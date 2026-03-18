Checco Zalone ritrova la felicità, dopo il divorzio viene paparazzato con l'ex moglie di Zambrotta: chi è lei Un pranzo a Roma, una spesa in città e una pausa sul pianerottolo: ecco i dettagli delle foto che catturano l'alchimia inattesa con la nuova donna nella vita dell'attore.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Checco Zalone ha ritrovato l’amore. O almeno così si direbbe, alla luce delle immagini pubblicate dal settimanale Chi che hanno acceso i riflettori su una nuova presenza nella vita di Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone. Dopo la separazione dalla moglie Mariangela Eboli, annunciata lo scorso dicembre ma avvenuta mesi prima, il comico e regista pugliese avrebbe voltato pagina accanto a Valentina Liguori, modella ed ex moglie del calciatore Gianluca Zambrotta. Se inizialmente si parlava soltanto di indiscrezioni, ora le fotografie diffuse raccontano qualcosa di più concreto.

Il pranzo a Roma e tra Checco Zalone e Valentia Liguori

È stato il settimanale Chi a pubblicare le immagini che ufficializzano la frequentazione tra Checco Zalone e Valentina Liguori. I due sono stati paparazzati durante una passeggiata per le strade di Roma, sorridenti e rilassati, prima a pranzo insieme e poi diretti verso l’abitazione del comico. "Lei scende e va a fare una piccola spesa in un supermercato lì vicino, lui la aspetta sul pianerottolo e insieme salgono in ascensore", si legge a descrizione della loro giornata. Un passaggio che, più di qualsiasi dichiarazione, restituisce il senso di una complicità fatta di gesti quotidiani. Anche se sono stati visti entrare nello stesso appartamento nella Capitale, al momento sarebbe chiaramente prematuro parlare di convivenza. Tuttavia gli scatti mostrano una confidenza che lascia intendere come il rapporto non sia nato ieri. In ogni caso i due potrebbero essere anche amici o coinvolti in un medesimo progetto, nonostante l’affiatamento che traspare dalle foto, quindi sarà necessario attendere una conferma dai diretti interessati.

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Le voci precedenti e la scelta della discrezione

Prima che emergessero le foto ufficiali, si diceva: "L’uomo dei record del cinema ha trovato l’amore e non è la collega di cui si è scritto in passato". In un primo momento, infatti, il nome del comico era stato accostato a Virginia Raffaele, ma quel presunto flirt era stato presto smentito con l’ironia che da sempre contraddistingue Zalone. Oggi, invece, la situazione appare diversa. I due sembrano aver scelto la via del silenzio, preferendo vivere questa fase lontano dai riflettori e dal clamore mediatico, con grande attenzione anche nel rispetto dei rispettivi figli.

Due storie importanti alle spalle

Dopo diciotto anni si è concluso l’amore di Zalone con Mariangela Eboli, una rottura ufficializzata lo scorso dicembre ma avvenuta molto prima, a luglio 2024. Dalla loro relazione sono nate le figlie Gaia, nel 2013, e Greta, nel 2017. Un capitolo lungo e significativo, che ha segnato profondamente la vita privata dell’attore. Valentina Liguori invece, 51 anni, tre in più del comico e regista pugliese, fino a due anni fa era sposata con Gianluca Zambrotta. La loro storia era iniziata nel 2004 e nel 2012 era arrivato il figlio Riccardo. Anche in questo caso la separazione sarebbe rimasta su toni distesi.

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