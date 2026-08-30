Checco Zalone non smette di fare faville su Netflix: è ancora in Top 10 dopo i record al cinema
Non si arresta il successo dell'attore e comico sulla piattaforma streaming: il suo ultimo film scala nuovamente la Top 10
L'"effetto Zalone" non accenna a svanire e continua a fare la fortuna di Netflix. A distanza di mesi dall’arrivo sulla piattaforma, Buen Camino continua a scalare la classifica dei titoli più visti, trascinando spesso nella Top 10 persino i vecchi successi del comico pugliese. Per il colosso dello streaming si tratta di una vera miniera d’oro in termini di visualizzazioni oltre che di conservazione degli abbonati.
Checco Zalone stacca un nuovo record: la Top 10 di Netflix è ancora sua
Prima di spopolare sulle TV di casa, la pellicola firmata da Gennaro Nunziante ha riscritto le regole del botteghino italiano. L’esordio nelle sale è stato travolgente, con oltre 5,6 milioni di euro incassati nel solo giorno di Natale. Cifra che ha fatto da apripista a un’escalation straordinaria: con più di 76,5 milioni di euro totali e oltre 9,5 milioni di biglietti staccati, il film si è piazzato in cima alla storia del cinema in Italia, battendo Avatar e persino il precedente primato di Quo Vado?.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al centro del racconto c’è il consueto mix di satira e semplice divertimento che ha fatto il successo di Checco Zalone. In Buen Camino, l’attore veste i panni di un benestante egocentrico, proprietario di un resort di lusso, costretto da eventi inaspettati ad intraprendere a piedi il Cammino di Santiago. Il pellegrinaggio forzato si trasforma in un teatro surreale dove Zalone scompagina il politically correct, ridicolizzando debolezze, vizi e tic dell’italiano medio attraverso gag irriverenti e incontri bizzarri.
Zalone certezza di successo: le parole dell’attore
Questo fenomeno dimostra quanto il marchio Zalone sia ormai una certezza trasversale: che si tratti della sala buia del cinema o del divano di casa, il pubblico italiano non si stanca mai di ritrovare la sua comicità immediata e dissacrante. Checco Zalone ha spiegato che la decisione di raccontare la relazione tra il suo personaggio e la figlia adolescente nasce direttamente dalla sua vita privata: "Sono papà di due figlie. Specie con la più grande inizia a configurarsi un rapporto conflittuale, spesso mi sembra di parlare una lingua diversa. Abbiamo voluto rappresentare una ragazza alla ricerca di valori autentici, che rifiuta la superficialità dei social".
Potrebbe interessarti anche
Christopher Nolan batte Checco Zalone: Odissea fa il miracolo ma a Buen Camino resta un primato
L'Odissea di Christopher Nolan supera al botteghino Buen Camino: il risultato del 20...
Checco Zalone, il re del botteghino premiato con una laurea ad honorem (ma il cinema non c'entra niente)
Il Conservatorio Umberto Giordano conferisce a Checco Zalone la laurea ad honorem in...
Checco Zalone da record anche su Netflix: Buen Camino sbanca lo streaming dopo il box office
Zalone è il primo comico italiano ad essere distribuito in ben 226 Paesi in contempo...
Spider-Man: Brand New Day fa il botto, ma l'Odissea di Nolan punta al record di Zalone: il box Office di ieri 2 agosto 2026
Il nuovo capitolo dell’Uomo Ragno conquista il pubblico e firma il miglior debutto d...
Edoardo Leo ha appena compiuto un'impresa: su Netflix ha battuto persino il film dei record di Checco Zalone
Su Netflix Per Te di Edoardo Leo fa il pieno di views e supera persino Buen Camino: ...
Maccio Capatonda e Checco Zalone, due comici a confronto e quel sogno nel cassetto che in pochi conoscono
I due comici sono tra i più amati dal pubblico: Maccio Capatonda più di nicchia, Che...
Dopo i cinema, Checco Zalone invade (anche) Netflix: il film dei record arriva in streaming con una sorpresa inedita per i fan
Dopo 65 milioni incassati al cinema, Buen Camino debutta in streaming su Netflix il ...
"Checco Zalone non mi ha mai offerto un cameo in un suo film, si sarà dimenticato…": la stoccata di Alessandro Greco
Il conduttore ha lanciato una frecciata a Zalone, ricordando quando, agli inizi dell...