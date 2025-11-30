Emma Dakoli, chi è la vincitrice dello Zecchino D'Oro 2025: il significato (tenerissimo) della sua canzone Emma Dakoli ha vinto lo Zecchino d’Oro 2025 con “Ci pensa il vento”. Scopri chi è la giovane cantante, il significato della canzone e il testo completo.

La 68ª edizione dello Zecchino d’Oro si è conclusa con una protagonista assoluta: Emma Dakoli, giovane interprete di Monza, che ha conquistato pubblico e giuria con il brano "Ci pensa il vento". Una canzone delicata, poetica e profondissima, capace di unire immagini quotidiane a un messaggio forte di pace e respiro di speranza. L’edizione 2025, condotta da Carlo Conti nella finalissima, ha visto in gara 14 brani, accompagnati come sempre dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Ecco com’è andata.

Lo Zecchino d’Oro 2025, cosa è successo nella finale: vincitore, classifica

La finalissima del 30 novembre 2025 è stata trasmessa su Rai1 e ha visto la partecipazione di una giuria composta da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, il divulgatore Vincenzo Schettini, oltre a Carolina Benvenga, Lorenzo Baglioni e naturalmente ai piccoli giurati. A trionfare è stato "Ci pensa il vento", scritto da Don Francesco Marruncheddu e Lodovico Saccol, interpretato da Emma Dakoli. Il verdetto dei giudici ha stabilito la seguente Top 5:

Ci pensa il vento Tu puoi essere Boomer boom boom Disco Uffa le tabelline

Emma Dakoli, chi ha vinto lo Zecchino D’Oro 2025

Emma Dakoli, la vincitrice dello Zecchino d’Oro 2025, ha nove anni e vive a Monza. È una bambina vivace, creativa e piena di immaginazione, che coltiva già tantissimi sogni: le piacerebbe diventare cantante, ma anche pittrice o stilista di moda, segno di una personalità curiosa e aperta a tutto ciò che è espressione artistica. Il momento che preferisce della giornata è quello trascorso con sua sorella e con le amiche nel doposcuola, tra giochi, risate e complicità. Ama la musica e ascolta volentieri cantanti come Giorgia e Annalisa, mentre tra i personaggi che la fanno sognare ci sono Lady Bug e le Winx. Proprio come molte bambine della sua età, ha anche gusti semplici e genuini: adora la pizza e le lasagne, i suoi piatti preferiti. Sul palco dello Zecchino d’Oro ha portato la sua voce limpida e la sua spontaneità, conquistando tutti con un’interpretazione dolce e intensa.

Il significato della canzone "Ci pensa il vento"

Il testo della canzone Ci pensa il vento racconta il vento come un compagno invisibile che, pur non avendo forma né colore, fa tante cose per noi: asciuga i panni, sfoglia i libri, trasporta i pollini e le note delle canzoni, muove le onde e scaccia le nuvole più grigie.

Il brano alterna immagini quotidiane e infantili a riflessioni più profonde: il vento diventa simbolo di pace che "soffia oltre i confini" quando arriva la triste stagione della guerra. È un invito ad ascoltare ciò che non si vede, a ritrovare leggerezza nei momenti belli e consolazione in quelli difficili: "Nei momenti di gioia con te canterà, e se piangi le lacrime cancellerà." Una metafora poetica e potente, perfetta per la sensibilità del festival e del momento storico che stiamo vivendo.

Testo completo di "Ci pensa il vento"

Arrivano giorni in autunno, in inverno

che il mondo ritorna a giocare un eterno

antichissimo gioco, il più vecchio che esista.

A dirlo così, forse un poco rattrista.

Infatti, improvvisa, una giornata di vento

La guardo dai vetri e non sono contento

Non si va più al mare e non posso nuotare

L’estate è lontana, posso solo sognare.

Ma ecco la voce di nonna: "Lo sai? Che il vento fa poi tante cose per noi?" Ci pensa il vento ad asciugare i panni stesi al sole

A sfogliare le pagine di un vecchio libro,

trasportare le note di questa canzone.

Ci pensa il vento a trasportare i pollini di un fiore

Sollevare le onde nel grande mare

e le nubi più grigie fa sempre scappare. Ci pensa il vento ad asciugare i panni stesi al sole

A sfogliare le pagine di un vecchio libro,

trasportare le note di questa canzone.

Ci pensa il vento a trasportare i pollini di un fiore

Sollevare le onde nel grande mare

e le nubi più grigie fa sempre scappare. Da dove lui arriva tu forse non sai

e non gli puoi chiedere "ma dove vai?"

Lo senti che gira sempre intorno a te,

ma non puoi vederlo con gli occhi perché:

Il vento non ha né forma né colore.

Tu fermati e ascolta, lo potrai trovare.

Nei momenti di gioia, con te canterà,

e se piangi le lacrime cancellerà. E se faremo la Pace lo capirà,

Lo capirà

attraverso i confini la soffierà.

La soffierà

E bandiere di cento colori

in un cielo azzurro cullerà. Ci pensa il vento ad asciugare i panni stesi al sole

A sfogliare le pagine di un vecchio libro,

trasportare le note di questa canzone.

Ci pensa il vento a trasportare i pollini di un fiore

Sollevare le onde nel grande mare

e le nubi più grigie fa sempre scappare… scappare…

