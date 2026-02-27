Chi è Bianca Balti, la top model amata da Sanremo: la malattia, le dipendenze, la fama mondiale e le violenze subite Dalla diagnosi di tumore ovarico alla depressione, dai matrimoni finiti alle dipendenze e alla violenza subita da giovanissima, la top model che ha trasformato la sofferenza in forza.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Bianca Balti è molto più di un volto iconico della moda italiana: è una donna che negli ultimi anni ha scelto di esporsi, di raccontarsi senza filtri, di trasformare il dolore in una narrazione fatta di fragilità e coraggio. Dal palco dell’Ariston alla lotta contro il tumore ovarico, passando per relazioni amorose difficili, dipendenze e depressione, la sua storia recente è un manifesta della vita vera.

La malattia e la scelta di mostrarsi al pubblico

Nel 2024 la diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio ha cambiato radicalmente la sua vita. Bianca Balti, portatrice di mutazione BRCA1, si era già sottoposta nel 2022 a una mastectomia bilaterale profilattica per ridurre il rischio di tumore al seno e aveva manifestato l’intenzione di rimuovere anche le ovaie, ma la malattia si è presentata prima. Ha annunciato tutto con parole che hanno colpito per lucidità e forza: "Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ha documentato sui social la chemioterapia, la caduta dei capelli, i momenti di sconforto, ma anche i sorrisi. Poi, improvvisamente, il silenzio. Nella sua newsletter ha spiegato: "Ero depressa, il tumore ha cambiato la mia vita, non potevo fingere che andasse tutto bene". E ancora: "La depressione è un posto strano e cattivo. Ti fa sentire sola e il tuo cervello ti convince che non c’è via d’uscita..". Un’ammissione che ha cancellato l’idea che dopo la guarigione tutto torni semplicemente come prima.

Amori complicati e relazioni finite

La vita sentimentale di Bianca Balti è stata altrettanto intensa e travagliata. Nel 2006 ha sposato Christian Lucidi: "Resto incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo". Da quella relazione è nata Matilde, ma il matrimonio è finito nel 2010. "Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano", ha raccontato. Dopo la separazione ha vissuto un periodo di eccessi: "Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice". Un passaggio che ha inciso anche sul rapporto con la figlia, che per un periodo ha scelto di vivere con il padre. Nel 2012 è arrivata la relazione con Matthew McRae, padre della seconda figlia Mia. Un rapporto definito "complicato", culminato in un matrimonio durato appena cinque mesi. Oggi al suo fianco c’è Alessandro Cutrera, presenza che lei stessa ha raccontato con ironia durante l’intervista a Belve: "Dio ha fatto di più, mi ha dato il migliore al mondo". cancro".

Dipendenze, violenza e rinascita

Non è stato solo l’amore a metterla alla prova. Bianca Balti ha confessato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti fino ai 30 anni, attraversando una fase segnata anche dalla cocaina. Un percorso che l’ha portata a intraprendere una lunga riabilitazione, fino a dichiararsi sobria da oltre dodici anni. Ancora più doloroso il ricordo dello stupro subito a 18 anni: "A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave in stato d’ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza". Eppure, nonostante tutto, Balti si è sempre rialzata con forza ammirevole: "Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero".

Potrebbe interessarti anche