ancora lontana da una carriera ben definita. La secondogenita di Monica Bellucci vive a Parigi, va a scuola, e si presenta sui social (soprattutto su TikTok) come spontanea rappresentate della sua generazione. Ama la musica, i viaggi, prende lezioni di canto, ha un debole per Ariana Grande e soprattutto una sorta di venerazione per la sorella maggiore: "È il mio idolo da tutta la vita", ha raccontato a Vogue Italia.

Rispetto alla madre e alla sorella, Léonie porta forse un’estetica più pop e meno provocante. Predilige le T-shirt, i jeans, le maglie da calcio e gli orecchini a cerchio. Ma al pari delle altre donne della sua famiglia ha un magnetismo tutto suo. E se davvero volesse fare strada nella moda, beh, le porte per lei sarebbero più che spalancate. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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