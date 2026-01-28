Trova nel Magazine
Checco Zalone campione d’incassi, ma la delusione è dietro l’angolo: ‘Buen Camino’ non è il film più visto in Italia

Nonostante il comico pugliese sia riuscito a battere ogni record al botteghino, la corsa al primato come film più visto è ancora lunga: il motivo.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Quando Checco Zalone torna al cinema con un nuovo film, non è mai un evento qualunque. Con Buen Camino, uscito nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2025, l’attore pugliese ha trascinato milioni di spettatori italiani al cinema, dando vita a un vero e proprio fenomeno. In poche settimane, il film ha battuto ogni record al botteghino, superando anche gli incassi del primo Avatar di James Cameron. Eppure, dietro questi numeri da record, si nasconde in realtà anche una piccola delusione: Buen Camino, nonostante sia il film con i maggiori incassi al box office italiano, non è il film più visto di sempre in Italia. Il motivo? Ecco tutti i dettagli.

Buen Camino campione d’incassi, ma non è il film più visto

Al botteghino italiano Buen Camino ha fatto storia. Il film di Checco Zalone ha infatti incassato oltre 73,4 milioni di euro, conquistando così il vertice della classifica dei maggiori incassi di sempre in Italia. Tuttavia, il successo commerciale non si traduce automaticamente in un primato assoluto per presenze in sala. Al netto delle entrate, infatti, Buen Camino ha venduto circa 9,14 milioni di biglietti, un numero impressionante ma non sufficiente a raggiungere la vetta delle pellicole più viste di sempre in Italia.

La spiegazione di quanto avvenuto è infatti molto semplice: il costo medio del biglietto è aumentato nel corso degli anni, e gli incassi di oggi non sono direttamente confrontabili con quelli di film usciti decenni fa, quando un maggior numero di spettatori poteva generare introiti più bassi. Il risultato è dunque che Buen Camino, pur dominando la classifica degli incassi, si posiziona solo al quarto posto per presenze nei cinema. Se guardiamo alla classifica dei film che hanno venduto più biglietti in Italia (prendendo in considerazione soltanto gli ultimi 30 anni) emerge infatti un quadro ben diverso, con il film Titanic ancora ben saldo al suo primato.

I film più visti in Italia negli ultimi 30 anni

E se Buen Camino è riuscito a posizionarsi al quarto posto tra i film più visti in Italia negli ultimi 30 anni, quali sono le altre pellicole in classifica? Ecco la top 20:

  1. Titanic (1997) – 13.883.669 spettatori
  2. Quo Vado (2016) – 9.964.606 spettatori
  3. La vita è bella (1997) – 9.702.524 spettatori
  4. Buen Camino (2025) – 9.142.643 spettatori
  5. Sole a catinelle (2013) – 8.650.871 spettatori
  6. Il ciclone (1996) – 7.956.549 spettatori
  7. Avatar (2009) – 7.943.583 spettatori
  8. Fuochi d’artificio (1997) – 7.510.129 spettatori
  9. Tolo Tolo (2020) – 7.061.436 spettatori
  10. Chiedimi se sono felice (2000) – 6.855.948 spettatori
  11. Che bella giornata (2011) – 6.831.777 spettatori
  12. Inside Out 2 (2024) – 6.556.106 spettatori
  13. Così è la vita (1998) – 6.145.973 spettatori
  14. Pinocchio (2002) – 6.087.895 spettatori
  15. Harry Potter e la pietra filosofale (2001) – 6.067.081 spettatori
  16. Il Re Leone (2019) – 5.930.055 spettatori
  17. Natale sul Nilo (2002) – 5.741.294 spettatori
  18. C’è ancora domani (2023) – 5.710.057 spettatori
  19. Avatar: la Via dell’Acqua (2022) – 5.113.902 spettatori
  20. Il Codice Da Vinci (2006) – 5.110.475 spettatori.

