Checco Zalone, la prossima sfida con Gennaro Nunziante è già in cantiere: dopo Buen Camino, il nuovo film tocca un tema scomodo. Ecco quale Il regista barese Gennaro Nunziante anticipa il possibile tema del prossimo film con il comico Checco Zalone, dopo il successo record di Buen Camino.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Checco Zalone potrebbe tornare presto a fare coppia con Gennaro Nunziante per una nuova sfida cinematografica. Dopo il successo travolgente di Buen Camino, che ha riportato il comico pugliese ai vertici del botteghino, i due stanno già guardando al prossimo progetto. Il regista, intervenuto alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, ha infatti raccontato che il lavoro sul film è ancora in una fase iniziale, ma ha lasciato intendere anche un possibile argomento che potrebbe far discutere: le nuove forme di classismo, soprattutto nel rapporto tra cultura e società. Di seguito, tutti i dettagli.

Gennaro Nunziante e il possibile tema del nuovo film con Checco Zalone

Dopo il successo di Buen Camino, Checco Zalone e Gennaro Nunziante sembrano intenzionati a tornare insieme sul grande schermo. Il nuovo progetto è ancora nelle prime fasi e non sono stati stabiliti né l’inizio delle riprese né altri dettagli sulla produzione. A Venezia 2026, durante un incontro della Fondazione Ente dello Spettacolo, Nunziante ha però anticipato una possibile direzione narrativa: il prossimo film potrebbe affrontare il tema del classismo, con particolare attenzione alle differenze nell’accesso alla cultura. Nunziante ha affermato: "È una delle piaghe del nostro tempo. Lo ritroviamo da Nord a Sud, e in ogni parte del mondo". Il regista ha poi ricordato come sia cambiato il rapporto tra intellettuali e pubblico rispetto al passato: "Quando ero ragazzo io, a Bari, gli intellettuali venivano a parlare fuori dalle scuole o nelle piazze. Oggi, invece, per ascoltarli bisogna andare a teatro e pagare il biglietto".

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L’idea potrebbe dunque diventare il punto di partenza per una nuova commedia capace di affrontare, attraverso l’ironia tipica di Zalone, il crescente divario tra cultura e società. Nunziante parla infatti di uno "scollamento tra cultura e popolo".

Checco Zalone e Gennaro Nunziante, un sodalizio che macina record

La collaborazione tra i due artisti ha prodotto alcuni dei maggiori successi del cinema italiano, da Cado dalle nubi a Quo vado?. Dopo Tolo Tolo, diretto da Zalone, il sodalizio è ripreso con Buen Camino, che ha infranto ogni record e di cui vi ricordiamo la trama. Checco è un uomo abituato a vivere nel lusso e senza particolari responsabilità. La sua vita cambia improvvisamente quando scopre che la figlia Cristal è scomparsa. Costretto a cercarla, si ritrova a confrontarsi con una realtà che conosce poco e con un ruolo, quello di padre, che non ha mai preso davvero sul serio.

Le tracce portano in Spagna, dove Cristal ha deciso di affrontare il Cammino di Santiago per riflettere sulla propria vita e trovare delle risposte. Checco sceglie quindi di seguirla, lasciandosi alle spalle comodità e privilegi. Durante il lungo percorso, tra difficoltà e incontri, comprende quanto poco conoscesse realmente sua figlia e cerca di recuperare il rapporto con lei. Quello che nasce come un viaggio alla ricerca di Cristal diventa così anche un percorso personale per Checco, che impara a dare valore a ciò che non si può comprare con il denaro.

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