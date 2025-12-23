Checco Zalone (finalmente) fa chiarezza sul flirt con Virginia Raffaele: “Ci abbiamo riso su” Dopo le indiscrezioni che erano circolate, Checco Zalone ha deciso di fare chiarezza sul presunto flirt con Virginia Raffaele: ecco cosa ha detto

Negli ultimi giorni, Checco Zalone è tornato sotto i riflettori non solo per motivi professionali, ma anche per il gossip. Tra l’uscita del suo nuovo film "Buen camino" e nuovi progetti lavorativi, il comico pugliese si è trovato al centro di voci su un possibile flirt con Virginia Raffaele e indiscrezioni sulla fine del matrimonio con Mariangela Eboli, madre delle sue due figlie. Fino a oggi, Zalone aveva scelto di mantenere il massimo riserbo, lontano dai riflettori della cronaca rosa. Tuttavia, in occasione della presentazione di Buen Camino, ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la sua posizione.

Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme? Il comico fa chiarezza

Lo scorso marzo, Dagospia aveva riportato voci su un possibile legame sentimentale tra Checco Zalone e Virginia Raffaele, notizia inizialmente diffusa da Fabrizio Corona tramite il suo sito Dillinger News. Secondo i rumor, il comico pugliese e l’imitatrice romana avrebbero preso l’abitudine di incontrarsi di frequente nel rione Monti, alimentando i sospetti di una liaison. All’epoca, Virginia aveva prontamente smentito, definendo Zalone "solo un amico".

Tuttavia, la vicenda ha preso una nuova piega lo scorso luglio, quando Dagospia ha annunciato la fine del matrimonio tra Zalone e Mariangela Eboli, dopo 19 anni insieme e due figlie. Secondo Corona, Zalone avrebbe addirittura acquistato una casa a Roma per avvicinarsi all’imitatrice, con incontri frequenti e momenti di complicità. Il legame tra i due artisti non è recente: già nel 2020 avevano recitato insieme nella canzone L’immunità di gregge, e Virginia aveva più volte sottolineato la loro amicizia solida, definendo Zalone una persona genuina, colta e piacevole.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Checco Zalone ha deciso di fare chiarezza e ha smentito il flirt con la Raffaele. Il comico pugliese ha definito la Raffaele solo "un’amica" e con lo stile irriverente che lo contraddistingue ha dichiarato: "L’ho rivista l’altro giorno, per la prima volta dai tempi del video sul Covid e l’immunità di gregge, e ci abbiamo riso su. In realtà, Virginia sa che non glielo darò mai".

La separazione dalla compagna Mariangela Eboli

Dopo quasi vent’anni insieme e due figlie, Checco Zalone e Mariangela Eboli hanno ufficialmente messo fine al loro rapporto. La notizia, anticipata da Dagospia, parlava di una crisi prolungata tra i due. In un’intervista al Corriere della Sera, il comico pugliese ha confermato la separazione: "È vero, non stiamo più insieme ma in realtà non ci eravamo mai sposati. E siamo in ottimi rapporti".

Checco Zalone e Mariangela Eboli stavano insieme dal 2006. In un’intervista, il comico aveva raccontato il loro primo incontro: "Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato dicendo: "Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni". Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni". All’epoca Zalone era ancora agli inizi della carriera comica. Successivamente debuttò sul palco di Zelig Off, prima di approdare a Zelig e conquistare il grande pubblico con i suoi film. Mariangela ha fatto alcune apparizioni nei suoi lavori: era la "Angela" citata nella canzone di Cado dalle nubi e ha duettato improvvisando con Caparezza in Che bella giornata.

Pur non essendosi mai sposati, la coppia ha avuto due figlie, Gaia e Greta, nate nel 2013 e nel 2017. Commentando la crescita della maggiore, Zalone ha scherzato: "La grande sta entrando nella fase adolescenziale. Va a cavallo tutti i giorni: è uno sport bellissimo, ma impegnativo. Se ti presenti dopo una settimana, il cavallo si arrabbia e te la fa pagare".

