Checco Zalone non smette di fare faville su Netflix: è ancora in Top 10 dopo i record al cinema Non si arresta il successo dell'attore e comico sulla piattaforma streaming: il suo ultimo film scala nuovamente la Top 10

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Medusa Film, Taodue

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L'"effetto Zalone" non accenna a svanire e continua a fare la fortuna di Netflix. A distanza di mesi dall’arrivo sulla piattaforma, Buen Camino continua a scalare la classifica dei titoli più visti, trascinando spesso nella Top 10 persino i vecchi successi del comico pugliese. Per il colosso dello streaming si tratta di una vera miniera d’oro in termini di visualizzazioni oltre che di conservazione degli abbonati.

Checco Zalone stacca un nuovo record: la Top 10 di Netflix è ancora sua

Prima di spopolare sulle TV di casa, la pellicola firmata da Gennaro Nunziante ha riscritto le regole del botteghino italiano. L’esordio nelle sale è stato travolgente, con oltre 5,6 milioni di euro incassati nel solo giorno di Natale. Cifra che ha fatto da apripista a un’escalation straordinaria: con più di 76,5 milioni di euro totali e oltre 9,5 milioni di biglietti staccati, il film si è piazzato in cima alla storia del cinema in Italia, battendo Avatar e persino il precedente primato di Quo Vado?.

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Al centro del racconto c’è il consueto mix di satira e semplice divertimento che ha fatto il successo di Checco Zalone. In Buen Camino, l’attore veste i panni di un benestante egocentrico, proprietario di un resort di lusso, costretto da eventi inaspettati ad intraprendere a piedi il Cammino di Santiago. Il pellegrinaggio forzato si trasforma in un teatro surreale dove Zalone scompagina il politically correct, ridicolizzando debolezze, vizi e tic dell’italiano medio attraverso gag irriverenti e incontri bizzarri.

Zalone certezza di successo: le parole dell’attore

Questo fenomeno dimostra quanto il marchio Zalone sia ormai una certezza trasversale: che si tratti della sala buia del cinema o del divano di casa, il pubblico italiano non si stanca mai di ritrovare la sua comicità immediata e dissacrante. Checco Zalone ha spiegato che la decisione di raccontare la relazione tra il suo personaggio e la figlia adolescente nasce direttamente dalla sua vita privata: "Sono papà di due figlie. Specie con la più grande inizia a configurarsi un rapporto conflittuale, spesso mi sembra di parlare una lingua diversa. Abbiamo voluto rappresentare una ragazza alla ricerca di valori autentici, che rifiuta la superficialità dei social".

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