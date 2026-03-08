Checco Zalone, guadagni clamorosi per i suoi film: ecco il record dell'attore
Ogni film di Checco Zalone è stato un vero e proprio successo al botteghino, ma quanto ha guadagnato l'attore e a quanto ammonta il suo patrimonio? Ecco i numeri
Quando si parla dell’economia del cinema italiano, il nome di Checco Zalone balza subito all’occhio. Con l’uscita a fine 2025 di Buen Camino, il dibattito sui suoi guadagni è tornato d’attualità. Molti si chiedono, infatti, quanto abbia guadagnato l’attore con le sue pellicole e a quanto ammonti il suo patrimonio. Partiamo allora col dire che, dal 2009 ad oggi, i film di Zalone hanno incassato oltre 220 milioni di euro, piazzando ben quattro titoli nella top ten storica dei film più visti in Italia.
Checco Zalone, quali sono i guadagni dei suoi film: la classifica degli incassi
Se analizziamo caso per caso, Quo vado? (film del 2016) resta incollato al secondo posto dei record assoluti con 65,3 milioni di euro, superato solo da colossi come Avatar. Al primo posto, come ormai ben noto, si piazza Buen Camino col miglior incasso italiano di sempre, che equivale a circa 70 milioni. Segue Sole a catinelle, con 51,9 milioni di euro; Tolo Tolo con 46,2 milioni; Che bella giornata con 43,4 e chiude Cado dalle nubi con 14 milioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Riguardo i guadagni, è bene ricordare che Checco Zalone è anche autore e sceneggiatore dei suoi film, e partecipa direttamente agli utili delle produzioni in questione. Per i suoi film più importanti, le stime parlano di una quota intorno al 10% degli incassi lordi, cosa che d’altronde lui stesso ha confermato in alcune interviste. Stando, dunque, ai calcoli, si stima che il patrimonio di Zalone si aggiri intorno ai 15 milioni di euro, che coinvolgono anche guadagni che arrivano da attività esterne al cinema dell’attore.
Non solo film: da dove arrivano i guadagni di Zalone
Continuando ad analizzare le risorse economiche di Checco Zalone, ricordiamo infatti che l’attore possiede anche la Mlz srl, società barese di cui detiene il 95% (il restante 5% appartiene alla madre). Non va infine dimenticata la carriera musicale di Zalone, visto che ha pubblicato negli anni 6 album e che alcune di queste canzoni sono poi diventate dei tormentoni che continuano, ancora oggi, a generare entrate per l’attore. Da questi dati appare chiaro che Checco Zalone è uno degli artisti italiani più influenti ed economicamente solidi di questa epoca.
Potrebbe interessarti anche
Checco Zalone e Gennaro Nunziante: perché si sono 'lasciati' dopo Quo Vado? Il retroscena
Dopo diversi film assieme di grande successo, la coppia attore-regista si è presa un...
Checco Zalone re del box office in Italia, la classifica dei 6 film campioni d’incassi: dal record al debutto
Da ‘Cado dalle nubi’ a ‘Buen Camino’, negli ultimi anni l’attore ha fatto una vera e...
Buen Camino, Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: batte il record e ora vola spedito verso Avatar
Incassi da capogiro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante: Buen Camino supera ogni p...
Checco Zalone tra successi e 'passi falsi': il meglio e il peggio dei suoi personaggi
Quali sono i personaggi più riusciti di Checco Zalone e cosa ci hanno insegnato davv...
Checco Zalone, tutti i film in ordine di budget: dal meno costoso al più caro
Le sue pellicole continuano a ottenere grandi risultati in termini di incassi, ma qu...
Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma
Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola ...
Checco Zalone inarrestabile: dopo il successo di Buen Camino, domina una classifica molto ambita
Mentre Buen Camino continua a macinare incassi, Checco Zalone scala anche la classif...
Buen Camino sbanca al box office: tutti i record al botteghino di Checco Zalone
Numeri da capogiro per l'ultima pellicola del comico pugliese, scelta dal 60% degli ...