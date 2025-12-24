Dopo Buen Camino, Checco Zalone invade Amazon Prime Video con tre film cult ma solo uno vince I fan di Checco Zalone possono festeggiare: tre dei suoi film più amati tornano su Prime Video in attesa della sua ultima 'fatica', Buen Camino, in uscita domani

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ci siamo, è tutto pronto! Domani, 25 dicembre 2025, uscirà al cinema Buen Camino, il nuovo e attesissimo film di Checco Zalone. Dopo la recente irruzione sulle reti Mediaset per presentare il video de La Prostata Inflamada, il comico pugliese, che negli ultimi anni si è distinto per la sua ironia, è pronto a tornare con una nuova storia. Ma, c’è una grande novità che renerà felici molti suoi fan: su Prime Video tornano disponibili tre suoi film molto amati e che, per motivi diversi, hanno scatenato pareri e opinioni discordanti. Tutto è lecito, eh, ma c’è anche da dire che una comicità come la sua o si odia o si ama. Ecco perché nel riportarvi i titoli di queste tre pellicole, abbiamo deciso di metterle in quello che, per noi, è l’ordine che va dalla migliore alla peggiore (se così si può dire). Di seguito, i dettagli.

Checco Zalone torna su Prime Video, da Cado dalle Nubi a Tolo Tolo: ecco la nostra classifica

Come vi abbiamo anticipato, in attesa di vedere Buen Camino, potrete rivedere Checco Zalone in streaming, questa volta su Prime Video, con tre suoi film di successo: Cado dalle Nubi, Che Bella Giornata e Tolo Tolo. Noi oggi vi proponiamo la nostra personalissima classifica che va da quello che reputiamo il migliore dei tre (primo posto) al peggiore (l’ultimo), spiegandovi ovviamente, le nostre motivazioni. Pronti? Bene, proseguite la lettura.

Cado dalle Nubi (2009)

Cado dalle Nubi segna il debutto cinematografico di Checco Zalone e per noi finisce al primo posto per una ragione in particolare. Questo film è semplicemente una sorta di manifesto del personaggio di Zalone, con cui l’attore si è presentato al grande pubblico: ingenuo, goffo, con una grande voglia di emergere, ma senza un minimo di successo. In questa pellicola, Checco, giovane cantante neomelodico di Polignano a Mare, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata si trasferisce a Milano per cercare successo nella musica. Tra pregiudizi tra Sud e Nord, si innamora di Marika, figlia di un leghista convinto. La sua comicità si basa soprattutto su gag, situazioni paradossali ed esagerate che, però, gran parte del pubblico ha imparato a riconoscere e ad apprezzare.

Tolo Tolo (2020)

Questo film (uscito dopo Sole a Catinelle e Quo Vado?, altri suoi lungometraggi di successo), abbastanza criticato perché ‘diverso’ dai precedenti, abbiamo deciso di inserirlo al secondo posto proprio per questa ragione che in molti non hanno apprezzato. La pellicola segna un’evoluzione nel cinema di Zalone, poiché affronta con ironia temi sociali attuali, come l’immigrazione. Nonostante il successo al botteghino, ha suscitato dibattiti, probabilmente perché in tanti non avranno apprezzato il mix di comicità e satira. In Tolo Tolo, l’attore interpreta Pierfrancesco "Checco" Zalone, imprenditore pugliese, che fallisce nell’aprire un ristorante di sushi e si ritrova sommerso dai debiti. Per sfuggire ai creditori si trasferisce in Kenya, lavorando come cameriere in un resort. Tra amicizie, sventure e una guerra civile, decide di tornare in Europa insieme ad altri migranti, affrontando deserti e situazioni al confine tra comicità e dramma.

Che Bella Giornata (2011)

L’ultimo posto è riservato a Che Bella Giornata. Il motivo? Il film, rispetto ai due precedenti che abbiamo citato, si presenta (a nostro parere) meno incisivo e ‘spiccante’. Ma nonostante ciò, il pubblico lo ha apprezzato ugualmente, visto il successo riscosso. Qui, Checco è un ingenuo addetto alla sicurezza alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano con il sogno di diventare carabiniere. Vede la sua vita cambiare quando incontra Farah, una giovane ragazza araba con un segreto che lo trascina in un’avventura piena di equivoci.

Dove vedere in streaming i tre film di Checco Zalone

Cado dalle Nubi, Che Bella Giornata e Tolo Tolo, saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 1° gennaio 2026.

