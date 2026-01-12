Checco Zalone (ancora) re del Box Office, Buen Camino a un passo dal record assoluto e sogna il trono di Avatar
Il film di Checco Zalone, Buen Camino, non rallenta nemmeno a gennaio: incassi da capogiro, pubblico in sala numeroso e un sorpasso storico ormai vicinissimo.
Se pensavate che dopo le festività le cose sarebbero cambiate, be’, dovrete ricredervi. Stiamo parlando del film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Buen Camino, che proprio non vuole saperne di fermare la sua corsa verso il record assoluto anzi, tutt’altro. Anche il weekend appena trascorso, che va dall’8 all’11 gennaio, ha visto come protagonista il comico pugliese con la sua pellicola, vicinissima a diventare il film con maggiore incasso di sempre (superando lo stesso Zalone con Quo Vado?). Di seguito, i dettagli.
Buen Camino guida del Box Office, Checco Zalone verso il record: la Top Ten Italiana del weekend
Le festività natalizie sono terminate e, tra i vari ritorni alla normalità, anche il box office italiano entra nella consueta fase di rallentamento di gennaio. Nel weekend dall’8 all’11 gennaio l’incasso complessivo raggiunge 11.633.930 euro, con 1.473.140 presenze su 3.242 schermi, segnando un +1,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare il mercato è soprattutto Buen Camino, che nel suo terzo fine settimana incassa 5.632.823 euro e porta il totale a 65.292.956 euro, a un passo dal record assoluto del box office italiano (attualmente detenuto da Quo vado? con 65.365.736 euro). Il resto della classifica mostra una buona tenuta generale, con Avatar – Fuoco e cenere a 23.667.007 euro complessivi e Norimberga che supera i 7 milioni di euro.
Tra le nuove uscite si segnala Sirat, che debutta con numeri contenuti ma in linea con il suo posizionamento autoriale. Nel complesso, il fine settimana totalizza oltre 11,6 milioni di euro e quasi 1,5 milioni di spettatori, registrando una crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermando un inizio d’anno decisamente solido per il cinema italiano, trainato da un successo destinato a entrare nella storia. Di seguito, la Top 10 Box Office italiano (weekend 8–11 gennaio):
- Buen Camino – 5.632.823 euro
- Avatar – Fuoco e cenere – 1.422.283 euro
- Norimberga – 878.893 euro
- Una di famiglia – 794.416 euro
- No Other Choice – Non c’è altra scelta – 673.204 euro
- Spongebob – Un’avventura da pirati – 566.957 euro
- Zootropolis 2 – 396.535 euro
- Primavera – 356.756 euro
- Sirat – 150.718 euro
- Father Mother Sister Brother – 141.723 euro
Top 10 Box Office USA, la classifica
Per quanto riguarda la Top 10 USA, vi sveliamo il podio. Avatar – Fuoco e Cenere guida la classifica con 21,3 milioni di dollari nel weekend, confermandosi il titolo più forte al box office. Al secondo posto si piazza The Housemaid, che incassa 11,2 milioni di dollari, mostrando una solida risposta del pubblico per il thriller. Terza posizione per Zootropolis 2, che con 10,1 milioni di dollari nel fine settimana continua a registrare ottimi risultati grazie al successo del franchise animato. Di seguito, la classifica:
- Avatar – Fuoco e Cenere — 21.300.000
- The Housemaid — 11.200.000
- Zootropolis 2 — 10.100.000
- Greenland 2 – Migration — 8.500.000
- Marty Supreme — 7.633.062
- Anaconda — 5.100.000
- Spongebob – Un’avventura da Pirati — 3.800.000
- David — 3.087.465
- Song Sung Blue – Una melodia d’amore — 2.980.000
- È l’ultima battuta? — 2.400.000
