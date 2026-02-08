Checco Zalone snobba Zelig da 10 anni: tra Buen Camino e incassi record, perché rifiuta il palco che lo ha lanciato? Gli autori di Zelig sperano da anni di rivedere Zalone sul palco che lo ha lanciato, ma lui resta lontano, tra Buen Camino e gli incassi record al cinema.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

I telespettatori di Canale 5 lo sanno bene: già da un paio di settimane, il lunedì in prima serata, viene trasmesso Zelig 30, lo speciale realizzato per celebrare i 30 anni dell’iconico programma e qualche giorno fa gli autori del format, Giancarlo Bozzo, Michele Mozzati e Luigi Vignali, hanno parlato di un comico ‘nato’ proprio dal quel palco e che oggi è uno dei pilastri della commedia italiana: Checco Zalone. I tre non hanno nascosto la voglia che hanno di rivedere il comico pugliese su quel palco e che, nonostante i continui tentativi, lui continua a rifiutare l’invito. Ma perché? Sicuramente, il successo che lo ha travolto nel corso di questi anni grazie ai suoi film, e il record da poco stabilito con Buen Camino, potrebbero influire. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza e vi sveleremo anche dove vedere la prima apparizione di Zalone a Zelig.

Checco Zalone ignora Zelig da 10 anni: colpa dei film di successo?

Che ad oggi lui sia una certezza di successo al cinema, questo è un dato di fatto. Checco Zalone è una macchina che macina record su record, tutto ciò che tocca ‘diventa oro’. E’ innegabile (e non gli si può dare una colpa) che quando si raggiungono certi traguardi, è un po’ complicato tornare indietro, potrebbe essere un po’ come un salto nel vuoto. Ma c’è chi vorrebbe, comunque, vederlo ‘tornare alle origini’. A poche ore dall’inizio della terza puntata di Zelig 30, gli autori del programma hanno spiegato di averlo invitato più volte senza mai ricevere una risposta positiva: "Sono 10 anni che gli chiediamo di venire a Zelig e per noi è un dispiacere che non sia più venuto", hanno dichiarato, commentando i no dell’attore, tornato recentemente campione d’incassi con Buen Camino. Mozzati ha aggiunto: "Sicuramente il successo è da gestire. Con la grande popolarità non è semplice tornare indietro e riproporre le vecchie gag. Zalone ha la mia comprensione, ma comunque mi aspettavo che per il trentennale venisse", sottolineando come altri comici lanciati da Zelig abbiano invece accettato di tornare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Checco Zalone, dove (ri)vedere in streaming la sua prima apparizione a Zelig

La prima apparizione di Checco Zalone a Zelig risale al 2005-2006, dove si presenta con un numero comico, o meglio, una canzone che unisce ironia e un italiano volutamente scorretto. Dinanzi ai presentatori, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, si presenta in veste di "cantautore neomelodico pugliese". In occasione della sua prima performance (che potrete vedere in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity), Zalone presenta una versione comica del brano di Eros Ramazzotti e Anastacia, I Belong To You, rivolgendosi a Vanessa: "Spesso non riesco ad esprimere i sentimenti parlando orale e spesso le canzoni a me come musicista mi aiutano nel dirti quello che ti voglio dire." E prosegue: "Tu la conosci la canzone di Ramazzotti e Anastasia? Eh, quella me l’hanno f*****a". Insomma, uno sketch che non potete non rivedere.

Potrebbe interessarti anche