Checco Zalone, l’appello dei ragazzi disabili dopo ‘Buen Camino’: "Aiutaci a realizzare il nostro sogno" I giovani ragazzi disabili della nota associazione solidale si sono rivolti all’attore pugliese per riuscire a raggiungere un importante obbiettivo: ecco quale.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il film Buen Camino di Checco Zalone, dopo lo smisurato successo al botteghino, può vantare ad oggi anche un altro merito: quello di aver riportato in auge tra gli italiani un luogo che da secoli richiama pellegrini da tutto il mondo. Da quando il film è uscito nelle sale cinematografiche, infatti, molte più persone hanno iniziato ad interessarsi e ad avvicinarsi al celebre Cammino di Santiago di Compostela, luogo attraversato dai protagonisti della pellicola. Ed è proprio in questo contesto che i ragazzi disabili dell’associazione Juppiter hanno deciso di rivolgersi direttamente a Checco Zalone con un video-appello che ha già fatto il giro del web: ecco cosa hanno chiesto.

Checco Zalone, il video-appello dei ragazzi di Juppiter

Dal cuore della Tuscia, a Capranica (Viterbo), i ragazzi disabili dell’associazione solidale Juppiter hanno lanciato un video-appello a Checco Zalone. Juppiter, realtà nata nel 1992 e da oltre trent’anni impegnata in progetti educativi e di inclusione per giovani con disabilità e le loro famiglie, ha deciso di trasformare l’eco di Buen Camino in un’opportunità concreta di vita. Nel video, i ragazzi si rivolgono a Zalone chiedendo il suo aiuto per poter realizzare Il Viaggio alla Fine del Mondo: un progetto che li porterebbe da Roma fino alla meta di Finisterre, lungo il cammino di Santiago.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Checco, aiutaci a realizzare il nostro sogno. Dacci i soldi", è ciò che chiedono i ragazzi con estrema dolcezza e sincerità. Lo scopo del video va ben oltre la semplice raccolta fondi: si tratta infatti di un appello che in un certo senso esprime il grande desiderio di inclusione, un invito a trasformare la magia del cinema in un’esperienza umana che possa arricchire vite, relazioni e prospettive di autonomia.

I ragazzi di Juppiter conquistano il web: oltre 200mila visualizzazioni

Il video appello dei ragazzi ha già superato quota 200mila visualizzazioni sui social, diffondendosi rapidamente tra condivisioni, commenti e messaggi di solidarietà. In pochi giorni, il progetto "Il Viaggio alla Fine del Mondo" è diventato noto ben oltre i confini della provincia di Viterbo, ricevendo decine di messaggi di incoraggiamento e persino proposte di supporto da parte di persone e realtà di tutta Italia. Un primo traguardo è dunque stato raggiunto.

Ora, mentre cresce l’attenzione mediatica e il pubblico si interroga sul destino dell’iniziativa, resta una domanda molto importante: Checco Zalone risponderà a questo appello? La speranza è che il video possa arrivare molto presto anche ai suoi occhi e, in tal caso, siamo sicuri che il comico pugliese non potrà che rispondere con il cuore.

Potrebbe interessarti anche