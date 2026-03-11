Checco Zalone, quando esce il film dei record in streaming e dove vederlo Quando e dove sarà disponibile in streaming il film di Checco Zalone Buen Camino? L'attesa si accorcia: ecco gli ultimi aggiornamenti

Dopo il debutto nelle sale lo scorso dicembre, Buen Camino, ultimo film di Checco Zalone, ha ottenuto risultati strabilianti. Il film, che segna il ritorno alla regia di Gennaro Nunziante, non si è limitato a dominare il botteghino italiano, ma ha scatenato un vero e proprio interesse globale, tanto che, secondo quanto dichiarato da Indiana Production, sono già arrivate oltre dieci richieste per remake internazionali della pellicola, segno che la comicità di Zalone è riuscita a superare i confini nazionali. Ciò che, tuttavia, molti si chiedono adesso è: quando sarà disponibile Buen Camino in streaming?

Buen Camino, quando esce in streaming e dove potremmo vedere il film

Nonostante il successo travolgente, tutto tace sulle date ufficiali per l’uscita in streaming. Grazie alla collaborazione tra Indiana Production, Medusa Film e Netflix, è quasi certo che il film approderà proprio nel catalogo di Netflix, garantendo così una vetrina mondiale al progetto. La data d’uscita ufficiale tarda ad arrivare, tuttavia per l’atteso annuncio bisognerà attendere poche settimane, il tempo che il film concluda il suo ciclo nelle sale.

Un film da record per Zalone

Ricordiamo che il film racconta la storia di Checco, un uomo ricco che vive una vita fatta di eccessi e sfarzi, ma che porta nel cuore un grande vuoto affettivo: il rapporto inesistente con la figlia adolescente. La ragazza scompare improvvisamente nel nulla, e per ritrovarla, Checco sarà costretto a mettersi in gioco in prima persona, intraprendendo il celebre Cammino di Santiago.

Ritornando ai numeri di Buen Camino, ricordiamo che, al 22 febbraio 2026, il film ha raggiunto la cifra mostruosa di 76,3 milioni di euro. Ha superato i 9,2 milioni di biglietti staccati, diventando uno dei film più visti dell’ultimo trentennio. Solo nei primi quattro giorni di uscita (dal 25 al 28 dicembre 2025), aveva già incassato quasi 27 milioni di euro. Con questo risultato, Luca Medici (Zalone) occupa ora ben 5 posizioni nella Top 10 dei film con i maggiori incassi di sempre in Italia.

