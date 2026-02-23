Chi è Joan Thiele, la cantante che ha messo i brividi con Roberto Bolle alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Dopo il debutto a Sanremo 2025 con 'Eco', la cantautrice bresciana ha incantato tutti con la sua esibizione sulle note de 'Il Mondo' all'Arena di Verona.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Le Olimpiadi di Milano Cortina si sono chiuse con un momento altissimo di pura poesia, incarnato perfettamente da Joan Thiele e Roberto Bolle. Nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, il primo ballerino si è esibito (per la prima volta nella sua vita) in una performance aerea sulle note de Il Mondo, brano di Jimmy Fontana interpretato magistralmente dalla cantante bresciana. La fusione dei due artisti, tra voce e passi di danza sospesi nel vuoto, ha incantato il pubblico presente e quello a casa, e la loro esibizione è stata considerata il picco più intenso e intimo di tutta la serata. Thiele è diventata virale: il suo nome è stato cercato oltre 100mila volte sul web italiano durante lo show ed è finita il tendenza su tutti i social, dove i complimenti emozionati sono stati tantissimi.

Chi è Joan Thiele, cantautrice ‘snobbata da Sanremo con un talento da brividi

Dopo il debutto lo scorso anno a Sanremo 2025, dove arrivò 20esima con il brano ‘Eco’, Joan Thiele ha lasciato tutti a bocca aperta all’Arena di Verona. Ieri sera, domenica 22 febbraio 2026, si è infatti tenuta la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, e la cantautrice si è esibita insieme a Roberto Bolle, regalando al pubblico una performance da brividi. Voce magnetica, estetica internazionale e anima cosmopolita, è una delle artiste più originali del nuovo panorama musicale italiano.

Nata il 21 settembre 1991, cresciuta tra l’Italia e l’estero, ha sviluppato fin da giovanissima una sensibilità musicale influenzata da culture e suoni diversi, dal soul all’R&B, fino alle atmosfere alternative. Joan Thiele (nome completo Alessandra Joan Thiele) ha trascorso parte dell’infanzia in Colombia, e questo background multiculturale ha inciso profondamente sulla sua identità artistica.

Il debutto discografico arriva nella seconda metà del 2010 con brani in lingua inglese che attirano subito l’attenzione della critica. Il suo EP ‘Joan Thiele‘ e i singoli successivi mettono in luce un sound raffinato e internazionale, così come l’album Tango, che segna una nuova fase artistica, più matura e consapevole. A Sanremo 2025, nonostante il risultato non entusiasmante, è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico, tanto che in molti giudicarono il posto in classifica alla gara un’ingiustizia.

Joan Thiele e Roberto Bolle, social in fiamme: "Divini"

Il feeling artistico tra Roberto Bolle e Joan Thiele, durante la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Lei, look punk retrò, abbracciata alla sua chitarra rosso fuoco, e con una voce tanto intima quanto potente, lui sospeso per aria, mentre tutto intorno ballerini e gondole si fondevano: un momento magico, molto intenso e coronato da un abbraccio emozionante a fine esibizione. Nonostante qualcuno non conoscesse Thiele, tanto da mandare in tilt i motori di ricerca online, i complimenti sui social sono stati tantissimi.

Su X i pubblico ha applaudito a gran voce al sodalizio artistico: "Il momento più emozionante sicuramente Joan Thiele e Roberto Bolle", "Joan Thiele corri in studio e incidi questa versione de Il mondo subbbbito", "Joan Thiele e Roberto Bolle nell’interpretazione di IL MONDO, momento migliore della #cerimoniadichiusura. Conosco musicalmente Joan Thiele da dieci anni quando ancora cantava in inglese, per me l’anno scorso a Sanremo meritava di più. Contento che si sia esibita in mondovisione", "Qui per ricordare che ECO di Joan Thiele era da podio a Sanremo l’anno scorso uno dei pezzi più belli", "La vera DEA della cerimonia di chiusura, Joan Thiele", "Joan Thiele e Roberto Bolle divini, momento di commozione e spettacolo", "Il mondo sta conoscendo la meravigliosa Joan Thiele", "La prossima volta l’Inno fatelo cantare a Joan Thiele, "Joan Thiele e Roberto Bolle hanno creato uno dei momenti più belli e poetici di sempre. Pura arte".

