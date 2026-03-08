Checco Zalone, guadagni clamorosi per i suoi film: ecco il record dell'attore Ogni film di Checco Zalone è stato un vero e proprio successo al botteghino, ma quanto ha guadagnato l'attore e a quanto ammonta il suo patrimonio? Ecco i numeri

Quando si parla dell’economia del cinema italiano, il nome di Checco Zalone balza subito all’occhio. Con l’uscita a fine 2025 di Buen Camino, il dibattito sui suoi guadagni è tornato d’attualità. Molti si chiedono, infatti, quanto abbia guadagnato l’attore con le sue pellicole e a quanto ammonti il suo patrimonio. Partiamo allora col dire che, dal 2009 ad oggi, i film di Zalone hanno incassato oltre 220 milioni di euro, piazzando ben quattro titoli nella top ten storica dei film più visti in Italia.

Checco Zalone, quali sono i guadagni dei suoi film: la classifica degli incassi

Se analizziamo caso per caso, Quo vado? (film del 2016) resta incollato al secondo posto dei record assoluti con 65,3 milioni di euro, superato solo da colossi come Avatar. Al primo posto, come ormai ben noto, si piazza Buen Camino col miglior incasso italiano di sempre, che equivale a circa 70 milioni. Segue Sole a catinelle, con 51,9 milioni di euro; Tolo Tolo con 46,2 milioni; Che bella giornata con 43,4 e chiude Cado dalle nubi con 14 milioni.

Riguardo i guadagni, è bene ricordare che Checco Zalone è anche autore e sceneggiatore dei suoi film, e partecipa direttamente agli utili delle produzioni in questione. Per i suoi film più importanti, le stime parlano di una quota intorno al 10% degli incassi lordi, cosa che d’altronde lui stesso ha confermato in alcune interviste. Stando, dunque, ai calcoli, si stima che il patrimonio di Zalone si aggiri intorno ai 15 milioni di euro, che coinvolgono anche guadagni che arrivano da attività esterne al cinema dell’attore.

Non solo film: da dove arrivano i guadagni di Zalone

Continuando ad analizzare le risorse economiche di Checco Zalone, ricordiamo infatti che l’attore possiede anche la Mlz srl, società barese di cui detiene il 95% (il restante 5% appartiene alla madre). Non va infine dimenticata la carriera musicale di Zalone, visto che ha pubblicato negli anni 6 album e che alcune di queste canzoni sono poi diventate dei tormentoni che continuano, ancora oggi, a generare entrate per l’attore. Da questi dati appare chiaro che Checco Zalone è uno degli artisti italiani più influenti ed economicamente solidi di questa epoca.

