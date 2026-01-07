Checco Zalone domina (anche) nel giorno dell’Epifania: Buen Camino verso un trionfo mai visto. Il primato è vicino Incassi record, sale piene e nessun rivale: la commedia di Nunziante, Buen Camino, vola verso il primato assoluto e sogna di superare anche James Cameron.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato del record al botteghino di Buen Camino, film di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, che sembra proprio inarrestabile. La pellicola è il campione d’incassi delle festività, con risultati che superano le aspettative. In soli 13 giorni, il nuovo film di Zalone, uscito il 25 dicembre e distribuito da Medusa Film, è diventato uno dei maggiori successi del cinema italiano. Ora la sfida al box office è solo con un altro film dell’attore, Quo Vado? del 2016. Molto presto, però, questo primato potrebbe essere superato. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Checco Zalone sfida sé stesso: Buen Camino ‘sfida’ il primato di Quo Vado?

Buen Camino continua la sua corsa trionfale al box office italiano e potrebbe diventare il film di maggior successo nella carriera di Checco Zalone. La commedia diretta da Gennaro Nunziante ha raggiunto 58,8 milioni di euro di incasso grazie a un’ottima giornata dell’Epifania 2026, con altri 3 milioni e un calo minimo rispetto alla settimana precedente. Numeri straordinari, tanto che ora il film è secondo nella classifica dei migliori incassi di sempre in Italia, alle spalle di Quo Vado? (65 milioni), che potrebbe superare nei prossimi giorni, diventando così il film italiano più visto di sempre. Davanti a tutti resta però Avatar di James Cameron con 68,5 milioni, un traguardo più lontano ma non impossibile. Inoltre, c’è da dire che i cinque film italiani con i maggiori incassi sono tutti firmati da Checco Zalone, a conferma del suo straordinario successo al botteghino.

Buen Camino, gli incassi (sbalorditivi) durante le festività

Buen Camino ha registrato risultati incredibili fin dal giorno del debutto. Il 25 dicembre, giorno di Natale, ha incassato 5.671.922 euro, e ciò lo porta a stabilire il nuovo record assoluto per questa data. Il giorno successivo, 26 dicembre, il film ha sfiorato gli 8 milioni di euro di incasso, arrivando a quasi 14 milioni totali in appena due giorni confermandosi uno dei migliori risultati di sempre per questa giornata. In soli quattro giorni, la pellicola ha raggiunto quasi 27 milioni di euro complessivi. Il 1° gennaio, ha incassato oltre 5 milioni di euro, facendo salire il totale a più di 41 milioni di euro e superando i 5 milioni di spettatori, con il terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno.

Nella seconda settimana di programmazione, il film ha oltrepassato i 53 milioni di euro di incasso totale, arrivando a 58.896.398 euro. Si afferma, così, come il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano. Ora, non ci resta che attendere se questo film supererà il primato di Quo Vado?. Noi vi terremo aggiornati.

