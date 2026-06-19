Checco Zalone, il re del botteghino premiato con una laurea ad honorem (ma il cinema non c'entra niente) Il Conservatorio Umberto Giordano conferisce a Checco Zalone la laurea ad honorem in pianoforte jazz, premiando il talento musicale del comico pugliese.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Tutti noi lo conosciamo principalmente per la sua comicità, per i suoi film – capaci di abbattere ogni record – e per essere il re degli incassi al botteghino. Ma Checco Zalone è molto di più, perché c’è un lato di lui che il grande pubblico non conosce davvero: quello del pianista jazz. Il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia ha deciso di portarlo alla luce conferendogli la laurea ad honorem in pianoforte jazz. La cerimonia si terrà il 23 giugno nell’anfiteatro del conservatorio di Rodi Garganico, durante la XXI edizione del Rodi Jazz Fest. Di seguito, tutti i dettagli.

Checco Zalone riceve la laurea ad honorem: l’annuncio

Ebbene sì, avete capito bene: il Conservatorio "Umberto Giordano" di Foggia conferirà la laurea ad honorem in Pianoforte Jazz a Pasquale Luca Medici, in arte Checco Zalone. La cerimonia si terrà il 23 giugno alle ore 18 nell’anfiteatro del Conservatorio di Rodi Garganico, nell’ambito della XXI edizione del Rodi Jazz Fest. "Un riconoscimento che il conservatorio Umberto Giordano attribuisce ad un artista capace di coniugare comicità ed eccellenti qualità musicali, valorizzandone in particolare una dimensione meno nota al grande pubblico ma profondamente radicata nel suo percorso professionale: quella di pianista jazz", si legge nella nota diffusa dall’istituto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso dell’evento, Luca Medici terrà una lectio magistralis. La manifestazione sarà preceduta da tre giornate dedicate al jazz, tra cui il 21 giugno l’appuntamento con "Remembering Miles", omaggio a Miles Davis con la partecipazione del vibrafonista Mark Sherman, che si esibirà insieme a docenti e studenti del Conservatorio.

Checco Zalone, il successo dei suoi film: da Quo Vado? a Buen Camino

Se abbiamo definito Zalone ‘re del botteghino’, be’, c’è un motivo. I sei film che lo hanno visto protagonista, hanno incassato complessivamente 297 milioni di euro, e cinque di questi compaiono nella lista dei dieci film con maggiori incassi di sempre in Italia. Un dominio assoluto che non conosce paragoni. Buen Camino, uscito il 25 dicembre 2025, ha superato i 75 milioni di euro di incasso e oltre 9,3 milioni di spettatori, diventando ufficialmente il film più visto del secolo in Italia. Il film ha così battuto il record, considerato quasi intoccabile, di Avatar di James Cameron, fermo a 68,6 milioni di euro e ha conquistato il primato assoluto del box office nazionale. La sola uscita di Buen Camino ha trainato il box office di dicembre, con incassi in crescita del 37,3% rispetto al 2024 e un ritorno su livelli che non si vedevano dal 1995. Un’impresa che trasforma Zalone da semplice comico a vero e proprio fenomeno culturale di massa.

Potrebbe interessarti anche