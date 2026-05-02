Chi è Delia, la cantante che ha cambiato “Bella ciao” al Concerto del primo maggio (e perché è famosa) Sostituito “partigiano” con “essere umano”: la scelta di Delia Buglisi divide il pubblico al Concertone e accende le polemiche sui social. Ecco chi è.

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Il palco del Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si è trasformato, ancora una volta, in uno dei momenti più seguiti e discussi della musica live italiana. Tra gli artisti protagonisti della manifestazione c’è stata Delia, che con la sua esibizione ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico e dei social network, diventando uno dei nomi più commentati dell’evento trasmesso su Rai 3 da Piazza San Giovanni.

Concerto primo maggio, Delia cambia "Bella ciao": scoppia la polemica

Durante la sua performance, Delia ha scelto di reinterpretare "Bella ciao", uno dei brani simbolo della tradizione popolare e della memoria storica italiana, poi diventata famoso a livello internazionale grazie alla serie Tv La Casa di Carta. La cantante ha però modificato un passaggio del testo, sostituendo la parola "partigiano" con "essere umano", una scelta che ha immediatamente diviso il pubblico presente e quello online.

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Nel giro di pochi minuti, la sua versione è diventata virale sui social, dove si sono accese discussioni tra chi ha apprezzato la rilettura in chiave universale del brano e chi invece ha criticato la modifica, accusandola di alterare il significato originale della canzone diventata un simbolo della resistenza contro il fascismo.

Nel backstage, Delia ha poi spiegato la sua scelta, chiarendo di non aver voluto evitare prese di posizione ma, al contrario, di aver cercato di ampliare il messaggio del brano. Secondo la cantante, il termine "essere umano" serve a rendere il significato della canzone più attuale, collegandolo anche ai conflitti e alle situazioni di guerra contemporanee, e non soltanto al contesto storico della Resistenza italiana.

L’artista ha spiegato: "È stata una mia scelta", chiarendo di non voler evitare una posizione ma di allargarne il significato. Ha poi aggiunto: "Io penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po’".

Secondo Delia, l’intento era quello di attualizzare il messaggio del brano rispetto al presente:

"Dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni, purtroppo la guerra, la parola ‘essere umano’ fa capire che non è una cosa che riguarda soltanto il passato e la Resistenza in Italia, ma qualcosa che purtroppo succede ancora oggi".

La cantante ha poi ribadito la sua visione artistica della scelta: "Per me è prendere una posizione nell’allargare questo messaggio al mondo", sottolineando come la sua intenzione fosse quella di estendere il significato della canzone a un contesto globale e contemporaneo.

Nonostante le sue spiegazioni, la modifica al testo di Bella Ciao ha generato una forte ondata di reazioni contrastanti, trasformando la sua esibizione in uno dei momenti più discussi dell’intero evento. In tantissimi sul web hanno protestato contro la sua versione della canzone. C’è chi ha scritto: "Bella Ciao si canta così com’è , altrimenti canti qualcos’altro", oppure: "Comprendo il suo motivo di aver modificato il testo, ma questa canzone era nata per un motivo, è sbagliato cambiarne il significato", e ancora: "E’ famosa da due mesi e cambia le parole della BIBBIA!! No words". Su X, però, non mancano messaggi a sostegno della scelta fatta dalla cantante: "Alla sinistra togli la parola Partigiano, Fascismo e Resistenza e sei finito", scrive un utente. E ancora: "E allora? Neanche fosse un inno sacro", "Incredibile polemizzare pure su questo Sono nipote di un partigiano, ma secondo voi Delia ha voluto cantare Bella Ciao (in maniera meravigliosa) per censurarla ??? Ma quanti leoni da tastiera di sono in giro?"

Chi è Delia Buglisi: da X-Factor al Concertone

Delia, nome d’arte di Delia Buglisi, è una giovane cantautrice nata a Catania nel 1999. Formata al Conservatorio della sua città in pianoforte classico, ha costruito nel tempo un percorso artistico che unisce tecnica accademica e sperimentazione musicale.

Il grande pubblico l’ha scoperta grazie a X Factor 2025, dove si è distinta per le sue reinterpretazioni originali e per l’uso del dialetto siciliano nei suoi arrangiamenti. Scelta dal coach Jake La Furia, Delia ha concluso la sua esperienza nel talent show di Sky al terso posto, subito dietro la vincitrice Rob e al secondo classificato EroCaddeo. Dopo l’esperienza televisiva, ha pubblicato brani di successo e consolidato la sua fanbase anche sui social.

Nel 2026 ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2026 come ospite nella serata delle cover, quando ha duettato con Serena Brancale e Gregory Porter sulle note di Bésame mucho.

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