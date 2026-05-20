Chi è Alessandra Mussolini, vincitrice del Grande Fratello VIP: dalla politica a Ballando e il successo in tv
L’ex europarlamentare si è riscoperta all’interno del mondo dello spettacolo e ha coronato il suo percorso con il trionfo nel reality show di Ilary Blasi
Alessandra Mussolini è la vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello VIP. Una delle protagoniste assolute di questa stagione del reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex politica ha ribaltato i pronostici in finale superando Antonella Elia e conquistando il montepremi di 100mila euro in palio. Mussolini corona così un percorso di ‘rinascita’ in tv; dopo l’abbandono della politica, infatti, l’ex europarlamentare si è reinventata all’interno del mondo dello spettacolo. Scopriamo tutta la sua storia.
Alessandra Mussolini, la carriera politica e il successo in televisione
Nata a Roma il 30 dicembre 1962, Alessandra Mussolini è nipote di Benito da parte paterna e dell’attrice Sofia Scicolone, sorella di Sophia Loren, da parte materna. Fin da giovane vive sotto la luce dei riflettori, dividendo la sua carriera tra spettacolo, televisione e soprattutto politica. Alla fine degli anni Ottanta entra infatti nel Movimento Sociale Italiano, il partito della destra postfascista guidato da Gianfranco Fini. Eletta deputata e in seguito anche europarlamentare, diventa uno dei volti più riconoscibili della destra italiana e nel corso degli anni passa attraverso diverse esperienze politiche, tra cui Alleanza Nazionale, Lega e Forza Italia. I suoi (spesso provocatori) interventi accendono il dibattito pubblico, contribuendo a costruire un personaggio mediatico molto forte e sempre più richiesto in tv. Dopo l’abbandono della politica nel 2020, Alessandra Mussolini sbarca definitivamente nel mondo dello spettacolo e prende parte alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle, a Il Cantante Mascherato, a Tale e quale show e a tanti altri programmi come opinionista.
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La vittoria al Grande Fratello VIP di Ilary Blasi: il trionfo in finale
Nel 2026 Alessandra Mussolini partecipa all’ottava edizione del Grande Fratello VIP, guidato da Ilary Blasi dopo il caso Signorini-Corona. Il programma non decolla dal punto di vista degli ascolti ma vive sicuramente una delle stagioni più scoppiettanti, merito anche del cast e della stessa Mussolini, tra le protagoniste indiscusse nella casa più spiata d’Italia insieme ad Antonella Elia e Adriana Volpe. Giunta alla finalissima del 19 maggio, l’ex politica ribalta i pronostici e batte all’ultimo respiro Elia con il 56% dei voti, aggiudicandosi l’edizione 2026 del reality.
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