Checco Zalone irrompe sulle reti Mediaset: la mossa geniale in vista dell’uscita del film Buen Camino

Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunziante, canta in spagnolo e anticipa il film Buen Camino in arrivo a Natale.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

E’ irriverente, divertente, simpatico e incredibilmente controcorrente. Checco Zalone o si ama o si odia ma, milioni di persone apprezzano la sua comicità e non aspettano altro che rivederlo al cinema (cosa che avverrà molto ma molto presto). Ieri sera, alle 21:00, con un breve videomessaggio, il comico ha presentato in anteprima un estratto del videoclip del brano La Prostata Inflamada, incluso nel suo nuovo film Buen Camino, che uscirà nelle sale il 25 dicembre (sì, proprio il giorno di Natale). L’annuncio è stato trasmesso su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20. Di seguito, tutti i dettagli.

Checco Zalone, il videoclip del brano La Prostata Inflamada

Checco Zalone ha presentato in anteprima il nuovo brano La Prostata Inflamada con un evento a reti unificate, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante. Alle 21:00 di ieri sera, 17 dicembre, i fan hanno potuto ascoltare la canzone sintonizzandosi su tutti i canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20. Nel videomessaggio trasmesso simultaneamente, il comico pugliese ha scherzato sull’eccezionalità dell’evento dicendo: "Non era mai successo a nessuno… Ah? Tranne a Mattarella? E che film ha fatto?".

Per questo progetto Zalone ha collaborato di nuovo con Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di Buen Camino, commedia in uscita il 25 dicembre con Medusa Film. La canzone e il video mostrano Zalone in una versione "spagnola", alle prese con un problema di salute che influisce sulla sua vita privata.

Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone: di cosa parla

Il nuovo film del comico pugliese uscirà nella sale cinematografiche il 25 dicembre, giorno di Natale, e già il trailer pubblicato qualche settimana fa preannuncia che sarà molto divertente. La pellicola racconta la storia di Checco Zalone, un ricco figlio di papà che vive senza responsabilità grazie al patrimonio del padre Eugenio, tra ville lussuose, yacht, domestici e una giovane fidanzata. La sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta dalla scomparsa della figlia minorenne Cristal, avuta dall’ex moglie Linda. Chiamato a Roma, Checco è costretto per la prima volta ad assumersi il ruolo di padre e a mettersi alla ricerca della ragazza.

Scopre così che Cristal è partita per la Spagna per percorrere il Cammino di Santiago di Compostela, un lungo pellegrinaggio alla ricerca di un senso per la propria vita. Pur di ritrovarla e ricostruire il loro rapporto, Checco decide di affrontare lo stesso viaggio, superando difficoltà fisiche, disagi e rinunce, in un percorso che lo porterà a crescere e a confrontarsi davvero con la paternità.

Il cast del film Buen Camino

Buen Camino è diretto da Gennaro Nunziante, prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, a cura di Indiana Production in collaborazione con Medusa Film, MZL e Netflix. Nel cast del film, oltre a Zalone, troviamo anche:

  • Beatriz Arjona
  • Letizia Arnò
  • Martina Colombari
  • Hossein Taheri
  • Alfonso Santagata

