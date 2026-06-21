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Chi è Claudio Covato, vincitore di Musicultura 2026: il ricco premio e la casa nella grotta

Musicultura 2026 ha dato voce a molti artisti, ma solo Claudio Covato ha fatto incetta di premi: ecco quanto ha vinto e come userà i soldi

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Chi è Claudio Covato, vincitore di Musicultura 2026: il ricco premio e la casa nella grotta
fonte IG @claudio_covato

Musicultura 2026, condotto da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, ha il suo vincitore ed è un talentuoso musicista di nome Claudio Covato premiato dal giornalista Paolo Giordano nella serata conclusiva dell’evento. Una vittoria meritatissima che l’uomo, in un’intervista all’ANSA, ha detto di voler dedicare alla moglie e al figlio. Ma scopriamo chi è Claudio Covato, il vincitore di Musicultura 2026.

Claudio Covato è il vincitore di Musicultura 2026: chi è il musicista

Claudio Covato nasce nel 1993 a Rosolini, cittadina situata tra Agrigento e Ragusa. Dopo aver studiato musica per anni ed essersi laureato in chitarra classica e canto lirico al conservatorio, porta a compimento il suo primo progetto come cantautore nel 2023. Covato canta in "ragusano stretto", come lui stesso ha dichiarato, e pubblica diversi singoli nel corso degli anni, tra cui Chiddu ca ma resta, che gli vale sia il premio De André sia la vittoria a Musicultura 2026. Al momento si sta dedicando a nuovi brani che faranno parte del suo album esordio, la cui data di uscita però è ancora un mistero.

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Claudio Covato: il ricco premio e la casa nella grotta

A Macerata, luogo in cui si è svolto l’evento musicale, Claudio Covato ha ottenuto il premio più importante grazie al brano Chiddu ca ma resta, molto apprezzato dal pubblico dell’arena nelle due serate finali del Festival. Il successo del brano gli è valso quindi il Premio Banca Macerata dal valore di 20.000 euro, seguito da un altro riconoscimento meritato: il Premio della Critica, il cui valore è di 3.000 euro. Claudio è stato premiato dai giornalisti presenti in sala stampa e ha ricevuto il riconoscimento da Paolo Giordano. Dopo la vittoria, il trionfatore ha commentato il risultato con ironia: "20.000 euro? E chi li ha mai visti? Ci crederò quando li vedrò". Poi Ferdinando Cavallini, presidente della banca che ha sponsorizzato la manifestazione, gli ha consegnato un vero assegno e tutto il suo sogno è diventato reale.

Non solo, perché Claudio Covato ha vinto anche il Premio Grotte di Frasassi nella prima serata, che si traduce in 2000 euro in più e nella possibilità di vivere in una residenza all’interno delle Grotte.

Il finale di Musicultura 2026 ricco di emozioni: le parole di Claudio Covato

Dopo l’evento, Claudio Covato ha concesso un’intervista all’ANSA, raccontando dettagli dell’esperienza vissuta con Musicultura 2026: "È stato bello misurarsi con loro e non sentire la competizione: c’è stata tanta amicizia". E ha spiegato come intende usare i soldi dei premi ricevuti: "Investirò questi soldi nella promozione del mio disco, e magari ci pago anche una tettoia nuova". Ricordiamo infine che il 13 luglio 2026 su Rai 1, in seconda serata, sarà trasmesso uno speciale con il meglio delle due finali di Musicultura, disponibile su Rai Italia nei cinque continenti.

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