Checco Zalone, la prossima sfida con Gennaro Nunziante è già in cantiere: dopo Buen Camino, il nuovo film tocca un tema scomodo. Ecco quale
Il regista barese Gennaro Nunziante anticipa il possibile tema del prossimo film con il comico Checco Zalone, dopo il successo record di Buen Camino.
Checco Zalone potrebbe tornare presto a fare coppia con Gennaro Nunziante per una nuova sfida cinematografica. Dopo il successo travolgente di Buen Camino, che ha riportato il comico pugliese ai vertici del botteghino, i due stanno già guardando al prossimo progetto. Il regista, intervenuto alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, ha infatti raccontato che il lavoro sul film è ancora in una fase iniziale, ma ha lasciato intendere anche un possibile argomento che potrebbe far discutere: le nuove forme di classismo, soprattutto nel rapporto tra cultura e società. Di seguito, tutti i dettagli.
Gennaro Nunziante e il possibile tema del nuovo film con Checco Zalone
Dopo il successo di Buen Camino, Checco Zalone e Gennaro Nunziante sembrano intenzionati a tornare insieme sul grande schermo. Il nuovo progetto è ancora nelle prime fasi e non sono stati stabiliti né l’inizio delle riprese né altri dettagli sulla produzione. A Venezia 2026, durante un incontro della Fondazione Ente dello Spettacolo, Nunziante ha però anticipato una possibile direzione narrativa: il prossimo film potrebbe affrontare il tema del classismo, con particolare attenzione alle differenze nell’accesso alla cultura. Nunziante ha affermato: "È una delle piaghe del nostro tempo. Lo ritroviamo da Nord a Sud, e in ogni parte del mondo". Il regista ha poi ricordato come sia cambiato il rapporto tra intellettuali e pubblico rispetto al passato: "Quando ero ragazzo io, a Bari, gli intellettuali venivano a parlare fuori dalle scuole o nelle piazze. Oggi, invece, per ascoltarli bisogna andare a teatro e pagare il biglietto".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’idea potrebbe dunque diventare il punto di partenza per una nuova commedia capace di affrontare, attraverso l’ironia tipica di Zalone, il crescente divario tra cultura e società. Nunziante parla infatti di uno "scollamento tra cultura e popolo".
Checco Zalone e Gennaro Nunziante, un sodalizio che macina record
La collaborazione tra i due artisti ha prodotto alcuni dei maggiori successi del cinema italiano, da Cado dalle nubi a Quo vado?. Dopo Tolo Tolo, diretto da Zalone, il sodalizio è ripreso con Buen Camino, che ha infranto ogni record e di cui vi ricordiamo la trama. Checco è un uomo abituato a vivere nel lusso e senza particolari responsabilità. La sua vita cambia improvvisamente quando scopre che la figlia Cristal è scomparsa. Costretto a cercarla, si ritrova a confrontarsi con una realtà che conosce poco e con un ruolo, quello di padre, che non ha mai preso davvero sul serio.
Le tracce portano in Spagna, dove Cristal ha deciso di affrontare il Cammino di Santiago per riflettere sulla propria vita e trovare delle risposte. Checco sceglie quindi di seguirla, lasciandosi alle spalle comodità e privilegi. Durante il lungo percorso, tra difficoltà e incontri, comprende quanto poco conoscesse realmente sua figlia e cerca di recuperare il rapporto con lei. Quello che nasce come un viaggio alla ricerca di Cristal diventa così anche un percorso personale per Checco, che impara a dare valore a ciò che non si può comprare con il denaro.
Guida TV
-
09 Settembre 2026
Beverly Hills 902107 | 18Sky Serie
-
09 Settembre 2026
Beverly Hills 902107 | 19Sky Serie
-
10 Settembre 2026
Beverly Hills 902107 | 18Sky Serie
-
10 Settembre 2026
Beverly Hills 902107 | 19Sky Serie
-
10 Settembre 2026
Beverly Hills 902107 | 20Sky Serie
-
10 Settembre 2026
Beverly Hills 902107 | 21Sky Serie
-
10 Settembre 2026
Beverly Hills 902103 | 16Sky Serie
-
10 Settembre 2026
Beverly Hills 902103 | 17Sky Serie
-
10 Settembre 2026
Beverly Hills 902103 | 18Sky Serie
-
11 Settembre 2026
Beverly Hills 902107 | 20Sky Serie
Potrebbe interessarti anche
Checco Zalone da record anche su Netflix: Buen Camino sbanca lo streaming dopo il box office
Zalone è il primo comico italiano ad essere distribuito in ben 226 Paesi in contempo...
Buen Camino, Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: batte il record e ora vola spedito verso Avatar
Incassi da capogiro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante: Buen Camino supera ogni p...
Buen Camino, il film dei record di Checco Zalone arriva in streaming (e prestissimo): quando esce e dove vederlo
L'attesa è finita: Buen Camino di Checco Zalone sarà finalmente disponibile in strea...
Checco Zalone non smette di fare faville su Netflix: è ancora in Top 10 dopo i record al cinema
Non si arresta il successo dell'attore e comico sulla piattaforma streaming: il suo ...
Checco Zalone choc su YouTube: irrompe in TV con una mossa geniale prima del film Buen Camino
Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunz...
Checco Zalone e Gennaro Nunziante: perché si sono 'lasciati' dopo Quo Vado? Il retroscena
Dopo diversi film assieme di grande successo, la coppia attore-regista si è presa un...
Dopo i cinema, Checco Zalone invade (anche) Netflix: il film dei record arriva in streaming con una sorpresa inedita per i fan
Dopo 65 milioni incassati al cinema, Buen Camino debutta in streaming su Netflix il ...
Buen Camino, la targa della Ferrari di Checco Zalone nascondeva un easter egg sbalorditivo: ecco il significato
La targa della Ferrari di Checco Zalone non è solo glamour: tra numeri e lettere nas...