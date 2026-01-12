Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Checco Zalone (ancora) re del Box Office, Buen Camino a un passo dal record assoluto e sogna il trono di Avatar

Il film di Checco Zalone, Buen Camino, non rallenta nemmeno a gennaio: incassi da capogiro, pubblico in sala numeroso e un sorpasso storico ormai vicinissimo.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Se pensavate che dopo le festività le cose sarebbero cambiate, be’, dovrete ricredervi. Stiamo parlando del film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Buen Camino, che proprio non vuole saperne di fermare la sua corsa verso il record assoluto anzi, tutt’altro. Anche il weekend appena trascorso, che va dall’8 all’11 gennaio, ha visto come protagonista il comico pugliese con la sua pellicola, vicinissima a diventare il film con maggiore incasso di sempre (superando lo stesso Zalone con Quo Vado?). Di seguito, i dettagli.

Buen Camino guida del Box Office, Checco Zalone verso il record: la Top Ten Italiana del weekend

Le festività natalizie sono terminate e, tra i vari ritorni alla normalità, anche il box office italiano entra nella consueta fase di rallentamento di gennaio. Nel weekend dall’8 all’11 gennaio l’incasso complessivo raggiunge 11.633.930 euro, con 1.473.140 presenze su 3.242 schermi, segnando un +1,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare il mercato è soprattutto Buen Camino, che nel suo terzo fine settimana incassa 5.632.823 euro e porta il totale a 65.292.956 euro, a un passo dal record assoluto del box office italiano (attualmente detenuto da Quo vado? con 65.365.736 euro). Il resto della classifica mostra una buona tenuta generale, con Avatar – Fuoco e cenere a 23.667.007 euro complessivi e Norimberga che supera i 7 milioni di euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra le nuove uscite si segnala Sirat, che debutta con numeri contenuti ma in linea con il suo posizionamento autoriale. Nel complesso, il fine settimana totalizza oltre 11,6 milioni di euro e quasi 1,5 milioni di spettatori, registrando una crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermando un inizio d’anno decisamente solido per il cinema italiano, trainato da un successo destinato a entrare nella storia. Di seguito, la Top 10 Box Office italiano (weekend 8–11 gennaio):

  1. Buen Camino – 5.632.823 euro
  2. Avatar – Fuoco e cenere – 1.422.283 euro
  3. Norimberga – 878.893 euro
  4. Una di famiglia – 794.416 euro
  5. No Other Choice – Non c’è altra scelta – 673.204 euro
  6. Spongebob – Un’avventura da pirati – 566.957 euro
  7. Zootropolis 2 – 396.535 euro
  8. Primavera – 356.756 euro
  9. Sirat – 150.718 euro
  10. Father Mother Sister Brother – 141.723 euro

Top 10 Box Office USA, la classifica

Per quanto riguarda la Top 10 USA, vi sveliamo il podio. Avatar – Fuoco e Cenere guida la classifica con 21,3 milioni di dollari nel weekend, confermandosi il titolo più forte al box office. Al secondo posto si piazza The Housemaid, che incassa 11,2 milioni di dollari, mostrando una solida risposta del pubblico per il thriller. Terza posizione per Zootropolis 2, che con 10,1 milioni di dollari nel fine settimana continua a registrare ottimi risultati grazie al successo del franchise animato. Di seguito, la classifica:

  1. Avatar – Fuoco e Cenere — 21.300.000
  2. The Housemaid — 11.200.000
  3. Zootropolis 2 — 10.100.000
  4. Greenland 2 – Migration — 8.500.000
  5. Marty Supreme — 7.633.062
  6. Anaconda — 5.100.000
  7. Spongebob – Un’avventura da Pirati — 3.800.000
  8. David — 3.087.465
  9. Song Sung Blue – Una melodia d’amore — 2.980.000
  10. È l’ultima battuta? — 2.400.000

Potrebbe interessarti anche

Checco Zalone, il film Buen Camino domina ancora il box office

Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma

Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola ...
Checco Zalone, il film Buen Camino supera ogni record

Checco Zalone domina (anche) nel giorno dell’Epifania: Buen Camino verso un trionfo mai visto. Il primato è vicino

Incassi record, sale piene e nessun rivale: la commedia di Nunziante, Buen Camino, v...
Buen Camino sbanca al box office: i record al botteghino di Checco Zalone

Buen Camino sbanca al box office: tutti i record al botteghino di Checco Zalone

Numeri da capogiro per l'ultima pellicola del comico pugliese, scelta dal 60% degli ...
Tolo Tolo, il film con Checco Zalone è in streaming su Netflix

Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location

Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e rifle...
buencamino_checco_zalone

Checco Zalone ci riesce di nuovo: “Buen Camino” vola oltre i 41 milioni e firma un Capodanno storico al cinema

Il nuovo film di Checco Zalone domina il box office, supera i 41 milioni di euro e t...
Buen Camino, Box Office da record per Checco Zalone e Martina Colombari lo difende dalle critiche: "Invidiosi"

Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi"

L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, ...
Buen Camino al cinema - Libere Recensioni

Buen Camino, Libere Recensioni: Checco Zalone riporta tutti al cinema, ma il viaggio convince a metà

Checco Zalone torna a Natale con Buen Camino: sale piene, qualche risata e un film c...
Checco Zalone ha presentato il nuovo brano La Prostata Inflamada presente nel film Buen Camino

Checco Zalone choc su YouTube: irrompe in TV con una mossa geniale prima del film Buen Camino

Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunz...
Questo film scade il 7 gennaio su Netflix: il fenomeno Checco Zalone da rivedere oggi

Checco Zalone inarrestabile: dopo il successo di Buen Camino, domina una classifica molto ambita

Mentre Buen Camino continua a macinare incassi, Checco Zalone scala anche la classif...

Lucart

Aziende virtuose

Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis

LEGGI

Personaggi

Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez
Letizia Arnò

Letizia Arnò
L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia
Nicola Gratteri

Nicola Gratteri

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963