Checco Zalone lasciato a digiuno da Helen Mirren, l'invito a cena finito male: "Non ho mangiato un caz*o" Durante un recente evento ufficiale, l'attore ha rivelato il disastroso primo incontro con l'attrice premio Oscar, oggi sua grande amica

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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C’è una storia fantastica che gira in questi giorni e che racconta quanto sia unica (e comica) l’amicizia tra Checco Zalone e la diva di Hollywood Helen Mirren.

Durante una festa a Roma, organizzata dall’Ambasciata britannica per il compleanno di Re Carlo III, Zalone è salito sul palco per consegnare un premio all’attrice e ne ha approfittato per svelare un retroscena sul loro primissimo incontro in Puglia, facendo morire dal ridere tutti i presenti.

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Checco Zalone e la cena (disastrosa) da Helen Mirren

Desiderosa di conoscere Zalone, Helen Mirren lo ha invitato nella sua villa in Puglia. L’invito è stato accettato con grande gioia dall’attore che, una volta lì, ha però scoperto che la Mirren non aveva cucinato assolutamente nulla. Sul tavolo c’erano solo gli ingredienti per fare la pizza, ma nessuno dei due aveva la minima idea di come si preparasse l’impasto. La conclusione di Checco? "Morale della favola: non abbiamo mangiato un caz*o!". Una conclusione esilarante, che ha lasciato tutti tra sorrisi e risate. Prima di scendere dal palco, Zalone l’ha infine guardata e ha aggiunto un’altra delle sue battute: "Helen sei bellissima, se solo ti avessi conosciuto prima…".

Com’è iniziata la notizia tra Zalone e Mirren

La cosa incredibile è che questo legame sia partito proprio l’attrice premio Oscar, che ha raccontato di aver scoperto Zalone per caso durante un volo in aereo, guardando uno dei suoi film. Anche se all’epoca non capiva quasi nulla di italiano, la comicità di Checco l’ha colpita così tanto da spingerla a cercarlo di persona nel Salento, dove lei vive per gran parte dell’anno.

Da quella famosa cena finita a digiuno è nato un rapporto splendido e spontaneo. I due si trovano così bene che nel 2021 hanno persino girato insieme il tormentone musicale La Vacinada.

Durante l’evento a Roma, l’ambasciatore Stephen Hickey ha premiato la Mirren con l’UK-Italy GREAT Award per il suo legame con il nostro Paese, ma alla fine a rubare la scena è stata proprio la complicità tra questi due mondi così diversi, capaci di azzerare qualsiasi formalità con una risata.

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