Chi è Alessandra Mussolini, vincitrice del Grande Fratello VIP: dalla politica a Ballando e il successo in tv L’ex europarlamentare si è riscoperta all’interno del mondo dello spettacolo e ha coronato il suo percorso con il trionfo nel reality show di Ilary Blasi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Alessandra Mussolini è la vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello VIP. Una delle protagoniste assolute di questa stagione del reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex politica ha ribaltato i pronostici in finale superando Antonella Elia e conquistando il montepremi di 100mila euro in palio. Mussolini corona così un percorso di ‘rinascita’ in tv; dopo l’abbandono della politica, infatti, l’ex europarlamentare si è reinventata all’interno del mondo dello spettacolo. Scopriamo tutta la sua storia.

Alessandra Mussolini, la carriera politica e il successo in televisione

Nata a Roma il 30 dicembre 1962, Alessandra Mussolini è nipote di Benito da parte paterna e dell’attrice Sofia Scicolone, sorella di Sophia Loren, da parte materna. Fin da giovane vive sotto la luce dei riflettori, dividendo la sua carriera tra spettacolo, televisione e soprattutto politica. Alla fine degli anni Ottanta entra infatti nel Movimento Sociale Italiano, il partito della destra postfascista guidato da Gianfranco Fini. Eletta deputata e in seguito anche europarlamentare, diventa uno dei volti più riconoscibili della destra italiana e nel corso degli anni passa attraverso diverse esperienze politiche, tra cui Alleanza Nazionale, Lega e Forza Italia. I suoi (spesso provocatori) interventi accendono il dibattito pubblico, contribuendo a costruire un personaggio mediatico molto forte e sempre più richiesto in tv. Dopo l’abbandono della politica nel 2020, Alessandra Mussolini sbarca definitivamente nel mondo dello spettacolo e prende parte alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle, a Il Cantante Mascherato, a Tale e quale show e a tanti altri programmi come opinionista.

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La vittoria al Grande Fratello VIP di Ilary Blasi: il trionfo in finale

Nel 2026 Alessandra Mussolini partecipa all’ottava edizione del Grande Fratello VIP, guidato da Ilary Blasi dopo il caso Signorini-Corona. Il programma non decolla dal punto di vista degli ascolti ma vive sicuramente una delle stagioni più scoppiettanti, merito anche del cast e della stessa Mussolini, tra le protagoniste indiscusse nella casa più spiata d’Italia insieme ad Antonella Elia e Adriana Volpe. Giunta alla finalissima del 19 maggio, l’ex politica ribalta i pronostici e batte all’ultimo respiro Elia con il 56% dei voti, aggiudicandosi l’edizione 2026 del reality.

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