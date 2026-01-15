Checco Zalone star del web dopo il successo di Buen Camino: il video a sorpresa diventa virale
L’attore pugliese, durante una cena tranquilla al ristorante, si è letteralmente imbucato nel video di auguri per una sua fan: ecco cosa è successo.
Checco Zalone, nel pieno del successo di Buen Camino che ha già totalizzato oltre 66milioni di euro al botteghino, non smette di sorprendere i suoi fan. L’attore pugliese è infatti riuscito ad imbucarsi nel video di auguri ad una sua fan mentre si trovava a cena al ristorante. Lo sketch improvvisato ha subito conquistato tutti diventando virale anche sul web in pochissimo tempo: scopriamo di più su ciò che è successo.
Checco Zalone, il video per una fan diventa virale: "È gratis, Letizia"
Inutile negarlo, Checco Zalone riesce a sorprendere anche quando meno te l’aspetti. Nelle ultime ore il comico pugliese è finito al centro di un piccolo caso social dopo una serata all’apparenza del tutto normale. La scena si è svolta nel ristorante in cui Zalone era intento a cenare, quando una giovane fan di nome Vittoria, impegnata a creare un video di auguri per i 18 anni dell’amica Letizia, ha approfittato della presenza dell’attore per chiedergli di contribuire al video con una chiusura speciale. Checco Zalone, grazie all’innata ironia che gli scorre nelle vene, ha accettato senza fare troppi giri di parole, dando vita a un mini-show davvero esilarante.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il risultato? Un augurio proprio in stile Zalone, tra ironia e casualità, che recita: "Ciao Letizia, so che i tuoi amici volevano cercare una conclusione a questo video, beh sono io. Così a c**o, perché stavo a mazzo a mangiare con questa ragazza che si chiama Vittoria. Cioè, è gratis, Letizia! Se questa è la fortuna che hai e che ti seguirà nella vita, puoi andare tranquilla". Il video è diventato virale sui social in pochissime ore, ottenendo migliaia di interazioni, centinaia di commenti e oltre un milione di visualizzazioni. Insomma, la comicità e l’ironia di Zalone continua veramente a conquistare tutti, dalle sale cinematografiche al mondo del web. E anche Letizia non potrà che essere felice di un augurio tanto speciale.
Checco Zalone re del botteghino: a un passo dal primato assoluto
Ma questo casuale boom sui social è in realtà solo una minima parte dell’enorme successo che Checco Zalone è riuscito ad ottenere nelle ultime settimane. Dopo cinque commedie che hanno conquistato il pubblico, con il film Buen Camino l’attore pugliese è riuscito a battere anche sé stesso. Con oltre 66milioni di euro al botteghino, il film è riuscito a entrare nella storia, ritrovandosi anche a un passo dal battere il record d’incassi assoluto. Un primato che il film Avatar detiene da ormai 17 anni con un totale di oltre 68milioni di euro. Chissà che Zalone non possa davvero riuscire anche in questa impresa.
Potrebbe interessarti anche
Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi"
L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, ...
Checco Zalone domina (anche) nel giorno dell’Epifania: Buen Camino verso un trionfo mai visto. Il primato è vicino
Incassi record, sale piene e nessun rivale: la commedia di Nunziante, Buen Camino, v...
Checco Zalone choc su YouTube: irrompe in TV con una mossa geniale prima del film Buen Camino
Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunz...
Checco Zalone abbatte il tabù più temuto dagli italiani: è boom di controlli alla prostata
Checco Zalone riempie non solo i cinema grazie al suo ultimo film Buen Camino: grazi...
Checco Zalone inarrestabile: dopo il successo di Buen Camino, domina una classifica molto ambita
Mentre Buen Camino continua a macinare incassi, Checco Zalone scala anche la classif...
Buen Camino, Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: batte il record e ora vola spedito verso Avatar
Incassi da capogiro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante: Buen Camino supera ogni p...
Buen Camino, Libere Recensioni: Checco Zalone riporta tutti al cinema, ma il viaggio convince a metà
Checco Zalone torna a Natale con Buen Camino: sale piene, qualche risata e un film c...
Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location
Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e rifle...