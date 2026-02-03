Checco Zalone inarrestabile: dopo Buen Camino, la nuova mossa vincente (forse) con Nunziante Ancora nel pieno dell’enorme successo ottenuto dal suo ultimo film, l’attore pugliese starebbe già pensando ad una nuova pellicola: scopriamo di più.

Checco Zalone sembra non volersi proprio fermare. Mentre il film "Buen Camino" continua a macinare incassi al botteghino italiano, confermandosi come l’ennesimo trionfo di carriera, l’attore pugliese è già al lavoro sulla prossima pellicola. A rivelarlo è Gennaro Nunziante, il regista che da anni firma la direzione dei film di Checco Zalone. La macchina creativa del duo più redditizio del cinema comico italiano non conosce pause e, dopo aver portato milioni di spettatori in sala con l’ultimo film, entrambi sono già pronti a rimettersi in gioco con un nuovo progetto che sicuramente non potrà che stupire il pubblico ancora una volta: scopriamo di più.

Checco Zalone non si ferma e pensa già a un nuovo film

I numeri parlano chiaro: Buen Camino ha raggiunto quota 75 milioni di euro e ha conquistato il primato come film con il maggior incasso di sempre in Italia. Un successo che ha riportato le sale cinematografiche ai fasti del passato, con oltre 9 milioni di presenze che confermano come il duo Zalone-Nunziante rappresenti ancora oggi una garanzia assoluta per il pubblico italiano. Ma mentre il film continua la sua marcia trionfale al botteghino, arriva la notizia che tutti i fan stavano aspettando.

"Se stiamo di nuovo scrivendo per un nuovo film? Sì. Ci raccontiamo già delle cose", ha infatti svelato il regista Gennaro Nunziante a La Repubblica. Parole che suonano come musica per chi ha affollato le sale in queste settimane e non vede l’ora di ridere di nuovo grazie all’esilarante comicità di Checco Zalone. Ovviamente dovremo attendere diverso tempo prima di poter concretamente vedere una nuova pellicola, ma il fatto che vi sia già una piccola idea in cantiere non può che rallegrare i tantissimi fan.

Gennaro Nunziate su Checco Zalone: "Da anni abbiamo un patto"

Nel corso della sua intervista a La Repubblica, il regista Gennaro Nunziante ha rivelato ciò che accade tra lui e Checco Zalone sul set. "Da anni abbiamo un patto: se c’è un’improvvisazione da fare non ce la diciamo fino all’ultimo. Usiamo una tecnica jazzistica: si parte da una partitura scritta, poi sul set ecco le improvvisazioni. Regalano freschezza a cose già scritte, producono un circolo di positività: quelli sul set vengono sorpresi, scoppia la risata, grande carica per un comico. Molte cose nascono da lì".

Ma il regista ha anche voluto raccontare il momento in cui ha conosciuto il comico pugliese rimanendone subito positivamente sorpreso. "Io lavoravo a Telenorba, Luca venne a fare il provino. Arrivò già con proposte molto forti: l’imitazione di Vendola, le canzoni, un bellissimo repertorio già rodato dal vivo. Mi folgorò La globalizzazione, si capiva già la sua profondità, lo scarto".

