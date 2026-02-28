Chi è Francesco, il figlio di Sal Da Vinci che conquista Sanremo 2026 Francesco Da Vinci, figlio del celebre cantante, è autore e interprete: dal talento musicale alle difficoltà superate, oggi brilla anche a Sanremo 2026.

Francesco Da Vinci, primogenito di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, ha seguito le orme del padre nel mondo della musica e dello spettacolo. Cantante e attore, ha partecipato a The Voice of Italy e alla serie Gomorra, conquistando il pubblico con talento e carisma. Nel 2026, ha firmato come autore il brano Per sempre sì, portato sul palco del Festival di Sanremo dal padre, tra applausi e apprezzamenti della critica. La sua storia è segnata anche da sfide personali, tra malattie e momenti difficili, superati con forza e dedizione familiare.

Chi è Francesco Da Vinci, figlio di Sal Da Vinci

Francesco Da Vinci è nato nel 1993 dalla relazione tra Sal Da Vinci e Paola Pugliese. Fin da giovane ha mostrato una forte inclinazione per la musica e lo spettacolo, seguendo le orme del padre. La sua carriera è iniziata partecipando a The Voice of Italy nel 2019, dove è arrivato fino alla semifinale, mostrando capacità vocali e interpretative degne di nota. Oltre a cantare, Francesco si è cimentato come attore nella celebre serie Gomorra, contribuendo anche come autore di alcuni brani della colonna sonora.

La passione per la musica lo ha portato a collaborare strettamente con il padre, culminando nella creazione del brano Per sempre sì, presentato al Festival di Sanremo 2026. La canzone, già virale sui social e nelle tendenze di YouTube, racconta una promessa d’amore duratura e sincera, ispirata inizialmente al tifo calcistico per il Napoli, ma poi trasformata in un inno romantico insieme a Sal Da Vinci.

La vita privata e le difficoltà superate

Francesco non è solo un artista, ma anche parte di una famiglia che ha affrontato diverse sfide. Sal Da Vinci, intervistato da Repubblica e FQMagazine, ha raccontato dei momenti più duri della vita familiare: dalle difficoltà economiche iniziali alla malattia del figlio, quando Francesco ha rischiato di perdere la vita a causa della meningite. In quel periodo, Sal Da Vinci ha confidato di aver pregato la Madonnina dell’ospedale Santobono, promettendo di smettere di cantare se il figlio fosse sopravvissuto. Francesco superò la malattia, diventando simbolo di resilienza e determinazione per la famiglia.

Oggi, Francesco è anche padre di due figli, continuando la tradizione di una famiglia unita e solida. La sorella Annachiara, nata nel 1998, lavora nel mondo della moda e dei social, ed è sposata con il calciatore Salvatore Santoro. La famiglia Da Vinci, quindi, si è allargata con tre nipotini, con Sal e Paola orgogliosi nonni. Il legame tra padre e figlio si riflette anche nella musica: Per sempre sì non è solo un pezzo di Sanremo, ma una testimonianza di amore, promessa e collaborazione familiare, che unisce generazioni sotto un unico talento.

