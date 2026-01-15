Checco Zalone abbatte il tabù più temuto dagli italiani: è boom di controlli alla prostata
Checco Zalone riempie non solo i cinema grazie al suo ultimo film Buen Camino: grazie all'attore, è boom di prenotazioni per visite alla prostata
Il cinema può trasformarsi in un potente alleato della salute pubblica, come dimostrato dall’ultimo successo di Checco Zalone, Buen Camino. Il film si è rivelato non solo un successo al botteghino, ma ha anche avuto il merito di convincere tantissimi uomini a prenotare una visita urologica.
Checco Zalone tocca un tema delicato in Buen Camino e convince gli italiani a fare prevenzione
Nella pellicola, che ha sbancato il botteghino con oltre 65 milioni di euro di incasso, Zalone interpreta un facoltoso imprenditore di divani. Durante il Cammino di Santiago, intrapreso per ricucire il rapporto con la figlia Cristal, il protagonista riceve una diagnosi precoce di tumore alla prostata. Questo evento diventa il motore per affrontare un tema spesso considerato "scomodo" dal pubblico maschile, grazie anche a trovate geniali come il brano del film Prostata Enflamada.
La Società Italiana di Urologia (SIU) ha confermato un fenomeno sorprendente: nelle settimane successive all’uscita del film, si è registrata un’impennata di controlli preventivi. Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio Pazienti della SIU, ha evidenziato come l’approccio diretto e ironico di Zalone abbia "abbassato le difese" degli uomini. Sebbene non ci siano ancora dati definitivi, i segnali provenienti dai centri urologici sono così chiari che la SIU sta pianificando un’indagine strutturata per quantificare ufficialmente l’"effetto Buen Camino".
Il ‘fenomeno Zalone’ tocca non solo il cinema
In Italia, il tumore alla prostata è una sfida sanitaria cruciale: 40.000 nuove diagnosi ogni anno e 7.000 decessi annui. Resta quindi, putroppo, una delle principali cause di morte oncologica maschile e la diagnosi precoce, come mostrato nel film, è lo strumento più efficace per modificare radicalmente la prognosi e la qualità della vita dei pazienti.
Checco Zalone è riuscito laddove molte campagne istituzionali faticano: convincere gli uomini che prendersi cura di sé non è motivo di imbarazzo, ma un atto di intelligenza. Grazie all’ironia, la prevenzione è diventata un argomento di conversazione quotidiana, salvando potenzialmente molte vite.
Ricordiamo, infine, che Buen Camino è arrivato in meno di venti giorni a conquistare il titolo di film italiano con maggiori incassi nel nostro paese e mira ora a superare anche Avatar, che detiene in Italia il record assoluto.
