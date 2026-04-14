Checco Zalone pronto a conquistare il mondo: il suo ‘Buen camino’ non si ferma Dopo l’enorme successo al botteghino italiano, l’ultimo film dell’attore pugliese è pronto a superare anche i confini nazionali: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Ormai possiamo davvero dirlo: il successo di Buen Camino non conosce confini. Dopo aver letteralmente dominato il botteghino italiano, Checco Zalone si prepara ora a conquistare il mondo intero: i diritti della sua ultima commedia sono stati ufficialmente acquistati dalla Spagna per la realizzazione di un remake, mentre altri Paesi europei sarebbero ad oggi in trattativa per fare lo stesso: ecco tutti i dettagli.

Buen camino, la Spagna compra i diritti per un remake

Uscito nelle sale il 25 dicembre 2025, Buen Camino ha letteralmente travolto il mercato italiano incassando oltre 76,5 milioni di euro e attirando nelle sale cinematografiche più di 9 milioni di spettatori. Numeri impressionanti che lo consacrano come il film con il maggiore incasso nella storia del cinema italiano. Un fenomeno nazionale? A quanto pare no, perché l’enorme successo di Checco Zalone sembra addirittura aver superato i confini italiani. Come rivelato dall’Ansa, la casa di produzione spagnola Af Films ha da poco acquisito i diritti di Buen Camino per realizzare il remake spagnolo.

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Il capo della società cinematografica spagnola, Frank Aziza, proprio a proposito di questo importante accordo tra Italia e Spagna ha rivelato: "Ci sentiamo profondamente legati a ‘Buen Camino’ perché è una storia che, attraverso l’umorismo, parla di qualcosa di essenziale: le relazioni umane e le seconde possibilità". E ad oggi questo risulta tra l’altro un passaggio quasi naturale, considerando che il cuore narrativo della storia è legato al Cammino di Santiago, elemento profondamente radicato proprio nella cultura iberica.

Checco Zalone pronto a conquistare il mondo: Francia e Germania in trattativa

Ma ancora non è tutto, perché come rivelato da Variety, la società di vendite italiana Piperplay sarebbe "in trattative avanzate per vendere i diritti di remake di Buen Camino anche a Francia e Germania". Un successo a dir poco smisurato per il buon Checco Zalone, ormai pronto a conquistare l’Europa e, chissà, magari anche il resto del mondo. Senza dubbio, il grande interesse di questi Paesi è segno evidente di un progetto che ha tutte le carte in regola per diventare un format europeo di successo.

Secondo i produttori, il segreto starebbe proprio nella capacità del film di mescolare comicità e sentimenti in modo autentico e universale. Che dire, dopo aver conquistato l’Italia, Checco Zalone è ufficialmente pronto a fare il grande salto: Buen Camino potrebbe essere il film in grado di trasformarlo definitivamente in una star internazionale. E questa volta, il viaggio sembra essere appena iniziato.

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