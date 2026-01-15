Checco Zalone star del web dopo il successo di Buen Camino: il video a sorpresa diventa virale L’attore pugliese, durante una cena tranquilla al ristorante, si è letteralmente imbucato nel video di auguri per una sua fan: ecco cosa è successo.

Checco Zalone, nel pieno del successo di Buen Camino che ha già totalizzato oltre 66milioni di euro al botteghino, non smette di sorprendere i suoi fan. L’attore pugliese è infatti riuscito ad imbucarsi nel video di auguri ad una sua fan mentre si trovava a cena al ristorante. Lo sketch improvvisato ha subito conquistato tutti diventando virale anche sul web in pochissimo tempo: scopriamo di più su ciò che è successo.

Checco Zalone, il video per una fan diventa virale: "È gratis, Letizia"

Inutile negarlo, Checco Zalone riesce a sorprendere anche quando meno te l’aspetti. Nelle ultime ore il comico pugliese è finito al centro di un piccolo caso social dopo una serata all’apparenza del tutto normale. La scena si è svolta nel ristorante in cui Zalone era intento a cenare, quando una giovane fan di nome Vittoria, impegnata a creare un video di auguri per i 18 anni dell’amica Letizia, ha approfittato della presenza dell’attore per chiedergli di contribuire al video con una chiusura speciale. Checco Zalone, grazie all’innata ironia che gli scorre nelle vene, ha accettato senza fare troppi giri di parole, dando vita a un mini-show davvero esilarante.

Il risultato? Un augurio proprio in stile Zalone, tra ironia e casualità, che recita: "Ciao Letizia, so che i tuoi amici volevano cercare una conclusione a questo video, beh sono io. Così a c**o, perché stavo a mazzo a mangiare con questa ragazza che si chiama Vittoria. Cioè, è gratis, Letizia! Se questa è la fortuna che hai e che ti seguirà nella vita, puoi andare tranquilla". Il video è diventato virale sui social in pochissime ore, ottenendo migliaia di interazioni, centinaia di commenti e oltre un milione di visualizzazioni. Insomma, la comicità e l’ironia di Zalone continua veramente a conquistare tutti, dalle sale cinematografiche al mondo del web. E anche Letizia non potrà che essere felice di un augurio tanto speciale.

Checco Zalone re del botteghino: a un passo dal primato assoluto

Ma questo casuale boom sui social è in realtà solo una minima parte dell’enorme successo che Checco Zalone è riuscito ad ottenere nelle ultime settimane. Dopo cinque commedie che hanno conquistato il pubblico, con il film Buen Camino l’attore pugliese è riuscito a battere anche sé stesso. Con oltre 66milioni di euro al botteghino, il film è riuscito a entrare nella storia, ritrovandosi anche a un passo dal battere il record d’incassi assoluto. Un primato che il film Avatar detiene da ormai 17 anni con un totale di oltre 68milioni di euro. Chissà che Zalone non possa davvero riuscire anche in questa impresa.

