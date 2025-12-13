Trova nel Magazine
Checco Zalone più riflessivo e maturo in questo nuovo film: il viaggio interiore cambia la sua vita

Dopo anni di silenzio, Checco Zalone torna al cinema con un’avventura intensa e sorprendente: un viaggio che promette risate, emozioni e un Natale da ricordare.

Dopo anni di silenzio cinematografico, Checco Zalone è pronto a riabbracciare il suo pubblico. L’amatissimo comico pugliese torna infatti nelle sale con un nuovo progetto che già dal trailer ha iniziato a far parlare di sé. Il film — che segna il suo attesissimo ritorno dopo Tolo Tolo del 2020 — arriverà nei cinema il 25 dicembre, trasformandosi nel regalo di Natale perfetto per milioni di fan. Questa nuova pellicola, diretta da Gennaro Nunziante, riunisce una coppia artistica che in passato ha firmato alcuni dei più grandi successi comici degli ultimi anni.

La trama di Buen Camino: Checco Zalone e la ricerca di una figlia e un viaggio che cambia un uomo

Al centro di Buen Camino troviamo un uomo estremamente ricco, vanitoso e concentrato solo sulle apparenze. Vive una vita patinata, piena di eccessi e completamente priva di responsabilità reali. La sua esistenza viene però stravolta quando la figlia adolescente — insofferente al suo stile di vita superficiale — decide di allontanarsi da lui. Per ritrovarla, il protagonista è costretto a intraprendere un viaggio che non avrebbe mai immaginato: un cammino lungo e faticoso, il celebre Camino de Santiago, che richiede impegno, spirito di adattamento e umiltà. Tutto ciò che gli manca.

Ciò che nasce come una semplice ricerca si trasforma in un percorso introspettivo. L’uomo dovrà fare i conti con sé stesso, con ciò che è diventato e con ciò che potrebbe ancora essere. Il viaggio lo mette davanti a incontri imprevisti, momenti di crisi, paesaggi carichi di significato e una lenta, possibile redenzione.

Buen Camino: una nuova avventura tra ironia, sentimenti e un viaggio fuori dagli schemi

Il ritorno di Zalone sul grande schermo prende forma proprio con Buen Camino, una storia che unisce commedia, introspezione e l’ambientazione affascinante del Camino de Santiago. Il trailer ha mostrato toni brillanti, un ritmo dinamico e quella vena ironica che ha reso Checco un volto amatissimo dal pubblico italiano.

Le riprese, svolte tra Italia e Spagna, regalano un contesto visivo ricco di atmosfera, perfetto per accompagnare il percorso del protagonista. Ancora una volta, Zalone utilizza la comicità per raccontare debolezze, contraddizioni e fragilità molto umane, mantenendo un tono accessibile, diretto e profondamente popolare. Il nuovo film arriva dopo cinque anni dall’ultima uscita cinematografica del comico, un intervallo che ha alimentato l’attesa dei fan e la curiosità degli addetti ai lavori. La data scelta, il 25 dicembre, sottolinea la volontà di trasformare Buen Camino in un appuntamento natalizio irrinunciabile, ideale per le famiglie e per chi desidera una serata spensierata.

