Buen Camino sbanca al box office: tutti i record al botteghino di Checco Zalone

Numeri da capogiro per l'ultima pellicola del comico pugliese, scelta dal 60% degli spettatori, con quasi 60 milioni di euro in due settimane

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Buen Camino sbanca al box office: i record al botteghino di Checco Zalone
RaiPlay

Checco Zalone è tornato al cinema e, come prevedibile, sta sbaragliando tutta la concorrenza: durante le festività natalizie il suo Buen Camino ha steso ogni competitor, macinando numeri da capogiro. In 15 giorni di programmazione (dal 25 dicembre), il film diretto da Gennaro Nunziante, tornato dopo la parentesi Tolo Tolo, e distribuito da Medusa Film ha incassato quasi 60 milioni di euro (58.800.000 e rotti, al momento della stesura di questo pezzo). Davanti solo Quo Vado?, uscito nel 2016 e fermo a 65,4 milioni in circa un mese e mezzo di programmazione nelle sale.

Checco Zalone re delle feste con Buen Camino: gli incassi record del nuovo film

Quasi 7 milioni e 300 mila presenze nelle sale dei cinema, con una quota di mercato dal 25 dicembre a oggi del 65,8% per Checco Zalone e il suo ultimo film, Buen Camino, assoluto dominatore delle festività natalizie. Oltre sei spettatori su dieci, tra quanti hanno scelto di recarsi in sala, hanno scelto questo film. Non solo una presenza sparsa per tutto lo Stivale, da Nord a Sud, ma un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale, con un boom di prenotazioni e di sale sold-out. Nel primo giorno di uscita, il 25 dicembre, Buen Camino ha registrato 5.671.922 euro di incassi, il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale (il precedente record apparteneva a Natale a New York, con 3.045.296 euro nel 2006). Dal 2011, inoltre, nel giorno di Natale il mercato cinematografico italiano non superava i 7 milioni di euro d’incasso totali.

Ancora meglio a Santo Stefano con 8 milioni e 14 milioni totali sfiorati in due giorni di programmazione. Il miglior risultato di sempre dopo quelli segnati nel 2010 e nel 2009, superando anche l’agguerrito Avatar 3 – Fuoco e cenere. Allargando la lente a tutto il primo weekend di messa in cartellone (quattro giorni totali), Buen Camino ha portato a casa 27 milioni di euro, diventando la migliore apertura di sempre in Italia per un film uscito nel periodo natalizio.

Dominio anche inizio 2026 per Checco Zalone

5 milioni di euro anche a Capodanno 2026, con oltre 5 milioni di spettatori: terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno. Davanti a lui, manco a dirlo, altri due film di Zalone, ovvero Quo Vado? (7.360.192 euro) e Tolo Tolo (8.887.696). Entrambi, però, erano usciti proprio il primo dell’anno e quindi avevano sfruttato l’effetto novità e la grande attesa per i nuovi lavori del comico pugliese.

Al traguardo della sua seconda settimana di programmazione, Buen Camino si è già issato al terzo posto per incassi nel cinema italiano. Ai primi due posti Avatar (68.600.000 euro) e, come già detto, Quo Vado? (65.300.000 euro). E continua a incassare: basti pensare che ha raggiunto i 58,8 milioni di euro il giorno dell’Epifania 2026, con altri 3 milioni e un calo minimo rispetto alla settimana precedente. Il film è secondo nella classifica dei migliori incassi di sempre in Italia, alle spalle di Quo Vado? (65 milioni), che potrebbe superare nei prossimi giorni.

