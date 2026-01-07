Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Checco Zalone domina (anche) nel giorno dell’Epifania: Buen Camino verso un trionfo mai visto. Il primato è vicino

Incassi record, sale piene e nessun rivale: la commedia di Nunziante, Buen Camino, vola verso il primato assoluto e sogna di superare anche James Cameron.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato del record al botteghino di Buen Camino, film di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, che sembra proprio inarrestabile. La pellicola è il campione d’incassi delle festività, con risultati che superano le aspettative. In soli 13 giorni, il nuovo film di Zalone, uscito il 25 dicembre e distribuito da Medusa Film, è diventato uno dei maggiori successi del cinema italiano. Ora la sfida al box office è solo con un altro film dell’attore, Quo Vado? del 2016. Molto presto, però, questo primato potrebbe essere superato. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Checco Zalone sfida sé stesso: Buen Camino ‘sfida’ il primato di Quo Vado?

Buen Camino continua la sua corsa trionfale al box office italiano e potrebbe diventare il film di maggior successo nella carriera di Checco Zalone. La commedia diretta da Gennaro Nunziante ha raggiunto 58,8 milioni di euro di incasso grazie a un’ottima giornata dell’Epifania 2026, con altri 3 milioni e un calo minimo rispetto alla settimana precedente. Numeri straordinari, tanto che ora il film è secondo nella classifica dei migliori incassi di sempre in Italia, alle spalle di Quo Vado? (65 milioni), che potrebbe superare nei prossimi giorni, diventando così il film italiano più visto di sempre. Davanti a tutti resta però Avatar di James Cameron con 68,5 milioni, un traguardo più lontano ma non impossibile. Inoltre, c’è da dire che i cinque film italiani con i maggiori incassi sono tutti firmati da Checco Zalone, a conferma del suo straordinario successo al botteghino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Buen Camino, gli incassi (sbalorditivi) durante le festività

Buen Camino ha registrato risultati incredibili fin dal giorno del debutto. Il 25 dicembre, giorno di Natale, ha incassato 5.671.922 euro, e ciò lo porta a stabilire il nuovo record assoluto per questa data. Il giorno successivo, 26 dicembre, il film ha sfiorato gli 8 milioni di euro di incasso, arrivando a quasi 14 milioni totali in appena due giorni confermandosi uno dei migliori risultati di sempre per questa giornata. In soli quattro giorni, la pellicola ha raggiunto quasi 27 milioni di euro complessivi. Il 1° gennaio, ha incassato oltre 5 milioni di euro, facendo salire il totale a più di 41 milioni di euro e superando i 5 milioni di spettatori, con il terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno.

Nella seconda settimana di programmazione, il film ha oltrepassato i 53 milioni di euro di incasso totale, arrivando a 58.896.398 euro. Si afferma, così, come il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano. Ora, non ci resta che attendere se questo film supererà il primato di Quo Vado?. Noi vi terremo aggiornati.

Potrebbe interessarti anche

Checco Zalone, il film Buen Camino domina ancora il box office

Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma

Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola ...
buencamino_checco_zalone

Checco Zalone ci riesce di nuovo: “Buen Camino” vola oltre i 41 milioni e firma un Capodanno storico al cinema

Il nuovo film di Checco Zalone domina il box office, supera i 41 milioni di euro e t...
Buen Camino, Box Office da record per Checco Zalone e Martina Colombari lo difende dalle critiche: "Invidiosi"

Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi"

L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, ...
Tolo Tolo, il film con Checco Zalone è in streaming su Netflix

Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location

Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e rifle...
buencamino_checco_zalone

Buen Camino, Libere Recensioni: Checco Zalone riporta tutti al cinema, ma il viaggio convince a metà

Checco Zalone torna a Natale con Buen Camino: sale piene, qualche risata e un film c...
Checco Zalone ha presentato il nuovo brano La Prostata Inflamada presente nel film Buen Camino

Checco Zalone choc su YouTube: irrompe in TV con una mossa geniale prima del film Buen Camino

Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunz...
Questo film scade il 7 gennaio su Netflix: il fenomeno Checco Zalone da rivedere oggi

Questo film scade il 7 gennaio su Netflix: il fenomeno Checco Zalone da rivedere oggi

Dal 7 gennaio Quo vado? lascia Netflix: perché rivedere oggi il film record di Checc...
Martina Colombari

Martina Colombari, la rinascita con Checco Zalone in Buen Camino: “Ho ripensato a quella volta in cui Achille..."

La moglie di Billy Costacurta ha parlato della sua esperienza sul set del film dei r...
Checco Zalone, torna in streaming su Prime Video con i film Cado dalle Nubi, Che Bella Giornata e Tolo Tolo

Dopo Buen Camino, Checco Zalone invade Amazon Prime Video con tre film cult ma solo uno vince

I fan di Checco Zalone possono festeggiare: tre dei suoi film più amati tornano su P...

WeWALK

Turismo accessibile per non vedenti

Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia

LEGGI

Personaggi

Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez
Letizia Arnò

Letizia Arnò
Franco Nero

Franco Nero
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963