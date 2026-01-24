Trova nel Magazine
Checco Zalone re del box office in Italia, la classifica dei 6 film campioni d’incassi: dal record al debutto

Da ‘Cado dalle nubi’ a ‘Buen Camino’, negli ultimi anni l’attore ha fatto una vera e propria scalata record, dando vita a un fenomeno che rimarrà nella storia.

Attore, comico, cantautore e sceneggiatore, Checco Zalone (all’anagrafe Luca Medici) è ad oggi il vero re del botteghino italiano: ogni sua apparizione sul grande schermo si trasforma in un evento cinematografico che catalizza l’attenzione del pubblico e riempie le sale dei cinema anche in un periodo storico non particolarmente favorevole. Negli ultimi quindici anni, i suoi film hanno incassato milioni di euro, scalando le classifiche dei maggiori successi di tutti i tempi in Italia, battendo addirittura grandi titoli internazionali. Scopriamo, allora, la classifica ufficiale dei suoi film per incassi al botteghino.

Checco Zalone, record assoluto con ‘Buen Camino

A dicembre 2025, Checco Zalone è tornato nelle sale cinematografiche con Buen Camino, una commedia diretta da Gennaro Nunziante che fin dal primo giorno ha registrato numeri impressionanti: oltre 5,6 milioni di euro incassati il giorno dell’uscita, con una quota di mercato che ha superato il 78 % e una media per sala tra le più alte mai registrate. Nei giorni successivi, il successo si è trasformato in dominio totale: quasi 27 milioni di euro in appena quattro giorni di programmazione e una cifra complessiva, ad oggi, di oltre 65 milioni di euro di incasso in Italia. Un risultato che ha permesso a Zalone di ottenere il primato battendo anche se stesso.

Film Checco Zalone, la classifica in ordine d’incasso al botteghino

Curiosi di scoprire quanto sono riusciti a incassare i film di Checco Zalone negli ultimi anni? Ecco la classifica ufficiale dei sui film ordinati per incasso in Italia sulla base dei dati Cinetel:

  1. Buen Camino (2025) – €65.689.125
  2. Quo Vado? (2016) – €65.365.676
  3. Sole a catinelle (2013) – €51.936.318
  4. Tolo Tolo (2020) – €46.201.300
  5. Che bella giornata (2011) – €43.474.047
  6. Cado dalle nubi (2009) – €14.073.000

All’ultimo posto troviamo Cado dalle nubi, esordio cinematografico di Zalone e primo passo verso una carriera da record, disponibile in streaming su Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e NOW. Salendo, passiamo a Che bella giornata e Tolo Tolo, rispettivamente il titolo che ha consolidato definitivamente il successo di Zalone al cinema e l’unico film diretto proprio da lui con un tema più sociale e meno tradizionale rispetto agli altri. Il primo disponibile su Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, NOW, Apple TV e Rakuten TV; il secondo recuperabile in streaming su Mediaset Infinity, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, TIM Vision e NOW.

Al terzo posto troviamo Sole a catinelle, una delle commedie più amate dal pubblico e costantemente ai piani alti della classifica, visibile in streaming su Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, NOW, Rakuten TV e TIM Vision. La medaglia d’argento va invece al film Quo Vado?, fino a poco tempo fa il suo maggior successo, disponibile su Mediaset Infinity, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, NOW, Rakuten TV e TIM Vision, battuto proprio dal primo classificato: Buen Camino, il film italiano più redditizio nella storia del cinema nel nostro Paese.

