Chi è Bad Bunny: la canzone (storica) al Superbowl, la rabbia di Trump e il boicottaggio choc

Il rapper portoricano è stato scelto per l'intervallo dell'evento sportivo più seguito in America e le polemiche impazzano per il brano inedito

Chi è Bad Bunny: la canzone (storica) al Superbowl, la rabbia di Trump e il boicottaggio choc
La NFL, attraverso la parole del commissario Roger Goodell ha ufficializzato la decisione di affidare a Bad Bunny lo show nell’intervallo della finalissima del Super Bowl, in programma il 9 febbraio dalla mezzanotte (ora locale) tra New England Patriots e Seattle Seahawks. Inviando un messaggio chiaro alle discussioni nate nelle ultime settimane con protagonisti il presidente statunitense Donald Trump e il rapper. Scopriamo cosa è successo.

Bad Bunny, la canzone inedita al Super Bowl che fa infuriare Trump

Goodell ha dichiarato che la performance dell’artista portoricano avrà la capacità di "Unire il Paese, creando connessioni tra le persone". Bad Bunny entrerà nella storia come primo cantante latino uomo a esibirsi da solo durante l’intervallo, oltre a essere il primo a portare uno show completamente in spagnolo. Uno show destinato a richiamare un pubblico di milioni di spettatori in ogni parte del mondo. Proprio questa scelta aveva acceso le proteste di alcuni esponenti del movimento MAGA (Make America Great Again) nelle settimane precedenti. Donald Trump aveva giudicato la decisione "assurda", affermando inoltre di non conoscere il cantante. Secondo quanto riportato dal Deseret News, Goodell ha replicato definendo Bad Bunny "una delle star musicali più importanti a livello globale". Ha spiegato che il suo successo internazionale è stato un fattore determinante, ma non l’unico: "Sa bene cosa rappresenta quel palco. È uno spazio pensato per unire attraverso arte e talento. Molti artisti prima di lui ci sono riusciti, e sono certo che anche lui offrirà uno spettacolo memorabile". Lo stesso rapper, nelle recenti premiazioni ricevute nel corso dei Grammy Awards 2026, aveva già scatenato polemiche attraverso dichiarazioni e schieramento politico chiaro: "Prima di tutto voglio dire: ICE fuori. Non siamo bestie, siamo persone, siamo americani" con queste parole come antipasto, l’avvenimento al Super Bowl diventa l’ennesima occasione mediatica con la quale il cantante sarà protagonista a tutto tondo, oltre la musica.

Bad Bunny, chi è il rapper protagonista del Super Bowl

Rapper, autore e produttore musicale portoricano, Bad Bunny è considerato uno dei principali artefici della diffusione globale del reggaeton e del Latin trap, spesso definito il "Re del Latin trap", generi che gli hanno regalato la fama mondiale con brani come "I Like It", "Dakiti" e "Un Verano Sin Ti", Bad Bunny ha vinto numerosi Grammy Awards, inclusa una storica vittoria come primo album in spagnolo premiato come Album of the Year. La sua musica fonde ritmi urbani, influenze caraibiche e testi che spaziano da temi personali a riflessioni sociali. Quando posa il microfono Bad Bunny si distingue per il suo stile unico, il suo impegno culturale e la sua presenza in progetti di moda e cinema, che lo hanno reso ancora più celebre in tutto il mondo, oltre la musica.

